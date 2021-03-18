Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210318/keshbek-1601856892.html
Россияне за полдня потратили сто миллионов рублей на туры с кэшбеком
Россияне за полдня потратили сто миллионов рублей на туры с кэшбеком
Продажи путевок за полдня с начала действия очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств превысили 100 миллионов... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T17:42
2021-03-18T18:41
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
нижний новгород
москва
тюменская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587177150_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_07929f1cc608b9714730bfeb33f5e4a8.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Продажи путевок за полдня с начала действия очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств превысили 100 миллионов рублей, говорится в сообщении Ростуризма."По сравнению с предыдущим этапом программы посещаемость сайтов, на которых можно приобрести туристические услуги с кешбэком, уже выросла в 2,5 раза. За первую половину дня работы программы объем продаж составил более 100 миллионов рублей, а число бронирований - около 4 тысяч", - говорится в сообщении.Очередной, третий, этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств стартует в России в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно будет по 15 июня, а отправиться в путешествие - по 30 июня.Условия программы останутся прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Правительство РФ выделило на новый этап программы туристического кешбэка 2 миллиарда рублей.С момента старта третьего этапа кешбэка первое бронирование прошло уже на 2 минуте продаж. Среди наиболее популярных направлений в первые часы продаж - Крым (он лидирует по числу бронирований), Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области."Программа предлагает широкий выбор направлений для коротких поездок на выходные всей семьей – это могут быть путешествия в столицы, в Москву или Санкт-Петербург, экскурсионные маршруты – в Республику Татарстан, Нижний Новгород, Воронеж, по историческим городам Золотого Кольца, регионам Северного Кавказа и в любой регион страны", - отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20210318/turizm-1601758462.html
нижний новгород
москва
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587177150_706:320:3010:2048_1920x0_80_0_0_062ed88c4a638ea1a8605a3896d471ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), нижний новгород, москва, тюменская область

Россияне за полдня потратили сто миллионов рублей на туры с кэшбеком

17:42 18.03.2021 (обновлено: 18:41 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТуристы из Китая катаются на собачьих упряжках в туристическом парке "Северное сияние" в Мурманской области
Туристы из Китая катаются на собачьих упряжках в туристическом парке Северное сияние в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Продажи путевок за полдня с начала действия очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств превысили 100 миллионов рублей, говорится в сообщении Ростуризма.
"По сравнению с предыдущим этапом программы посещаемость сайтов, на которых можно приобрести туристические услуги с кешбэком, уже выросла в 2,5 раза. За первую половину дня работы программы объем продаж составил более 100 миллионов рублей, а число бронирований - около 4 тысяч", - говорится в сообщении.
Очередной, третий, этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств стартует в России в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно будет по 15 июня, а отправиться в путешествие - по 30 июня.
Условия программы останутся прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Правительство РФ выделило на новый этап программы туристического кешбэка 2 миллиарда рублей.
С момента старта третьего этапа кешбэка первое бронирование прошло уже на 2 минуте продаж. Среди наиболее популярных направлений в первые часы продаж - Крым (он лидирует по числу бронирований), Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области.
"Программа предлагает широкий выбор направлений для коротких поездок на выходные всей семьей – это могут быть путешествия в столицы, в Москву или Санкт-Петербург, экскурсионные маршруты – в Республику Татарстан, Нижний Новгород, Воронеж, по историческим городам Золотого Кольца, регионам Северного Кавказа и в любой регион страны", - отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводятся в сообщении.
Туристический кешбэк 3.0: как вернуть деньги за покупку туров по России - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 10:00Инфографика
Туристический кешбэк 3.0: как вернуть деньги за покупку туров по России
 
ТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Нижний НовгородМоскваТюменская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
04:27СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:25Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
04:11Грязный снег назвали опасным для россиян
04:09Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
03:56Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
03:51Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
03:38МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
03:25Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
03:12Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
03:11В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
03:07В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
03:04НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
03:01США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
02:57В США россиянин на суде признал себя виновным в подготовке кибератаки
02:49Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
02:19Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
02:17Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
02:08Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
02:04"В Белом доме засел псих": британцы оценили высказывание Байдена о Путине
Лента новостейМолния