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Ивановский омбудсмен отреагировала на видео, где мать бьет маленькую дочь
Ивановский омбудсмен отреагировала на видео, где мать бьет маленькую дочь
Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области взяла на контроль развитие ситуации с жестким обращением матери с маленькой дочкой в Кинешме, сообщает в... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:42
2021-03-18T16:54
кинешма
ивановская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области взяла на контроль развитие ситуации с жестким обращением матери с маленькой дочкой в Кинешме, сообщает в четверг аппарат омбудсмена.Жестокое видео появилось днем 18 марта в социальной сети "ВКонтакте" на странице Кинешмы. На нем женщина таскает за волосы ребенка и бьет, в том числе головой о пол. Свои действия она объясняет тем, что отец девочки ушел к другой."Уполномоченный по правам ребенка взяла на контроль ситуацию жесткого обращения с малолетним ребенком... Татьяна Петровна Океанская находится на связи с органами опеки и попечительства, прокуратуры и полиции", - говорится в сообщении.По данным полиции, женщина состоит на учете в органах внутренних дел как родитель, "отрицательно влияющий на своих детей". Двое ее маленьких детей в настоящий момент находятся на попечении отца. В отношении матери решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанное с жестоким обращением".
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кинешма, ивановская область, происшествия

Ивановский омбудсмен отреагировала на видео, где мать бьет маленькую дочь

16:42 18.03.2021 (обновлено: 16:54 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области взяла на контроль развитие ситуации с жестким обращением матери с маленькой дочкой в Кинешме, сообщает в четверг аппарат омбудсмена.
Жестокое видео появилось днем 18 марта в социальной сети "ВКонтакте" на странице Кинешмы. На нем женщина таскает за волосы ребенка и бьет, в том числе головой о пол. Свои действия она объясняет тем, что отец девочки ушел к другой.
"Уполномоченный по правам ребенка взяла на контроль ситуацию жесткого обращения с малолетним ребенком... Татьяна Петровна Океанская находится на связи с органами опеки и попечительства, прокуратуры и полиции", - говорится в сообщении.
По данным полиции, женщина состоит на учете в органах внутренних дел как родитель, "отрицательно влияющий на своих детей". Двое ее маленьких детей в настоящий момент находятся на попечении отца. В отношении матери решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанное с жестоким обращением".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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