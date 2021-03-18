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Российские историки попросили запретить "Ястребов Даугавы"
Российские историки попросили запретить "Ястребов Даугавы"
Фонд "Историческая память" просит признать организацию Daugavas Vanagi ("Ястребы Даугавы") экстремистской и запретить ее деятельность в России, сообщил в... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:45
2021-03-18T12:45
александр дюков
латвия
общество
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Фонд "Историческая память" просит признать организацию Daugavas Vanagi ("Ястребы Даугавы") экстремистской и запретить ее деятельность в России, сообщил в четверг директор фонда Александр Дюков."Необходимо рассмотреть вопрос о возможности запрещения деятельности в России этой организации как организации, глорифицирующей нацистских преступников, оправдывающей их, и, вне всякого сомнения, вносящей свой вклад в рост неонацистских настроений, причем не только в Латвии, но и в мире. Эта организация должна быть запрещена в России как экстремистская", - сказал он на презентации доклада "Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ" в МИА "Россия сегодня".По словам Дюкова, связь между организацией и действующей латвийской властью "чрезвычайно прочная".Daugavas Vanagi - наиболее активная, военизированная националистическая организация, учрежденная после Второй мировой войны в лагере для военнопленных в Бельгии бывшими латвийскими легионерами СС. Центр организации размещался в западногерманском Мюнстере, ее филиалы имелись в 12 странах Запада, в том числе в США, Англии и Канаде. В организацию входило около 130 местных отделений, объединявших более 9 тысяч человек.После распада Советского Союза отделения организации открыты в Латвии. Сейчас отделения Daugavas Vanagi существуют во всех странах, где выявлено наибольшее количество проживающих ветеранов Латышского легиона СС. Именно с подачи "Ястребов Даугавы" в Латвии 16 марта ежегодно отмечается как день памяти Латышского легиона.
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александр дюков, латвия, общество

Российские историки попросили запретить "Ястребов Даугавы"

12:45 18.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Фонд "Историческая память" просит признать организацию Daugavas Vanagi ("Ястребы Даугавы") экстремистской и запретить ее деятельность в России, сообщил в четверг директор фонда Александр Дюков.
"Необходимо рассмотреть вопрос о возможности запрещения деятельности в России этой организации как организации, глорифицирующей нацистских преступников, оправдывающей их, и, вне всякого сомнения, вносящей свой вклад в рост неонацистских настроений, причем не только в Латвии, но и в мире. Эта организация должна быть запрещена в России как экстремистская", - сказал он на презентации доклада "Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ" в МИА "Россия сегодня".
По словам Дюкова, связь между организацией и действующей латвийской властью "чрезвычайно прочная".
Daugavas Vanagi - наиболее активная, военизированная националистическая организация, учрежденная после Второй мировой войны в лагере для военнопленных в Бельгии бывшими латвийскими легионерами СС. Центр организации размещался в западногерманском Мюнстере, ее филиалы имелись в 12 странах Запада, в том числе в США, Англии и Канаде. В организацию входило около 130 местных отделений, объединявших более 9 тысяч человек.
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Названы имена латышских агентов ЦРУ, воевавших против СССР за Германию
После распада Советского Союза отделения организации открыты в Латвии. Сейчас отделения Daugavas Vanagi существуют во всех странах, где выявлено наибольшее количество проживающих ветеранов Латышского легиона СС. Именно с подачи "Ястребов Даугавы" в Латвии 16 марта ежегодно отмечается как день памяти Латышского легиона.
 
Александр ДюковЛатвияОбщество
 
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