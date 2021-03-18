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Погранпереход Хуньчунь получил разрешение на импорт сжиженного газа из РФ

Погранпереход Хуньчунь получил разрешение на импорт сжиженного газа из РФ

Министерство транспорта КНР разрешило пограничному КПП Хуньчунь в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая импортировать сжиженный углеводородный газ (СУГ) из... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T17:01

2021-03-18T17:01

2021-03-18T17:01

россия-китай: главное

хуньчунь

китай

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МОСКВА, 18 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Министерство транспорта КНР разрешило пограничному КПП Хуньчунь в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая импортировать сжиженный углеводородный газ (СУГ) из России.Согласно данным Хуньчуньского управления транспорта, в 2020 году город Хуньчунь в пробном режиме осуществил перевозку опасных грузов из России, в рамках которой было ввезено 1 699 тонн СУГ в 90 автоцистернах.Хуньчунь является автодорожным КПП, расположенным на стыке границ Китая, России и КНДР. В последние годы здесь быстрыми темпами развивается сектор СУГ.Как стало известно, на данный момент в городе Хуньчунь был полностью построен и взят под таможенный надзор объект по хранению и сбыту сжиженного газа при энергетической компании Jilin Hongxing Energy Co. Ltd., который является одним из китайско-российских проектов в области энергетического сотрудничества.На следующем этапе городское транспортное управление будет активно содействовать скорейшему подписанию двустороннего соглашения по перевозке опасных грузов между Китаем и Россией, а также продолжит улучшать обслуживание и надзор за импортом российского СУГ через КПП Хуньчунь.

https://ria.ru/20210318/marshrut-1601765361.html

хуньчунь

китай

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2021

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хуньчунь, китай