https://ria.ru/20210318/karta-1601877425.html

Против депутата Рады завели дело из-за поста с картой Украины без Крыма

Против депутата Рады завели дело из-за поста с картой Украины без Крыма

На Украине возбудили уголовное дело из-за публикации в Facebook депутатом от "Оппозиционной платформы" Вадимом Рабиновичем карты страны без Крыма, сообщила... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T19:21

2021-03-18T19:21

2021-03-18T21:17

"голос"

вадим рабинович

верховная рада украины

владимир путин

республика крым

севастополь

оон

украина

в мире

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КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. На Украине возбудили уголовное дело из-за публикации в Facebook депутатом от "Оппозиционной платформы" Вадимом Рабиновичем карты страны без Крыма, сообщила депутат Верховной рады от партии "Голос" Соломия Бобровская.Она опубликовала ответ офиса генерального прокурора на странице в социальной сети.Пост Рабиновича демонстрирует "разделение" Украины по языковому признаку. Согласно этим данным, якобы юго-восточная часть Украины разговаривает только на русском языке, центральная — на суржике, и только часть западной — на украинском. Уже после этого Служба безопасности Украины заявила, что "изучает и анализирует" публикацию парламентария.Депутату вменяют посягательство на территориальную целостность страны.Крым стал российским после референдума 16 марта 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Президент России Владимир Путин 18 марта подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210301/ukraina-1599509715.html

республика крым

севастополь

украина

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"голос", вадим рабинович, верховная рада украины, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире