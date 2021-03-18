https://ria.ru/20210318/karatel-1601833147.html

СК подтвердил причастность латышского карателя к геноциду в СССР

СК подтвердил причастность латышского карателя к геноциду в СССР

Материалы уголовного дела подтверждают причастность Яниса Цирулиса из Латышского легиона СС к расправам у новгородской деревни Жестяная Горка, сообщила РИА... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T16:00

2021-03-18T16:00

2021-03-18T16:00

жестяная горка

светлана петренко

вторая мировая война (1939-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

новгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568670799_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8eea471cd1d57feb7823ec8e98b0e336.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Материалы уголовного дела подтверждают причастность Яниса Цирулиса из Латышского легиона СС к расправам у новгородской деревни Жестяная Горка, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.ЦРУ после Второй мировой войны вербовало выходцев из Латвии, воевавших против Советского Союза на стороне гитлеровской Германии, в том числе в рядах Латышского легиона СС, и использовало их в подрывных акциях против СССР. Имена 23 таких людей обнародованы в докладе фонда "Историческая память", представленном в четверг на площадке МИА "Россия сегодня".В докладе, в частности, указывается, что бывший каратель из Латышского легиона СС Янис Цирулис, один из активных участников массовых убийств мирных людей в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, после войны был агентом ЦРУ.В этой местности в 1942-1943 годах оккупанты и их подручные убили более 2,5 тысяч человек, в том числе женщин и детей. По факту тех расправ в октябре 2020 года было вынесено первое в России судебное решение, определившее те убийства геноцидом советского народа нацистами.

https://ria.ru/20200718/1574523051.html

жестяная горка

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жестяная горка, светлана петренко, вторая мировая война (1939-1945), следственный комитет россии (ск рф), новгородская область