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Онлайн-конференция о новом проекте Третьяковской галереи
Онлайн-конференция о новом проекте Третьяковской галереи
23 марта в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная крупнейшему в истории Третьяковской галереи международному выставочному проекту "Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии".
2021-03-18T12:35
2021-03-18T12:49
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Задать вопросУчастники:- генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА; - Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Андреас фон ГАЙР; - руководитель Года Германии в России, директор Гёте-Института Хайке УЛИГ;- старший куратор выставки Сергей ФОФАНОВ;- старший вице-президент – директор Департамента маркетинга и коммуникаций ПАО "Сбербанк" Владислав КРЕЙКИН; - генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион АККЕРМАН;- директор музея "Альбертинум" Хильке ВАГНЕР; - архитектор Даниэль ЛИБЕСКИНД; - хранитель музея "Альбертинум", куратор выставки Хольгер БИРКХОЛЬЦ. Выставочный проект "Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии" был разработан в сотрудничестве с Государственными художественными собраниями Дрездена. Это первая масштабная попытка сопоставить на одной площадке искусство эпохи романтизма в России и Германии. Экспозиция объединяет работы крупнейших художников первой четверти XIX века: Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Иоганна Овербека, Александра Иванова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о новом проекте Третьяковской галереи

12:35 18.03.2021 (обновлено: 12:49 18.03.2021)
 
Читать ria.ru в
23 марта в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная крупнейшему в истории Третьяковской галереи международному выставочному проекту "Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии".
Задать вопрос

Участники:
- генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Андреас фон ГАЙР;
- руководитель Года Германии в России, директор Гёте-Института Хайке УЛИГ;
- старший куратор выставки Сергей ФОФАНОВ;
- старший вице-президент – директор Департамента маркетинга и коммуникаций ПАО "Сбербанк" Владислав КРЕЙКИН;
- генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион АККЕРМАН;
- директор музея "Альбертинум" Хильке ВАГНЕР;
- архитектор Даниэль ЛИБЕСКИНД;
- хранитель музея "Альбертинум", куратор выставки Хольгер БИРКХОЛЬЦ.

Выставочный проект "Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии" был разработан в сотрудничестве с Государственными художественными собраниями Дрездена. Это первая масштабная попытка сопоставить на одной площадке искусство эпохи романтизма в России и Германии. Экспозиция объединяет работы крупнейших художников первой четверти XIX века: Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Иоганна Овербека, Александра Иванова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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