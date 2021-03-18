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Все школы в России обеспечат доступом к интернету в этом году

Все школы в России обеспечат доступом к интернету в этом году

В 2021-м году все школы в России будут обеспечены доступом к интернету, а к 2024-му году почти 33 тыс. образовательных организаций получат новое компьютерное... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T15:57

2021-03-18T15:57

2021-03-18T15:57

пресс-релизы

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МОСКВА, 18 мар - Пресс-служба Фонда развития цифровой экономики. В 2021-м году все школы в России будут обеспечены доступом к интернету, а к 2024-му году почти 33 тыс. образовательных организаций получат новое компьютерное оборудование. Как российское образование проходит цифровую трансформацию – на Forum.Digital Education. Как образование вступило в новую эру в 2020-м году? Как цифровизация меняет традиционные подходы к образованию? Какие цифровые решения для образования предлагает сегодня рынок EdTech? Об этом поговорили участники форума Forum.Digital Education. Цифровая трансформация образования в России В 2020-м году мир столкнулся с пандемией COVID-19, которая затронула все сферы жизни общества. В стороне не осталось и образование – школы и университеты впервые были вынуждены полностью перейти на дистанционное обучение. В нашей стране переход на новый формат вызвал много трудностей как у учеников, так и у преподавателей. Однако полученный опыт показал – диджитализация образования неотвратима и способна вывести качество образовательного процесса в стране на новый уровень.12-го марта прошел Forum.Digital Education 2021, онлайн-форум по цифровизации образования, который собрал более 73 тыс. заинтересованных зрителей – представителей крупнейших технологических компаний, создающих и развивающих программные платформы для цифровизации образования, включая облачные решения, IoT, 5G и др., руководителей и специалистов образовательных и IT-департаментов федеральных и региональных министерств, руководителей образовательных учреждений, представителей педагогического сообщества, экспертов компаний, занятых в реализации государственных контрактов в сфере образования, преподавателей и студентов. Forum.Digital уже более двух лет является центральной площадкой для обсуждения цифровизации отраслей экономики, организации диалога между государством и бизнесом по вопросам цифровой трансформации.Директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Министерства просвещения РФ Павел Кузьмин заявил: "Приоритетом для нас является очное образование, но задача в формировании единого образовательного пространства и предоставление ребёнку доступа к качественному образованию вне зависимости от места его проживания". Также Павел Кузьмин отметил, что в 2021-м году все школы в России будут обеспечены доступом к интернету, а к 2024-му году почти 33 тыс. образовательных организаций в России получат новое компьютерное оборудование. В России, как и во всём мире, возник бум рынка EdTech. Член Совета Фонда развития цифровой экономики Максим Черешнев отметил: "В мире рынок EdTech достиг за 2020-ый год $16 млрд. и увеличился за последние 8 лет с 2012-го года более чем в 12 раз".С приходом диджитализации должна измениться и парадигма образования в нашей стране, оно должно стать более практикоориентированным. Генеральный директор АНО "Развитие человеческого капитала" Максим Киселёв заявил: "Образование – это не про набивание знаний в голову, а про возможность потом эти знания применить. Как мне кажется, акцент нашего образования многие годы был смещён как раз в первую сторону. Я буду невероятно рад, если сейчас это меняется или начнёт меняться".Преподаватели останутся, но будут применять новые подходыСегодня цифровизация образования вызывает опасения среди многих родителей и учеников. Это подтвердила Руководитель научно-методического отдела компании ISMART Дзерасса Гояева: "Бурное развитие цифровой педагогики с одной стороны вызывает огромный интерес, а с другой стороны вызывает много опасений. Поэтому в последнее время появляются проекты по верификации образовательного контента, который компании предоставляют". Они связаны прежде всего с представлением о цифровизации образования как о шаге, который приведёт к отказу от учителя и полному переходу на дистанционное обучение. Министр образования и науки Астраханской области Виталий Гутман развеял эти опасения: "Необходима большая разъяснительная кампания для объяснения гражданам, что цифровое образование и дистанционное образование – это не всегда совпадающие вещи. Взаимопересекающиеся, но не одни и те же". Он также добавил: "Компьютер школу не заменит. Учителя