https://ria.ru/20210318/izbienie-1601842740.html

Ивановский омбудсмен отреагировала на видео, где мать бьет маленькую дочь

Ивановский омбудсмен отреагировала на видео, где мать бьет маленькую дочь

Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области взяла на контроль развитие ситуации с жестким обращением матери с маленькой дочкой в Кинешме, сообщает в... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T16:42

2021-03-18T16:42

2021-03-18T16:54

кинешма

ивановская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области взяла на контроль развитие ситуации с жестким обращением матери с маленькой дочкой в Кинешме, сообщает в четверг аппарат омбудсмена.Жестокое видео появилось днем 18 марта в социальной сети "ВКонтакте" на странице Кинешмы. На нем женщина таскает за волосы ребенка и бьет, в том числе головой о пол. Свои действия она объясняет тем, что отец девочки ушел к другой."Уполномоченный по правам ребенка взяла на контроль ситуацию жесткого обращения с малолетним ребенком... Татьяна Петровна Океанская находится на связи с органами опеки и попечительства, прокуратуры и полиции", - говорится в сообщении.По данным полиции, женщина состоит на учете в органах внутренних дел как родитель, "отрицательно влияющий на своих детей". Двое ее маленьких детей в настоящий момент находятся на попечении отца. В отношении матери решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанное с жестоким обращением".

https://ria.ru/20210318/ubiystvo-1601817245.html

кинешма

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кинешма, ивановская область, происшествия