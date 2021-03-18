https://ria.ru/20210318/immunitet-1601810271.html

Названы особенности проверки иммунитета после "ЭпиВакКороны"

Названы особенности проверки иммунитета после "ЭпиВакКороны"

При проверке клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации "ЭпиВакКороной" необходимо учитывать особенности иммунного ответа в результате воздействия... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T14:04

2021-03-18T14:04

2021-03-18T14:04

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. При проверке клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации "ЭпиВакКороной" необходимо учитывать особенности иммунного ответа в результате воздействия препарата, не все тесты могут показать положительный результат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Для оценки Т-клеточного ответа, который может формироваться под влиянием "ЭпиВакКороны", необходимо учесть ряд особенностей: во-первых, в данном случае должна происходить стимуляция преимущественно Т-хелперных клеток, несущих маркер CD4+, а не CD8+ Т-цитотоксических лимфоцитов. Кроме того, стимуляция в данном случае должна идти по Тh-2 зависимому пути (ведущему к появлению защитных антител), и таким образом, маркером активации Т-лимфоцитов будет являться не гамма-интерферон (определение его уровня ничего не покажет), а интерлейкин-4", - говорится в сообщении.В случае проверки клеточного иммунитета, полученного естественным путем в результате инфекции или в результате вакцинации живой векторной вакциной, маркером активации Т-лимфоцитов является, прежде всего, продукция гамма-интерферона, что отличает иммунитет, возникающий после перенесенного заболевания, от поствакцинального иммунитета, появляющегося после применения пептидных вакцин, пояснили в пресс-службе.Вакцина "ЭпиВакКорона" нацелена на формирование антител, связывающих ряд районов поверхностного белка нового коронавируса и препятствующих проникновению вируса в клетку.

https://ria.ru/20210317/sputnik-1601685755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество