https://ria.ru/20210318/iskusstvo-1601792528.html

Онлайн-конференция о новом проекте Третьяковской галереи

Онлайн-конференция о новом проекте Третьяковской галереи

23 марта в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная крупнейшему в истории Третьяковской галереи международному выставочному проекту "Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии".

2021-03-18T12:35

2021-03-18T12:35

2021-03-18T12:49

анонсы

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА; - Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Андреас фон ГАЙР; - руководитель Года Германии в России, директор Гёте-Института Хайке УЛИГ;- старший куратор выставки Сергей ФОФАНОВ;- старший вице-президент – директор Департамента маркетинга и коммуникаций ПАО "Сбербанк" Владислав КРЕЙКИН; - генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион АККЕРМАН;- директор музея "Альбертинум" Хильке ВАГНЕР; - архитектор Даниэль ЛИБЕСКИНД; - хранитель музея "Альбертинум", куратор выставки Хольгер БИРКХОЛЬЦ. Выставочный проект "Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии" был разработан в сотрудничестве с Государственными художественными собраниями Дрездена. Это первая масштабная попытка сопоставить на одной площадке искусство эпохи романтизма в России и Германии. Экспозиция объединяет работы крупнейших художников первой четверти XIX века: Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Иоганна Овербека, Александра Иванова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы