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Попова рассказала, что делать при отсутствии иммунитета после вакцинации
Попова рассказала, что делать при отсутствии иммунитета после вакцинации
При отсутствии иммунитета после вакцинации от COVID-19 нужна консультация врача, специальные схемы иммунизации могут помочь в этой ситуации, сообщила глава... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:40
2021-03-18T12:27
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. При отсутствии иммунитета после вакцинации от COVID-19 нужна консультация врача, специальные схемы иммунизации могут помочь в этой ситуации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Но в данном случае, о котором вы говорите, каждый раз следует прислушаться к мнению врача. Каждый раз это решает ваш лечащий врач и врач-иммунолог, который вас ведет и знает об этой проблеме. И я уверена, что специальные схемы иммунизации смогут помочь в этой ситуации", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос, что делать, если после прививки от COVID-19 не вырабатывается иммунитет.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Попова рассказала, что делать при отсутствии иммунитета после вакцинации

11:40 18.03.2021 (обновлено: 12:27 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в ТЦ "Кунцево Плаза"
Вакцинация от COVID-19 в ТЦ Кунцево Плаза - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. При отсутствии иммунитета после вакцинации от COVID-19 нужна консультация врача, специальные схемы иммунизации могут помочь в этой ситуации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Но в данном случае, о котором вы говорите, каждый раз следует прислушаться к мнению врача. Каждый раз это решает ваш лечащий врач и врач-иммунолог, который вас ведет и знает об этой проблеме. И я уверена, что специальные схемы иммунизации смогут помочь в этой ситуации", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос, что делать, если после прививки от COVID-19 не вырабатывается иммунитет.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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