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СК подтвердил причастность латышского карателя к геноциду в СССР
СК подтвердил причастность латышского карателя к геноциду в СССР
Материалы уголовного дела подтверждают причастность Яниса Цирулиса из Латышского легиона СС к расправам у новгородской деревни Жестяная Горка, сообщила РИА... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:00
2021-03-18T16:00
жестяная горка
светлана петренко
вторая мировая война (1939-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
новгородская область
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Материалы уголовного дела подтверждают причастность Яниса Цирулиса из Латышского легиона СС к расправам у новгородской деревни Жестяная Горка, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.ЦРУ после Второй мировой войны вербовало выходцев из Латвии, воевавших против Советского Союза на стороне гитлеровской Германии, в том числе в рядах Латышского легиона СС, и использовало их в подрывных акциях против СССР. Имена 23 таких людей обнародованы в докладе фонда "Историческая память", представленном в четверг на площадке МИА "Россия сегодня".В докладе, в частности, указывается, что бывший каратель из Латышского легиона СС Янис Цирулис, один из активных участников массовых убийств мирных людей в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, после войны был агентом ЦРУ.В этой местности в 1942-1943 годах оккупанты и их подручные убили более 2,5 тысяч человек, в том числе женщин и детей. По факту тех расправ в октябре 2020 года было вынесено первое в России судебное решение, определившее те убийства геноцидом советского народа нацистами.
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жестяная горка
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жестяная горка, светлана петренко, вторая мировая война (1939-1945), следственный комитет россии (ск рф), новгородская область

СК подтвердил причастность латышского карателя к геноциду в СССР

16:00 18.03.2021
 
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Сторонник латышского легиона Ваффен СС возлагает цветы к памятнику Свободы в Риге по случаю дня памяти латышского легиона Ваффен СС - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Материалы уголовного дела подтверждают причастность Яниса Цирулиса из Латышского легиона СС к расправам у новгородской деревни Жестяная Горка, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
ЦРУ после Второй мировой войны вербовало выходцев из Латвии, воевавших против Советского Союза на стороне гитлеровской Германии, в том числе в рядах Латышского легиона СС, и использовало их в подрывных акциях против СССР. Имена 23 таких людей обнародованы в докладе фонда "Историческая память", представленном в четверг на площадке МИА "Россия сегодня".
В докладе, в частности, указывается, что бывший каратель из Латышского легиона СС Янис Цирулис, один из активных участников массовых убийств мирных людей в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, после войны был агентом ЦРУ.
"Мы уже видим, что некоторые из озвученных в докладе имен следствию знакомы: так, материалами уголовного дела установлена причастность бывшего карателя из Латышского легиона СС Яниса Цирулиса к массовым убийствам мирных граждан в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области", - сказала Петренко.
В этой местности в 1942-1943 годах оккупанты и их подручные убили более 2,5 тысяч человек, в том числе женщин и детей. По факту тех расправ в октябре 2020 года было вынесено первое в России судебное решение, определившее те убийства геноцидом советского народа нацистами.
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Жестяная ГоркаСветлана ПетренкоВторая мировая война (1939-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Новгородская область
 
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