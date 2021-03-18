https://ria.ru/20210318/gripp-1601739674.html

Вирусолог оценил возможность осложнений при гриппе после коронавируса

Вирусолог оценил возможность осложнений при гриппе после коронавируса

Как будут болеть гриппом те, кто уже перенес COVID-19, предположил в интервью радио Sputnik вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T02:09

2021-03-18T02:09

2021-03-18T02:09

распространение коронавируса

виталий зверев

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Как будут болеть гриппом те, кто уже перенес COVID-19, предположил в интервью радио Sputnik вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев.Он отметил, что в России сейчас фиксируется очень мало случаев гриппа. По мнению вирусолога, это является в основном результатом профилактических мер, связанных с коронавирусом, включая ограничения международных поездок.Тем не менее, осторожность никогда не повредит. С особым вниманием следует относиться к своему здоровью и стараться избегать новых инфекций тем, кто переболел COVID-19. Заранее точно предсказать, как будет протекать грипп после коронавируса, никто не сможет, однако нет сомнений, что тяжесть уже перенесенного заболевания повлияет на течение гриппа, предупредил Виталий Зверев.Люди с хроническими заболеваниями также должны быть особенно осторожны, потому что такие недуги обостряются после любой инфекции."Если у человека диабет, нарушения эндокринной системы, сердечно-сосудистая патология, после перенесенного заболевания все может обостряться. Есть такое понятие "отсроченная смертность" при гриппе. Когда человек, например, диабетик переболел гриппом и через две недели умер. Вроде как из-за диабета, но грипп внес свой вклад", – сказал Виталий Зверев.Схожая картина, по его словам, наблюдается при COVID-19 ‒ летальные случаи вызваны чаще не самим коронавирусом, а осложнениями, присоединившимися инфекциями. При этом, по словам вирусолога, можно быть уверенными в том, что в любом случае привитые от гриппа пациенты перенесут его гораздо легче или вовсе не заболеют."Привитые болеют гораздо легче, если болеют в принципе. Вакцина, к сожалению, не дает стопроцентной защиты, но зато, по статистике до коронавируса, за последние несколько лет ни один человек, привитый от гриппа, от него не умер, осложнений таких не бывает", – отметил Виталий Зверев в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210317/koronavirus-1601716212.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий зверев, коронавирус covid-19, здоровье - общество