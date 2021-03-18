https://ria.ru/20210318/gripp-1601739674.html
Вирусолог оценил возможность осложнений при гриппе после коронавируса
Вирусолог оценил возможность осложнений при гриппе после коронавируса
Как будут болеть гриппом те, кто уже перенес COVID-19, предположил в интервью радио Sputnik вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T02:09
2021-03-18T02:09
2021-03-18T02:09
распространение коронавируса
виталий зверев
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Как будут болеть гриппом те, кто уже перенес COVID-19, предположил в интервью радио Sputnik вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев.Он отметил, что в России сейчас фиксируется очень мало случаев гриппа. По мнению вирусолога, это является в основном результатом профилактических мер, связанных с коронавирусом, включая ограничения международных поездок.Тем не менее, осторожность никогда не повредит. С особым вниманием следует относиться к своему здоровью и стараться избегать новых инфекций тем, кто переболел COVID-19. Заранее точно предсказать, как будет протекать грипп после коронавируса, никто не сможет, однако нет сомнений, что тяжесть уже перенесенного заболевания повлияет на течение гриппа, предупредил Виталий Зверев.Люди с хроническими заболеваниями также должны быть особенно осторожны, потому что такие недуги обостряются после любой инфекции."Если у человека диабет, нарушения эндокринной системы, сердечно-сосудистая патология, после перенесенного заболевания все может обостряться. Есть такое понятие "отсроченная смертность" при гриппе. Когда человек, например, диабетик переболел гриппом и через две недели умер. Вроде как из-за диабета, но грипп внес свой вклад", – сказал Виталий Зверев.Схожая картина, по его словам, наблюдается при COVID-19 ‒ летальные случаи вызваны чаще не самим коронавирусом, а осложнениями, присоединившимися инфекциями. При этом, по словам вирусолога, можно быть уверенными в том, что в любом случае привитые от гриппа пациенты перенесут его гораздо легче или вовсе не заболеют."Привитые болеют гораздо легче, если болеют в принципе. Вакцина, к сожалению, не дает стопроцентной защиты, но зато, по статистике до коронавируса, за последние несколько лет ни один человек, привитый от гриппа, от него не умер, осложнений таких не бывает", – отметил Виталий Зверев в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210317/koronavirus-1601716212.html
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виталий зверев, коронавирус covid-19, здоровье - общество
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Как будут болеть гриппом
те, кто уже перенес COVID-19
, предположил в интервью радио Sputnik
вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев
.
Он отметил, что в России сейчас фиксируется очень мало случаев гриппа. По мнению вирусолога, это является в основном результатом профилактических мер, связанных с коронавирусом, включая ограничения международных поездок.
Тем не менее, осторожность никогда не повредит. С особым вниманием следует относиться к своему здоровью и стараться избегать новых инфекций тем, кто переболел COVID-19. Заранее точно предсказать, как будет протекать грипп после коронавируса, никто не сможет, однако нет сомнений, что тяжесть уже перенесенного заболевания повлияет на течение гриппа, предупредил Виталий Зверев.
"Любое заболевание, даже если человек потом корью заболеет, он тяжелее это перенесет, так всегда бывает. После гриппа человек другой инфекцией тоже будет болеть тяжелее, потому что нагрузка на иммунную систему, вообще на весь организм, очень высокая", – пояснил вирусолог.
Люди с хроническими заболеваниями также должны быть особенно осторожны, потому что такие недуги обостряются после любой инфекции.
"Если у человека диабет, нарушения эндокринной системы, сердечно-сосудистая патология, после перенесенного заболевания все может обостряться. Есть такое понятие "отсроченная смертность" при гриппе. Когда человек, например, диабетик переболел гриппом и через две недели умер. Вроде как из-за диабета, но грипп внес свой вклад", – сказал Виталий Зверев.
Схожая картина, по его словам, наблюдается при COVID-19 ‒ летальные случаи вызваны чаще не самим коронавирусом, а осложнениями, присоединившимися инфекциями.
При этом, по словам вирусолога, можно быть уверенными в том, что в любом случае привитые от гриппа пациенты перенесут его гораздо легче или вовсе не заболеют.
"Привитые болеют гораздо легче, если болеют в принципе. Вакцина, к сожалению, не дает стопроцентной защиты, но зато, по статистике до коронавируса, за последние несколько лет ни один человек, привитый от гриппа, от него не умер, осложнений таких не бывает", – отметил Виталий Зверев в интервью радио Sputnik
.