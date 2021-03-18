https://ria.ru/20210318/gibraltar-1601834451.html

Гибралтар первым в мире завершил вакцинацию всего взрослого населения

Гибралтар первым в мире завершил вакцинацию всего взрослого населения

Гибралтар первым в мире завершил вакцинацию всего взрослого населения от COVID-19, объявил в четверг в парламенте глава минздрава Британии Мэтт Хэнкок. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T16:04

2021-03-18T16:04

2021-03-18T16:31

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

великобритания

европа

гибралтар

в мире

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ЛОНДОН, 18 мар – РИА Новости, Мария Табак. Гибралтар первым в мире завершил вакцинацию всего взрослого населения от COVID-19, объявил в четверг в парламенте глава минздрава Британии Мэтт Хэнкок."Мы снабжаем Гибралтар, как и все наши территории, вакцинами. И я рад, что могу сообщить парламенту, что вчера Гибралтар стал первой страной в мире, завершившей программу вакцинации всего своего взрослого населения", - сказал Хэнкок.Население Гибралтара – заморской территории Великобритании - составляет порядка 34 тысяч человек. Иностранцы, живущие там, также имеют право на участие в программе вакцинации.В Великобритании вакцинация идет препаратами AstraZeneca и Pfizer, привиты уже более 25 миллионов человек, что делает Соединенное Королевство безоговорочным лидером в Европе и одним из мировых лидеров в этом вопросе. Американская Moderna в четверг объявила, что начнет поставки своей вакцины в Соединенное Королевство в апреле.

https://ria.ru/20201231/gibraltar-1591723487.html

великобритания

европа

гибралтар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , великобритания, европа, гибралтар, в мире