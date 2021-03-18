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Российские историки призвали запросить у США данные о латышских карателях
Российские историки призвали запросить у США данные о латышских карателях
Российский фонд "Историческая память" просит правоохранителей РФ запросить у США информацию о всех членах Латышского легиона СС, работавших на ЦРУ, на предмет... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:20
2021-03-18T12:20
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российский фонд "Историческая память" просит правоохранителей РФ запросить у США информацию о всех членах Латышского легиона СС, работавших на ЦРУ, на предмет изучения их возможной причастности к геноциду мирного населения СССР.Об этом говорится в докладе "Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ", подготовленном фондом и представленном в четверг в Москве на площадке МИА "Россия сегодня".В докладе, в частности, указывается, что бывший каратель из Латышского легиона СС Янис Цирулис, один из активных участников массовых убийств мирных людей в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, после войны был агентом ЦРУ."В связи с установлением факта послевоенного сотрудничества Цирулиса с ЦРУ, а также значительного числа военных преступников среди руководства и членов организации ветеранов-легионеров Daugavas Vanagi, фонд "Историческая память" обращается в российские правоохранительные органы с несколькими просьбами в рамках расследуемого СК РФ уголовного дела о массовых убийствах около Жестяная Горки", - отмечается в материале.Прежде всего, это "направление в рамках существующего договора о правовой помощи с США запроса о предоставлении информации о всех сотрудничавших с ЦРУ бывших военнослужащих Латышского легиона СС и латышской ветеранской организации Daugavas Vanagi для изучения их возможной причастности к массовым убийствам в районе деревни Жестяная Горка и других преступлений против человечности в годы Второй мировой войны".Также фонд просит направить в Великобританию, Германию, Канаду и США запросы о копировании из архивов представительств Daugavas Vanagi в этих странах материалов, связанных с деятельностью Цирулиса, с целью выявления в них свидетельств, важных с точки зрения расследования массовых убийств в районе Жестяной Горки.Кроме того, "Историческая память" просит направить в Латвию запрос о разрешении допуска российских исследователей к находящемуся в распоряжении латвийского правительства архиву 15-й латышской дивизии Ваффен СС для выявления документов свидетельств, связанных с деятельностью Цирулиса, также важных с точки зрения расследования массовых убийств у Жестяной Горки.В районе деревни Жестяная Горка Новгородской области в 1942-1943 годах оккупанты и их подручные убили более 2,5 тысяч человек, в том числе женщин и детей. По факту тех расправ в октябре 2020 года было вынесено первое в России судебное решение, определившее те убийства геноцидом советского народа нацистами.Daugavas Vanagi ("Ястребы Даугавы") - наиболее активная, военизированная националистическая организация, учрежденная после Второй мировой войны в лагере для военнопленных в Бельгии бывшими латвийскими легионерами СС. Центр организации размещался в западногерманском Мюнстере, ее филиалы имелись в 12 странах Запада, в том числе в США, Англии и Канаде. В организацию входило около 130 местных отделений, объединявших более 9 тысяч человек.После распада Советского Союза отделения организации открыты в Латвии. Сейчас отделения Daugavas Vanagi существуют во всех странах, где выявлено наибольшее количество проживающих ветеранов Латышского легиона СС. Именно с подачи "Ястребов Даугавы" в Латвии 16 марта ежегодно отмечается как день памяти Латышского легиона.Фонд "Историческая память" — некоммерческая общественная организация, целью которой заявлено содействие научным исследованиям актуальных страниц российской и восточноевропейской истории ХХ века.
https://ria.ru/20210318/ss-1601780829.html
https://ria.ru/20201126/sssr-1586369134.html
https://ria.ru/20200314/1568592106.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), англия, москва, латвия, ссср, сша, в мире

Российские историки призвали запросить у США данные о латышских карателях

12:20 18.03.2021
 
© Фото : Пресс-центр Правительства Новгородской областиМемориальный комплекс, посвященный жертвам Великой Отечественной войны, у деревни Жестяная Горка
Мемориальный комплекс, посвященный жертвам Великой Отечественной войны, у деревни Жестяная Горка - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Фото : Пресс-центр Правительства Новгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российский фонд "Историческая память" просит правоохранителей РФ запросить у США информацию о всех членах Латышского легиона СС, работавших на ЦРУ, на предмет изучения их возможной причастности к геноциду мирного населения СССР.
Об этом говорится в докладе "Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ", подготовленном фондом и представленном в четверг в Москве на площадке МИА "Россия сегодня".
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В докладе, в частности, указывается, что бывший каратель из Латышского легиона СС Янис Цирулис, один из активных участников массовых убийств мирных людей в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, после войны был агентом ЦРУ.
"В связи с установлением факта послевоенного сотрудничества Цирулиса с ЦРУ, а также значительного числа военных преступников среди руководства и членов организации ветеранов-легионеров Daugavas Vanagi, фонд "Историческая память" обращается в российские правоохранительные органы с несколькими просьбами в рамках расследуемого СК РФ уголовного дела о массовых убийствах около Жестяная Горки", - отмечается в материале.
Прежде всего, это "направление в рамках существующего договора о правовой помощи с США запроса о предоставлении информации о всех сотрудничавших с ЦРУ бывших военнослужащих Латышского легиона СС и латышской ветеранской организации Daugavas Vanagi для изучения их возможной причастности к массовым убийствам в районе деревни Жестяная Горка и других преступлений против человечности в годы Второй мировой войны".
Также фонд просит направить в Великобританию, Германию, Канаду и США запросы о копировании из архивов представительств Daugavas Vanagi в этих странах материалов, связанных с деятельностью Цирулиса, с целью выявления в них свидетельств, важных с точки зрения расследования массовых убийств в районе Жестяной Горки.
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Рассекречены документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
Кроме того, "Историческая память" просит направить в Латвию запрос о разрешении допуска российских исследователей к находящемуся в распоряжении латвийского правительства архиву 15-й латышской дивизии Ваффен СС для выявления документов свидетельств, связанных с деятельностью Цирулиса, также важных с точки зрения расследования массовых убийств у Жестяной Горки.
В районе деревни Жестяная Горка Новгородской области в 1942-1943 годах оккупанты и их подручные убили более 2,5 тысяч человек, в том числе женщин и детей. По факту тех расправ в октябре 2020 года было вынесено первое в России судебное решение, определившее те убийства геноцидом советского народа нацистами.
Daugavas Vanagi ("Ястребы Даугавы") - наиболее активная, военизированная националистическая организация, учрежденная после Второй мировой войны в лагере для военнопленных в Бельгии бывшими латвийскими легионерами СС. Центр организации размещался в западногерманском Мюнстере, ее филиалы имелись в 12 странах Запада, в том числе в США, Англии и Канаде. В организацию входило около 130 местных отделений, объединявших более 9 тысяч человек.
После распада Советского Союза отделения организации открыты в Латвии. Сейчас отделения Daugavas Vanagi существуют во всех странах, где выявлено наибольшее количество проживающих ветеранов Латышского легиона СС. Именно с подачи "Ястребов Даугавы" в Латвии 16 марта ежегодно отмечается как день памяти Латышского легиона.
Фонд "Историческая память" — некоммерческая общественная организация, целью которой заявлено содействие научным исследованиям актуальных страниц российской и восточноевропейской истории ХХ века.
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