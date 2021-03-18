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Против депутата Рады завели дело из-за поста с картой Украины без Крыма
Против депутата Рады завели дело из-за поста с картой Украины без Крыма
На Украине возбудили уголовное дело из-за публикации в Facebook депутатом от "Оппозиционной платформы" Вадимом Рабиновичем карты страны без Крыма, сообщила... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T19:21
2021-03-18T21:17
"голос"
вадим рабинович
верховная рада украины
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
украина
в мире
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КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. На Украине возбудили уголовное дело из-за публикации в Facebook депутатом от "Оппозиционной платформы" Вадимом Рабиновичем карты страны без Крыма, сообщила депутат Верховной рады от партии "Голос" Соломия Бобровская.Она опубликовала ответ офиса генерального прокурора на странице в социальной сети.Пост Рабиновича демонстрирует "разделение" Украины по языковому признаку. Согласно этим данным, якобы юго-восточная часть Украины разговаривает только на русском языке, центральная — на суржике, и только часть западной — на украинском. Уже после этого Служба безопасности Украины заявила, что "изучает и анализирует" публикацию парламентария.Депутату вменяют посягательство на территориальную целостность страны.Крым стал российским после референдума 16 марта 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Президент России Владимир Путин 18 марта подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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республика крым
севастополь
украина
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"голос", вадим рабинович, верховная рада украины, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире

Против депутата Рады завели дело из-за поста с картой Украины без Крыма

19:21 18.03.2021 (обновлено: 21:17 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. На Украине возбудили уголовное дело из-за публикации в Facebook депутатом от "Оппозиционной платформы" Вадимом Рабиновичем карты страны без Крыма, сообщила депутат Верховной рады от партии "Голос" Соломия Бобровская.
Она опубликовала ответ офиса генерального прокурора на странице в социальной сети.
Пост Рабиновича демонстрирует "разделение" Украины по языковому признаку. Согласно этим данным, якобы юго-восточная часть Украины разговаривает только на русском языке, центральная — на суржике, и только часть западной — на украинском. Уже после этого Служба безопасности Украины заявила, что "изучает и анализирует" публикацию парламентария.
Депутату вменяют посягательство на территориальную целостность страны.
Крым стал российским после референдума 16 марта 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Президент России Владимир Путин 18 марта подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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"Голос"Вадим РабиновичВерховная Рада УкраиныВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаВ мире
 
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