он не заменит никогда. Преподаватели никуда не денутся, у них изменятся форматы". Успешная трансформация образования действительно невозможна без её одобрения как со стороны учеников, так и со стороны учителей. Чтобы начать адаптироваться к новым методам преподавания, учителя должны видеть от них реальную ощутимую пользу. Управляющий партнёр Skyeng Александр Ларьяновский заявил: "Пока мы будем смотреть на учителей как на тех, кого нужно заставлять что-то делать – ничего не получится. Они должны увидеть все те же выгоды от цифровизации, которые видим мы. Наши учителя должны чувствовать, что цифровизация им выгодна, что у них никто ничего не забирает или что ещё хуже, как это чаще всего бывает, не добавляет новую нагрузку". Одним из преимуществ трансформации образования является перевод учебных материалов в digital-форматы. Директор электронно-библиотечной системы "Лань" Александр Никифоров заявил: "Цифровизация, применение искусственного интеллекта и нейронных сетей, создание персонализированных рекомендательных сервисов и движение в сторону разработки и обеспечения индивидуальных траекторий обучения — вот перспективы электронных библиотек завтрашнего дня. ЭБС Лань уже делает уверенные шаги в этом направлении". Говоря о диджитализации, необходимо также понимать, что успешное применение новых технологий в образовании невозможно без их совмещения с традиционными, наработанными десятилетиями практиками. Генеральный директор "Алгоритмика" Андрей Лобанов предложил обдумать объединение старых и новых форматов преподавания: "Нам стоит подумать позитивно как взять лучшее от технологий и оставить лучшее от системы образования, которая была, то есть сделать систему образования ещё лучше".Большие данные на пользу учеников и бизнесаМногие новые подходы в образовании связаны с применением больших данных. Работа с ними позволит выявить, какие специалисты сегодня нужны рынку труда, чтобы можно было быстро адаптировать систему образования под потребности рынка. Олег Подольский отметил: "Всплески кадровых потребностей поступают не системно. Нам нужно инвестировать туда, где будет спрос. А это мы можем узнать на основании данных". Одна из существующих сегодня проблем на российском рынке труда – нехватка специалистов в сфере IT. Руководитель ассоциации iCluster Марат Мухарьямов высказался о проблеме: "На сегодняшний день в IT-отрасли работают 1,5%-2% трудоспособного населения, а требуется 5%. Нам нужно сокращать этот кадровый дефицит за короткое время. Эту задачу решает образовательная платформа HiBrain, аккумулирующая курсы дополнительного образования и учебные программы для всех, кто желает развиваться в области высоких технологий. Платформа внедрена в Нижнем Новгороде, сейчас ее используют ННГУ им. Лобачевского и филиал НИУ ВШЭ. За год на базе HiBrain было подготовлено более 500 специалистов. Мы планируем масштабировать эту практику на другие регионы – запланированы пилоты с вузами Москвы, Орла, Калуги".Новая эпоха в образовании характеризуется индивидуализацией обучения. Образование будущего не будет универсальным, а станет адаптироваться под способности и запросы ученика. Добиться этого можно, используя нейронные сети и искусственный интеллект. Генеральный директор Maximum Михаил Мягков заявил: "Мы верим в большие данные. Мы считаем, что данные могут позволить создать системы, которые повышают вовлеченность ученика в процесс". Также на площадке форума удалось достичь диалога между государством и бизнесом. Директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Министерства просвещения РФ Павел Кузьмин рассказал EdTech-предпринимателям о возможности получения государственных грантов на реализацию их проектов через образовательный маркетплейс Министерства просвещения РФ. По итогам форума принято решение о размещении лучших образовательных продуктов в Магазине цифровых решений.рф для дальнейшей рекомендации их Министерству.На форуме было представлено более 10-ти инновационных проектов в сфере EdTech, решения которых вошли в отбор проектов закрытого pipeline Фонда развития цифровой экономики для обсуждения возможностей потенциального инвестирования, а также организации индивидуальных встреч с частными и венчурными инвесторами. Ознакомиться с календарем событий Forum.Digital в 2021 году можно на официальном сайте.Фонд развития цифровой экономики – институт цифровой трансформации, который оказывает содействие в масштабировании и инкорпорировании отечественных цифровых решений, росте капитализации корпораций посредством цифровизации, а также создает площадки для презентации цифровых решений и обмену кейсов их интеграции. Контакты для аккредитации СМИ и другим возможностям участия:Анна Плотникова - ap@forum.digital, тел. +7 (495) 215-27-56Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы