https://ria.ru/20210318/gibraltar-1601834451.html
Гибралтар первым в мире завершил вакцинацию всего взрослого населения
Гибралтар первым в мире завершил вакцинацию всего взрослого населения
Гибралтар первым в мире завершил вакцинацию всего взрослого населения от COVID-19, объявил в четверг в парламенте глава минздрава Британии Мэтт Хэнкок. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:04
2021-03-18T16:04
2021-03-18T16:31
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
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ЛОНДОН, 18 мар – РИА Новости, Мария Табак. Гибралтар первым в мире завершил вакцинацию всего взрослого населения от COVID-19, объявил в четверг в парламенте глава минздрава Британии Мэтт Хэнкок."Мы снабжаем Гибралтар, как и все наши территории, вакцинами. И я рад, что могу сообщить парламенту, что вчера Гибралтар стал первой страной в мире, завершившей программу вакцинации всего своего взрослого населения", - сказал Хэнкок.Население Гибралтара – заморской территории Великобритании - составляет порядка 34 тысяч человек. Иностранцы, живущие там, также имеют право на участие в программе вакцинации.В Великобритании вакцинация идет препаратами AstraZeneca и Pfizer, привиты уже более 25 миллионов человек, что делает Соединенное Королевство безоговорочным лидером в Европе и одним из мировых лидеров в этом вопросе. Американская Moderna в четверг объявила, что начнет поставки своей вакцины в Соединенное Королевство в апреле.
https://ria.ru/20201231/gibraltar-1591723487.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , великобритания, европа, гибралтар, в мире