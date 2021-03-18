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https://ria.ru/20210318/immunitet-1601810271.html
Названы особенности проверки иммунитета после "ЭпиВакКороны"
Названы особенности проверки иммунитета после "ЭпиВакКороны"
При проверке клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации "ЭпиВакКороной" необходимо учитывать особенности иммунного ответа в результате воздействия... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T14:04
2021-03-18T14:04
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. При проверке клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации "ЭпиВакКороной" необходимо учитывать особенности иммунного ответа в результате воздействия препарата, не все тесты могут показать положительный результат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Для оценки Т-клеточного ответа, который может формироваться под влиянием "ЭпиВакКороны", необходимо учесть ряд особенностей: во-первых, в данном случае должна происходить стимуляция преимущественно Т-хелперных клеток, несущих маркер CD4+, а не CD8+ Т-цитотоксических лимфоцитов. Кроме того, стимуляция в данном случае должна идти по Тh-2 зависимому пути (ведущему к появлению защитных антител), и таким образом, маркером активации Т-лимфоцитов будет являться не гамма-интерферон (определение его уровня ничего не покажет), а интерлейкин-4", - говорится в сообщении.В случае проверки клеточного иммунитета, полученного естественным путем в результате инфекции или в результате вакцинации живой векторной вакциной, маркером активации Т-лимфоцитов является, прежде всего, продукция гамма-интерферона, что отличает иммунитет, возникающий после перенесенного заболевания, от поствакцинального иммунитета, появляющегося после применения пептидных вакцин, пояснили в пресс-службе.Вакцина "ЭпиВакКорона" нацелена на формирование антител, связывающих ряд районов поверхностного белка нового коронавируса и препятствующих проникновению вируса в клетку.
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Названы особенности проверки иммунитета после "ЭпиВакКороны"

14:04 18.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. При проверке клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации "ЭпиВакКороной" необходимо учитывать особенности иммунного ответа в результате воздействия препарата, не все тесты могут показать положительный результат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Для оценки Т-клеточного ответа, который может формироваться под влиянием "ЭпиВакКороны", необходимо учесть ряд особенностей: во-первых, в данном случае должна происходить стимуляция преимущественно Т-хелперных клеток, несущих маркер CD4+, а не CD8+ Т-цитотоксических лимфоцитов. Кроме того, стимуляция в данном случае должна идти по Тh-2 зависимому пути (ведущему к появлению защитных антител), и таким образом, маркером активации Т-лимфоцитов будет являться не гамма-интерферон (определение его уровня ничего не покажет), а интерлейкин-4", - говорится в сообщении.
В случае проверки клеточного иммунитета, полученного естественным путем в результате инфекции или в результате вакцинации живой векторной вакциной, маркером активации Т-лимфоцитов является, прежде всего, продукция гамма-интерферона, что отличает иммунитет, возникающий после перенесенного заболевания, от поствакцинального иммунитета, появляющегося после применения пептидных вакцин, пояснили в пресс-службе.
Вакцина "ЭпиВакКорона" нацелена на формирование антител, связывающих ряд районов поверхностного белка нового коронавируса и препятствующих проникновению вируса в клетку.
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Распространение коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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