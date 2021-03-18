СК подтвердил причастность латышского карателя к геноциду в СССР
© SputnikСторонник латышского легиона "Ваффен СС" возлагает цветы к памятнику Свободы в Риге по случаю дня памяти латышского легиона "Ваффен СС"
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Материалы уголовного дела подтверждают причастность Яниса Цирулиса из Латышского легиона СС к расправам у новгородской деревни Жестяная Горка, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
ЦРУ после Второй мировой войны вербовало выходцев из Латвии, воевавших против Советского Союза на стороне гитлеровской Германии, в том числе в рядах Латышского легиона СС, и использовало их в подрывных акциях против СССР. Имена 23 таких людей обнародованы в докладе фонда "Историческая память", представленном в четверг на площадке МИА "Россия сегодня".
В докладе, в частности, указывается, что бывший каратель из Латышского легиона СС Янис Цирулис, один из активных участников массовых убийств мирных людей в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, после войны был агентом ЦРУ.
"Мы уже видим, что некоторые из озвученных в докладе имен следствию знакомы: так, материалами уголовного дела установлена причастность бывшего карателя из Латышского легиона СС Яниса Цирулиса к массовым убийствам мирных граждан в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области", - сказала Петренко.
В этой местности в 1942-1943 годах оккупанты и их подручные убили более 2,5 тысяч человек, в том числе женщин и детей. По факту тех расправ в октябре 2020 года было вынесено первое в России судебное решение, определившее те убийства геноцидом советского народа нацистами.
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