https://ria.ru/20210318/istoriki-1601794157.html

Российские историки попросили запретить "Ястребов Даугавы"

Российские историки попросили запретить "Ястребов Даугавы"

Фонд "Историческая память" просит признать организацию Daugavas Vanagi ("Ястребы Даугавы") экстремистской и запретить ее деятельность в России, сообщил в... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T12:45

2021-03-18T12:45

2021-03-18T12:45

александр дюков

латвия

общество

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Фонд "Историческая память" просит признать организацию Daugavas Vanagi ("Ястребы Даугавы") экстремистской и запретить ее деятельность в России, сообщил в четверг директор фонда Александр Дюков."Необходимо рассмотреть вопрос о возможности запрещения деятельности в России этой организации как организации, глорифицирующей нацистских преступников, оправдывающей их, и, вне всякого сомнения, вносящей свой вклад в рост неонацистских настроений, причем не только в Латвии, но и в мире. Эта организация должна быть запрещена в России как экстремистская", - сказал он на презентации доклада "Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ" в МИА "Россия сегодня".По словам Дюкова, связь между организацией и действующей латвийской властью "чрезвычайно прочная".Daugavas Vanagi - наиболее активная, военизированная националистическая организация, учрежденная после Второй мировой войны в лагере для военнопленных в Бельгии бывшими латвийскими легионерами СС. Центр организации размещался в западногерманском Мюнстере, ее филиалы имелись в 12 странах Запада, в том числе в США, Англии и Канаде. В организацию входило около 130 местных отделений, объединявших более 9 тысяч человек.После распада Советского Союза отделения организации открыты в Латвии. Сейчас отделения Daugavas Vanagi существуют во всех странах, где выявлено наибольшее количество проживающих ветеранов Латышского легиона СС. Именно с подачи "Ястребов Даугавы" в Латвии 16 марта ежегодно отмечается как день памяти Латышского легиона.

https://ria.ru/20210318/ss-1601780829.html

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александр дюков, латвия, общество