Онлайн-конференция о новом проекте Третьяковской галереи
12:35 18.03.2021 (обновлено: 12:49 18.03.2021)
23 марта в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная крупнейшему в истории Третьяковской галереи международному выставочному проекту "Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии".
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Участники:
- генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Андреас фон ГАЙР;
- руководитель Года Германии в России, директор Гёте-Института Хайке УЛИГ;
- старший куратор выставки Сергей ФОФАНОВ;
- старший вице-президент – директор Департамента маркетинга и коммуникаций ПАО "Сбербанк" Владислав КРЕЙКИН;
- генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион АККЕРМАН;
- директор музея "Альбертинум" Хильке ВАГНЕР;
- архитектор Даниэль ЛИБЕСКИНД;
- хранитель музея "Альбертинум", куратор выставки Хольгер БИРКХОЛЬЦ.
Выставочный проект "Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии" был разработан в сотрудничестве с Государственными художественными собраниями Дрездена. Это первая масштабная попытка сопоставить на одной площадке искусство эпохи романтизма в России и Германии. Экспозиция объединяет работы крупнейших художников первой четверти XIX века: Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Иоганна Овербека, Александра Иванова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Андреас фон ГАЙР;
- руководитель Года Германии в России, директор Гёте-Института Хайке УЛИГ;
- старший куратор выставки Сергей ФОФАНОВ;
- старший вице-президент – директор Департамента маркетинга и коммуникаций ПАО "Сбербанк" Владислав КРЕЙКИН;
- генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион АККЕРМАН;
- директор музея "Альбертинум" Хильке ВАГНЕР;
- архитектор Даниэль ЛИБЕСКИНД;
- хранитель музея "Альбертинум", куратор выставки Хольгер БИРКХОЛЬЦ.
Выставочный проект "Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии" был разработан в сотрудничестве с Государственными художественными собраниями Дрездена. Это первая масштабная попытка сопоставить на одной площадке искусство эпохи романтизма в России и Германии. Экспозиция объединяет работы крупнейших художников первой четверти XIX века: Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Иоганна Овербека, Александра Иванова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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