https://ria.ru/20210318/germaniya-1601843432.html

В МИД назвали преследование российских СМИ в Европе мракобесием

В МИД назвали преследование российских СМИ в Европе мракобесием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила преследование российских СМИ в странах Евросоюза, назвав такую политику со стороны ЕС мракобесием. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T16:45

2021-03-18T16:45

2021-03-18T18:11

мария захарова

commerzbank

мид германии

берлин (город)

россия

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила преследование российских СМИ в странах Евросоюза, назвав такую политику со стороны ЕС мракобесием.Германский Commerzbank 26 февраля направил письменное уведомление о закрытии счетов RT в Германии и видеоагентства Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций прекратится с 31 мая."Конечно, Германия не единственная. Мы такой подход к российским журналистам — не только этого холдинга, но и к другим российским журналистам — видим в целом ряде стран Евросоюза. Где-то травле подвергаются русскоязычные СМИ, где-то отдельные журналисты. <...> Это не двойные стандарты, это просто настоящее мракобесие, в котором находятся, как мы теперь видим, целые страны ЕС", — сказала она на брифинге.По ее словам, власти ФРГ оказывают давление на банки страны, чтобы те отказывались сотрудничать с российскими СМИ, — "или просто мы спишем это все на чудеса". При этом ранее МИД Германии утверждал, что немецкий кабмин не влиял на Commerzbank с целью прекращения отношений с RT."Тот факт, что десятки других крупных германских и международных банков, а также региональных финансовых учреждений, в которые обратилось руководство бюро, уже ответили отказом в сотрудничестве без какой-либо обоснованной аргументации, наводит на мысль, прямо свидетельствует о том, что на них оказывается давление соответствующих органов Германии", — пояснила дипломат.Если Берлин не прекратит мешать работе российских СМИ и не урегулирует ситуацию с RT, то Москва примет встречные меры, подчеркнула представитель ведомства.Как указала дипломат, Россия просит профильные международные организации отреагировать на нарушения прав журналистов в Германии. МИД подготовит и отправит соответствующие письма, сказала она.Захарова также упомянула статью пресс-секретаря Союза журналистов Германии, в которой он, по ее словам, открыто саботирует процесс найма персонала RT DE и оскорбляет многочисленных сотрудников холдинга."Мы считаем такие выпады не просто контрпродуктивными, а агрессивными", — подчеркнула Захарова.Она добавила, что в министерстве возмущены "открытой дискриминацией в отношении телеканала RT в Германии, травлей, которая развернута" против СМИ.В МИД уже неоднократно призывали международное сообщество обратить внимание на "опасные тенденции, которые выливаются как в неприкрытую цензуру, так и в грубейшие нарушения прав журналистов вплоть до их физической ликвидации".

https://ria.ru/20210305/germaniya-1600083231.html

https://ria.ru/20210318/youtube-1601797453.html

https://ria.ru/20210304/smi-1599940256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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