Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210318/import-1601844443.html
Погранпереход Хуньчунь получил разрешение на импорт сжиженного газа из РФ
Погранпереход Хуньчунь получил разрешение на импорт сжиженного газа из РФ
Министерство транспорта КНР разрешило пограничному КПП Хуньчунь в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая импортировать сжиженный углеводородный газ (СУГ) из... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T17:01
2021-03-18T17:01
россия-китай: главное
хуньчунь
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601846490_0:88:1300:819_1920x0_80_0_0_d320420802b538f3d339f6995cf78462.jpg
МОСКВА, 18 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Министерство транспорта КНР разрешило пограничному КПП Хуньчунь в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая импортировать сжиженный углеводородный газ (СУГ) из России.Согласно данным Хуньчуньского управления транспорта, в 2020 году город Хуньчунь в пробном режиме осуществил перевозку опасных грузов из России, в рамках которой было ввезено 1 699 тонн СУГ в 90 автоцистернах.Хуньчунь является автодорожным КПП, расположенным на стыке границ Китая, России и КНДР. В последние годы здесь быстрыми темпами развивается сектор СУГ.Как стало известно, на данный момент в городе Хуньчунь был полностью построен и взят под таможенный надзор объект по хранению и сбыту сжиженного газа при энергетической компании Jilin Hongxing Energy Co. Ltd., который является одним из китайско-российских проектов в области энергетического сотрудничества.На следующем этапе городское транспортное управление будет активно содействовать скорейшему подписанию двустороннего соглашения по перевозке опасных грузов между Китаем и Россией, а также продолжит улучшать обслуживание и надзор за импортом российского СУГ через КПП Хуньчунь.
https://ria.ru/20210318/marshrut-1601765361.html
хуньчунь
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601846490_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_fbe8376cd2bec3232644be72341a6550.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хуньчунь, китай

Погранпереход Хуньчунь получил разрешение на импорт сжиженного газа из РФ

17:01 18.03.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Senkaku Islands / 琿春口岸正門 / Cropped imageКПП Хуньчунь
КПП Хуньчунь - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
CC BY-SA 4.0 / Senkaku Islands / 琿春口岸正門 / Cropped image
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Министерство транспорта КНР разрешило пограничному КПП Хуньчунь в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая импортировать сжиженный углеводородный газ (СУГ) из России.
Согласно данным Хуньчуньского управления транспорта, в 2020 году город Хуньчунь в пробном режиме осуществил перевозку опасных грузов из России, в рамках которой было ввезено 1 699 тонн СУГ в 90 автоцистернах.
Целлюлозно-бумажный комбинат Волга - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 10:48Россия-Китай: Главное
Компания из РФ осваивает железнодорожный маршрут доставки бумаги в Китай
Хуньчунь является автодорожным КПП, расположенным на стыке границ Китая, России и КНДР. В последние годы здесь быстрыми темпами развивается сектор СУГ.
Как стало известно, на данный момент в городе Хуньчунь был полностью построен и взят под таможенный надзор объект по хранению и сбыту сжиженного газа при энергетической компании Jilin Hongxing Energy Co. Ltd., который является одним из китайско-российских проектов в области энергетического сотрудничества.
На следующем этапе городское транспортное управление будет активно содействовать скорейшему подписанию двустороннего соглашения по перевозке опасных грузов между Китаем и Россией, а также продолжит улучшать обслуживание и надзор за импортом российского СУГ через КПП Хуньчунь.
 
Россия-Китай: ГлавноеХуньчуньКитай
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
04:27СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:25Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
04:11Грязный снег назвали опасным для россиян
04:09Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
03:56Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
03:51Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
03:38МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
03:25Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
03:12Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
03:11В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
03:07В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
03:04НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
03:01США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
02:57В США россиянин на суде признал себя виновным в подготовке кибератаки
02:49Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
02:19Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
02:17Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
02:08Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
02:04"В Белом доме засел псих": британцы оценили высказывание Байдена о Путине
Лента новостейМолния