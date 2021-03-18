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В Тель-Авиве запустили приложение для обеспечения безопасности женщин
В Тель-Авиве запустили приложение для обеспечения безопасности женщин
Мобильное приложение, которое поможет обеспечить безопасность одиноких женщин на улицах, запустили в Тель-Авиве, рассказала РИА Новости советник мэра города... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:51
2021-03-18T12:51
2021-03-18T12:51
тель-авив
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев - РИА Новости. Мобильное приложение, которое поможет обеспечить безопасность одиноких женщин на улицах, запустили в Тель-Авиве, рассказала РИА Новости советник мэра города Илана Михаэли."Это новая разработка Тель-Авивского университета при поддержке мэрии города. Идея ее в том, чтобы гарантировать женщинам безопасное передвижение по городу в разное время суток в разных районах и в разных ситуациях", - сказала Михаэли.Идея приложения родилась после того, как одна из создательниц - Нета Шрайбер - несколько лет назад оказалась в небезопасной ситуации. Как рассказали в мэрии, Шрайбер была на вечернике на вилле с подругами, где одна из них куда-то исчезла. Пропавшую обнаружили в момент, когда несколько гостей вечеринки пытались ее изнасиловать. Девушку удалось спасти.По словам советника мэра, приложение не дало бы такой ситуации произойти. У него есть несколько функций. "Первая функция - в случае возникновения беспокойной ситуации женщина может через приложение связаться с другими девушками и получить поддержку, пока она идет по городу и кто-то или что-то ее беспокоит", - сообщила советник.Для работы приложения создается база данных с проживающими в Тель-Авиве женщинами, часть из которых пройдет специальное обучение для оказания помощи в ходе беседы.Как рассказала Михаэли, вторая функция заключается в том, что женщина, чувствуя опасность, может через это приложение, которое автоматически определяет ее местоположение, связаться с тремя девушками на расстоянии не более 500 метров от нее. После короткой беседы девушки решат, достаточно ли им самим прийти на помощь или необходимо вызвать полицию. Третья функция - это возможность делиться своим местоположением с ранее выбранными в списке девушками.В мэрии отмечают, что запуск приложения не связан с тем, что город после карантина начал возвращаться к жизни и снова заработали рестораны, кафе, и другие заведения, его разработка велась длительное время."В современном обществе женщина эмансипирована, зачастую одна бывает в разных местах и нуждается в защите, потому что не все мужчины понимают, что ответ женщины "нет" является однозначным", - заключила Михаэли. По ее словам, речь идет не только о "преследованиях социального характера", но также, например, грабеже.
https://ria.ru/20191015/1559828783.html
https://ria.ru/20210312/olga-1600929753.html
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тель-авив, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев - РИА Новости.
Мобильное приложение, которое поможет обеспечить безопасность одиноких женщин на улицах, запустили в Тель-Авиве
, рассказала РИА Новости советник мэра города Илана Михаэли.
"Это новая разработка Тель-Авивского университета при поддержке мэрии города. Идея ее в том, чтобы гарантировать женщинам безопасное передвижение по городу в разное время суток в разных районах и в разных ситуациях", - сказала Михаэли.
Идея приложения родилась после того, как одна из создательниц - Нета Шрайбер - несколько лет назад оказалась в небезопасной ситуации. Как рассказали в мэрии, Шрайбер была на вечернике на вилле с подругами, где одна из них куда-то исчезла. Пропавшую обнаружили в момент, когда несколько гостей вечеринки пытались ее изнасиловать. Девушку удалось спасти.
По словам советника мэра, приложение не дало бы такой ситуации произойти. У него есть несколько функций. "Первая функция - в случае возникновения беспокойной ситуации женщина может через приложение связаться с другими девушками и получить поддержку, пока она идет по городу и кто-то или что-то ее беспокоит", - сообщила советник.
Для работы приложения создается база данных с проживающими в Тель-Авиве женщинами, часть из которых пройдет специальное обучение для оказания помощи в ходе беседы.
Как рассказала Михаэли, вторая функция заключается в том, что женщина, чувствуя опасность, может через это приложение, которое автоматически определяет ее местоположение, связаться с тремя девушками на расстоянии не более 500 метров от нее. После короткой беседы девушки решат, достаточно ли им самим прийти на помощь или необходимо вызвать полицию. Третья функция - это возможность делиться своим местоположением с ранее выбранными в списке девушками.
В мэрии отмечают, что запуск приложения не связан с тем, что город после карантина начал возвращаться к жизни и снова заработали рестораны, кафе, и другие заведения, его разработка велась длительное время.
"В современном обществе женщина эмансипирована, зачастую одна бывает в разных местах и нуждается в защите, потому что не все мужчины понимают, что ответ женщины "нет" является однозначным", - заключила Михаэли. По ее словам, речь идет не только о "преследованиях социального характера", но также, например, грабеже.