https://ria.ru/20210318/istoriki-1601788356.html

Российские историки призвали запросить у США данные о латышских карателях

Российские историки призвали запросить у США данные о латышских карателях

Российский фонд "Историческая память" просит правоохранителей РФ запросить у США информацию о всех членах Латышского легиона СС, работавших на ЦРУ, на предмет... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T12:20

2021-03-18T12:20

2021-03-18T12:20

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российский фонд "Историческая память" просит правоохранителей РФ запросить у США информацию о всех членах Латышского легиона СС, работавших на ЦРУ, на предмет изучения их возможной причастности к геноциду мирного населения СССР.Об этом говорится в докладе "Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ", подготовленном фондом и представленном в четверг в Москве на площадке МИА "Россия сегодня".В докладе, в частности, указывается, что бывший каратель из Латышского легиона СС Янис Цирулис, один из активных участников массовых убийств мирных людей в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, после войны был агентом ЦРУ."В связи с установлением факта послевоенного сотрудничества Цирулиса с ЦРУ, а также значительного числа военных преступников среди руководства и членов организации ветеранов-легионеров Daugavas Vanagi, фонд "Историческая память" обращается в российские правоохранительные органы с несколькими просьбами в рамках расследуемого СК РФ уголовного дела о массовых убийствах около Жестяная Горки", - отмечается в материале.Прежде всего, это "направление в рамках существующего договора о правовой помощи с США запроса о предоставлении информации о всех сотрудничавших с ЦРУ бывших военнослужащих Латышского легиона СС и латышской ветеранской организации Daugavas Vanagi для изучения их возможной причастности к массовым убийствам в районе деревни Жестяная Горка и других преступлений против человечности в годы Второй мировой войны".Также фонд просит направить в Великобританию, Германию, Канаду и США запросы о копировании из архивов представительств Daugavas Vanagi в этих странах материалов, связанных с деятельностью Цирулиса, с целью выявления в них свидетельств, важных с точки зрения расследования массовых убийств в районе Жестяной Горки.Кроме того, "Историческая память" просит направить в Латвию запрос о разрешении допуска российских исследователей к находящемуся в распоряжении латвийского правительства архиву 15-й латышской дивизии Ваффен СС для выявления документов свидетельств, связанных с деятельностью Цирулиса, также важных с точки зрения расследования массовых убийств у Жестяной Горки.В районе деревни Жестяная Горка Новгородской области в 1942-1943 годах оккупанты и их подручные убили более 2,5 тысяч человек, в том числе женщин и детей. По факту тех расправ в октябре 2020 года было вынесено первое в России судебное решение, определившее те убийства геноцидом советского народа нацистами.Daugavas Vanagi ("Ястребы Даугавы") - наиболее активная, военизированная националистическая организация, учрежденная после Второй мировой войны в лагере для военнопленных в Бельгии бывшими латвийскими легионерами СС. Центр организации размещался в западногерманском Мюнстере, ее филиалы имелись в 12 странах Запада, в том числе в США, Англии и Канаде. В организацию входило около 130 местных отделений, объединявших более 9 тысяч человек.После распада Советского Союза отделения организации открыты в Латвии. Сейчас отделения Daugavas Vanagi существуют во всех странах, где выявлено наибольшее количество проживающих ветеранов Латышского легиона СС. Именно с подачи "Ястребов Даугавы" в Латвии 16 марта ежегодно отмечается как день памяти Латышского легиона.Фонд "Историческая память" — некоммерческая общественная организация, целью которой заявлено содействие научным исследованиям актуальных страниц российской и восточноевропейской истории ХХ века.

https://ria.ru/20210318/ss-1601780829.html

https://ria.ru/20201126/sssr-1586369134.html

https://ria.ru/20200314/1568592106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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