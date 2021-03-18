https://ria.ru/20210318/keshbek-1601856892.html

Россияне за полдня потратили сто миллионов рублей на туры с кэшбеком

Россияне за полдня потратили сто миллионов рублей на туры с кэшбеком

Продажи путевок за полдня с начала действия очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств превысили 100 миллионов... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T17:42

2021-03-18T17:42

2021-03-18T18:41

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

нижний новгород

москва

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Продажи путевок за полдня с начала действия очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств превысили 100 миллионов рублей, говорится в сообщении Ростуризма."По сравнению с предыдущим этапом программы посещаемость сайтов, на которых можно приобрести туристические услуги с кешбэком, уже выросла в 2,5 раза. За первую половину дня работы программы объем продаж составил более 100 миллионов рублей, а число бронирований - около 4 тысяч", - говорится в сообщении.Очередной, третий, этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств стартует в России в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно будет по 15 июня, а отправиться в путешествие - по 30 июня.Условия программы останутся прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Правительство РФ выделило на новый этап программы туристического кешбэка 2 миллиарда рублей.С момента старта третьего этапа кешбэка первое бронирование прошло уже на 2 минуте продаж. Среди наиболее популярных направлений в первые часы продаж - Крым (он лидирует по числу бронирований), Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области."Программа предлагает широкий выбор направлений для коротких поездок на выходные всей семьей – это могут быть путешествия в столицы, в Москву или Санкт-Петербург, экскурсионные маршруты – в Республику Татарстан, Нижний Новгород, Воронеж, по историческим городам Золотого Кольца, регионам Северного Кавказа и в любой регион страны", - отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210318/turizm-1601758462.html

нижний новгород

москва

тюменская область

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новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), нижний новгород, москва, тюменская область