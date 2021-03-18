https://ria.ru/20210318/immunitet-1601779429.html

Попова рассказала, что делать при отсутствии иммунитета после вакцинации

Попова рассказала, что делать при отсутствии иммунитета после вакцинации

При отсутствии иммунитета после вакцинации от COVID-19 нужна консультация врача, специальные схемы иммунизации могут помочь в этой ситуации, сообщила глава... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T11:40

2021-03-18T11:40

2021-03-18T12:27

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. При отсутствии иммунитета после вакцинации от COVID-19 нужна консультация врача, специальные схемы иммунизации могут помочь в этой ситуации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Но в данном случае, о котором вы говорите, каждый раз следует прислушаться к мнению врача. Каждый раз это решает ваш лечащий врач и врач-иммунолог, который вас ведет и знает об этой проблеме. И я уверена, что специальные схемы иммунизации смогут помочь в этой ситуации", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос, что делать, если после прививки от COVID-19 не вырабатывается иммунитет.

https://ria.ru/20210317/rebenok-1601593766.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)