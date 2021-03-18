Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210318/izrail-1601795601.html
В Тель-Авиве запустили приложение для обеспечения безопасности женщин
В Тель-Авиве запустили приложение для обеспечения безопасности женщин
Мобильное приложение, которое поможет обеспечить безопасность одиноких женщин на улицах, запустили в Тель-Авиве, рассказала РИА Новости советник мэра города... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:51
2021-03-18T12:51
тель-авив
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149587/70/1495877061_0:472:3000:2160_1920x0_80_0_0_2cb51ea8fb65eaf380f9dfb799e5851f.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев - РИА Новости. Мобильное приложение, которое поможет обеспечить безопасность одиноких женщин на улицах, запустили в Тель-Авиве, рассказала РИА Новости советник мэра города Илана Михаэли."Это новая разработка Тель-Авивского университета при поддержке мэрии города. Идея ее в том, чтобы гарантировать женщинам безопасное передвижение по городу в разное время суток в разных районах и в разных ситуациях", - сказала Михаэли.Идея приложения родилась после того, как одна из создательниц - Нета Шрайбер - несколько лет назад оказалась в небезопасной ситуации. Как рассказали в мэрии, Шрайбер была на вечернике на вилле с подругами, где одна из них куда-то исчезла. Пропавшую обнаружили в момент, когда несколько гостей вечеринки пытались ее изнасиловать. Девушку удалось спасти.По словам советника мэра, приложение не дало бы такой ситуации произойти. У него есть несколько функций. "Первая функция - в случае возникновения беспокойной ситуации женщина может через приложение связаться с другими девушками и получить поддержку, пока она идет по городу и кто-то или что-то ее беспокоит", - сообщила советник.Для работы приложения создается база данных с проживающими в Тель-Авиве женщинами, часть из которых пройдет специальное обучение для оказания помощи в ходе беседы.Как рассказала Михаэли, вторая функция заключается в том, что женщина, чувствуя опасность, может через это приложение, которое автоматически определяет ее местоположение, связаться с тремя девушками на расстоянии не более 500 метров от нее. После короткой беседы девушки решат, достаточно ли им самим прийти на помощь или необходимо вызвать полицию. Третья функция - это возможность делиться своим местоположением с ранее выбранными в списке девушками.В мэрии отмечают, что запуск приложения не связан с тем, что город после карантина начал возвращаться к жизни и снова заработали рестораны, кафе, и другие заведения, его разработка велась длительное время."В современном обществе женщина эмансипирована, зачастую одна бывает в разных местах и нуждается в защите, потому что не все мужчины понимают, что ответ женщины "нет" является однозначным", - заключила Михаэли. По ее словам, речь идет не только о "преследованиях социального характера", но также, например, грабеже.
https://ria.ru/20191015/1559828783.html
https://ria.ru/20210312/olga-1600929753.html
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149587/70/1495877061_0:27:3000:2277_1920x0_80_0_0_927ce38a726cc67ad05b511668611369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тель-авив, в мире

В Тель-Авиве запустили приложение для обеспечения безопасности женщин

12:51 18.03.2021
 
© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Fotolia / AZN99
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев - РИА Новости. Мобильное приложение, которое поможет обеспечить безопасность одиноких женщин на улицах, запустили в Тель-Авиве, рассказала РИА Новости советник мэра города Илана Михаэли.
"Это новая разработка Тель-Авивского университета при поддержке мэрии города. Идея ее в том, чтобы гарантировать женщинам безопасное передвижение по городу в разное время суток в разных районах и в разных ситуациях", - сказала Михаэли.
Женщины идут рядом с торговыми рядами по улице Аммана, Иордания - РИА Новости, 1920, 15.10.2019
15 октября 2019, 19:51
Названы самые безопасные для женщин страны
Идея приложения родилась после того, как одна из создательниц - Нета Шрайбер - несколько лет назад оказалась в небезопасной ситуации. Как рассказали в мэрии, Шрайбер была на вечернике на вилле с подругами, где одна из них куда-то исчезла. Пропавшую обнаружили в момент, когда несколько гостей вечеринки пытались ее изнасиловать. Девушку удалось спасти.
По словам советника мэра, приложение не дало бы такой ситуации произойти. У него есть несколько функций. "Первая функция - в случае возникновения беспокойной ситуации женщина может через приложение связаться с другими девушками и получить поддержку, пока она идет по городу и кто-то или что-то ее беспокоит", - сообщила советник.
Для работы приложения создается база данных с проживающими в Тель-Авиве женщинами, часть из которых пройдет специальное обучение для оказания помощи в ходе беседы.
Как рассказала Михаэли, вторая функция заключается в том, что женщина, чувствуя опасность, может через это приложение, которое автоматически определяет ее местоположение, связаться с тремя девушками на расстоянии не более 500 метров от нее. После короткой беседы девушки решат, достаточно ли им самим прийти на помощь или необходимо вызвать полицию. Третья функция - это возможность делиться своим местоположением с ранее выбранными в списке девушками.
В мэрии отмечают, что запуск приложения не связан с тем, что город после карантина начал возвращаться к жизни и снова заработали рестораны, кафе, и другие заведения, его разработка велась длительное время.
"В современном обществе женщина эмансипирована, зачастую одна бывает в разных местах и нуждается в защите, потому что не все мужчины понимают, что ответ женщины "нет" является однозначным", - заключила Михаэли. По ее словам, речь идет не только о "преследованиях социального характера", но также, например, грабеже.
Рельеф с изображением святой княгини Ольги на стене Главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 13:50
Давосский форум убрал княгиню Ольгу из списка женщин, изменивших историю
 
Тель-АвивВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:12Сторонники Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване
13:10Мосгорсуд отказался отпустить Сафронова из СИЗО
13:09Показан дизайн первого iPhone с гибким экраном
13:08В Кремле прокомментировали отзыв российского посла в США для консультаций
13:07Песков ответил на вопрос о планах встречи Путина с послом России в США
13:05Турецкий политолог назвал слова Байдена о Путине "помутнением рассудка"
13:05ДНР потребовала от Киева отказаться от ультиматумов на переговорах
13:04Путин поручил продолжить работу по трудоустройству выпускников вузов
13:02В Кремле заявили, что в графике Путина нет визита в Грецию
13:01В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине
13:01Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции
13:00YouTube заблокировал возможность публикаций на канале "Вести Крым"
13:00В Крыму начали геологическую разведку новых месторождений воды
12:57В Армении опровергли слухи об участии в учениях НАТО
12:55При конфликте у отеля в Кабуле пострадали шесть человек
12:55Саакашвили назвал евродепутатов и экс-посла США "аморальными идиотами"
12:54Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года
12:51В Тель-Авиве запустили приложение для обеспечения безопасности женщин
12:49Страны G7 выпустили заявление к годовщине воссоединения Крыма с Россией
12:48В Польше задержали россиянку, которая пыталась вывезти сына из Германии
Лента новостейМолния