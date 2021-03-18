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Эксперт заявил о попытках Великобритании воссоздать империю
Эксперт заявил о попытках Великобритании воссоздать империю
Новая оборонная стратегия Великобритании, Brexit и покупка спутниковой компании OneWeb направлены на воссоздание Британской империи в новом виде, полагает... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:11
2021-03-18T11:11
oneweb
андрей ионин
великобритания
китай
индия
сша
безопасность
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Новая оборонная стратегия Великобритании, Brexit и покупка спутниковой компании OneWeb направлены на воссоздание Британской империи в новом виде, полагает эксперт в области космонавтики, главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (Россия) Андрей Ионин."Ряд событий, происходящих в Великобритании в последние несколько лет, кажутся не связанными между собой, но все они свидетельствуют о том, что Британия пытается играть в свою глобальную геополитическую игру. Причем игру, где уже определились два ключевых игрока, которые вступили в противоборство в мире между собой - США и Китай", - заявил эксперт РИА Новости в четверг.По его мнению, в условиях де-факто начавшейся новой холодной войны между этими странами, у остальных государств "возникает желание сыграть свою игру, сформировать свои блоки - третью силу"."Brexit выглядит уже не только как желание первыми покинуть тонущий корабль, но и как желание начать новую игру", - полагает Ионин.В эту стратегию, отметил он, вписывается и новость последних дней об увеличении военного бюджета, и указание России как основного своего противника, и покупка компании OneWeb."Мы знаем, что Британское содружество до сих пор существует, оно повторяет контуры Британской империи, над которой никогда не заходило Солнце. Для таких глобальных образований космические системы являются ключевых фактором, обеспечивающим связь регионов. Становится понятным, зачем Британия создает космическое командование, космодром на своей территории, становится понятно, зачем они купили год назад систему OneWeb", - сказал эксперт.По его словам, Британия будет формировать свой блок из бывших колоний, которые объединены английским языком, близкой культурой. Основной задачей формирования блока станет привлечение на свою сторону Индии, которая много десятилетий из-за противоречий с Китаем выступает его конкурентом в Азии, считает Ионин.Правительство Британии во вторник опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260.В 2010-е годы британское правительство пообещало к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее 180. В течение следующих четырех лет на оборону и вооружения правительство выделит дополнительно 16,5 миллиарда фунтов стерлингов, это рекордная за последние 30 лет сумма.Кроме того, страна намерена создать космическое командование, создать космодром в Шотландии для получения независимого доступа в космос.
https://ria.ru/20210316/velikobritaniya-1601491111.html
https://ria.ru/20210304/lavrov-1599916203.html
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oneweb, андрей ионин, великобритания, китай, индия, сша, безопасность

Эксперт заявил о попытках Великобритании воссоздать империю

11:11 18.03.2021
 
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Новая оборонная стратегия Великобритании, Brexit и покупка спутниковой компании OneWeb направлены на воссоздание Британской империи в новом виде, полагает эксперт в области космонавтики, главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (Россия) Андрей Ионин.
"Ряд событий, происходящих в Великобритании в последние несколько лет, кажутся не связанными между собой, но все они свидетельствуют о том, что Британия пытается играть в свою глобальную геополитическую игру. Причем игру, где уже определились два ключевых игрока, которые вступили в противоборство в мире между собой - США и Китай", - заявил эксперт РИА Новости в четверг.
По его мнению, в условиях де-факто начавшейся новой холодной войны между этими странами, у остальных государств "возникает желание сыграть свою игру, сформировать свои блоки - третью силу".
"Brexit выглядит уже не только как желание первыми покинуть тонущий корабль, но и как желание начать новую игру", - полагает Ионин.
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В эту стратегию, отметил он, вписывается и новость последних дней об увеличении военного бюджета, и указание России как основного своего противника, и покупка компании OneWeb.
"Мы знаем, что Британское содружество до сих пор существует, оно повторяет контуры Британской империи, над которой никогда не заходило Солнце. Для таких глобальных образований космические системы являются ключевых фактором, обеспечивающим связь регионов. Становится понятным, зачем Британия создает космическое командование, космодром на своей территории, становится понятно, зачем они купили год назад систему OneWeb", - сказал эксперт.
По его словам, Британия будет формировать свой блок из бывших колоний, которые объединены английским языком, близкой культурой. Основной задачей формирования блока станет привлечение на свою сторону Индии, которая много десятилетий из-за противоречий с Китаем выступает его конкурентом в Азии, считает Ионин.
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"Это, по сути, попытка возродить Британскую империю, но под новым флагом", - резюмировал он.
Правительство Британии во вторник опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260.
В 2010-е годы британское правительство пообещало к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее 180. В течение следующих четырех лет на оборону и вооружения правительство выделит дополнительно 16,5 миллиарда фунтов стерлингов, это рекордная за последние 30 лет сумма.
Кроме того, страна намерена создать космическое командование, создать космодром в Шотландии для получения независимого доступа в космос.
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OneWebАндрей ИонинВеликобританияКитайИндияСШАБезопасность
 
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