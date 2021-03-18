https://ria.ru/20210318/immunitet-1601779429.html
Попова рассказала, что делать при отсутствии иммунитета после вакцинации
Попова рассказала, что делать при отсутствии иммунитета после вакцинации
При отсутствии иммунитета после вакцинации от COVID-19 нужна консультация врача, специальные схемы иммунизации могут помочь в этой ситуации, сообщила глава... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:40
2021-03-18T11:40
2021-03-18T12:27
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. При отсутствии иммунитета после вакцинации от COVID-19 нужна консультация врача, специальные схемы иммунизации могут помочь в этой ситуации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Но в данном случае, о котором вы говорите, каждый раз следует прислушаться к мнению врача. Каждый раз это решает ваш лечащий врач и врач-иммунолог, который вас ведет и знает об этой проблеме. И я уверена, что специальные схемы иммунизации смогут помочь в этой ситуации", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос, что делать, если после прививки от COVID-19 не вырабатывается иммунитет.
https://ria.ru/20210317/rebenok-1601593766.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)