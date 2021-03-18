https://ria.ru/20210318/garmonin-1601652464.html

Сергей Гармонин: диалогу Москвы и Берна присущи прагматизм и искренность

Сергей Гармонин: диалогу Москвы и Берна присущи прагматизм и искренность

Дипломатические отношения между Россией и Швейцарией были установлены в начале 19 века. Однако в 1923 году они были разорваны после убийства в Лозанне... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T10:00

2021-03-18T10:00

2021-03-18T10:18

вакцины

день победы

россия

сергей гармонин

швейцария

интервью

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Дипломатические отношения между Россией и Швейцарией были установлены в начале 19 века. Однако в 1923 году они были разорваны после убийства в Лозанне советского дипломата Вацлава Воровского и восстановлены только 18 марта 1946 года. По случаю 75-летия восстановления дипотношений между двумя странами посол России в Швейцарии Сергей Гармонин рассказал РИА Новости о приоритетах Москвы во взаимодействии с Берном, межрегиональном сотрудничестве и развитии диалога по вопросу российской вакцины от коронавируса "Спутник V".– Сергей Викторович, на 18 марта намечено празднование 75-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Швейцарией. Планируются ли мероприятия по случаю этой даты? В каком формате они пройдут: в очном или онлайн-режиме?– Мы готовимся достойно отметить юбилей российско-швейцарских отношений. Так, 18 марта состоится обмен поздравительными посланиями глав верхних палат парламентов наших стран и министров иностранных дел России и Швейцарии. Кроме того, в Москве и Берне в этот же день швейцарскому и российскому послам будут вручены руководством МИДов двух стран копии знаковых для наших государств архивных документов. К сожалению, пандемия коронавируса и сопряженные с ней ограничения не позволят нам провести по этому случаю торжественный прием и другие массовые мероприятия, но, надеюсь, со временем мы восполним этот вынужденный пробел.– Как вы оцениваете текущее состояние российско-швейцарских отношений, в том числе в экономической сфере? Каковы перспективы их развития? Каковы приоритеты двусторонних отношений между Россией и Швейцарией в ближайшем будущем?– Российско-швейцарские отношения стоят на прочном историческом фундаменте. Им присущи прагматизм, откровенность и содержательность контактов в самых разных областях сотрудничества: будь то политика, экономика или культура. Весьма плодотворно строится наше взаимодействие и на международной арене. Главное, что имеется обоюдный настрой на дальнейшее развитие конструктивного диалога в духе взаимного уважения и учета интересов друг друга на благо народов наших стран.Оценивая наше двустороннее торгово-экономическое взаимодействие, нужно отметить, что в последнее время оно развивалось на фоне достаточно нестабильной ситуации в мировой экономике. Разумеется, не самым благоприятным образом на нем сказалась и пандемия коронавируса. Все эти факторы в совокупности привели к тому, что двусторонний товарооборот в 2020 году сократился по сравнению с 2019 годом почти на 13%, составив 5,624 миллиарда долларов США.Тем не менее, нам удалось сохранить динамику контактов по линии финансово-экономических структур наших стран. Второго декабря 2020 года в режиме видеоконференции состоялся очередной раунд российско-швейцарского финансового диалога на уровне заместителей министров профильных ведомств. Пятнадцатого декабря 2020 года в онлайн-формате прошла беседа сопредседателей российско-швейцарской Смешанной межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. Достигнуто понимание, что ее очередная сессия уже в традиционном очном виде состоится в Швейцарии в 2021 году.Знаковым событием, затрагивающим не только экономические вопросы, но и проблематику мирового развития в целом, стало выступление 27 января этого года президента Российской Федерации Владимира Путина на сессии онлайн-форума "Давосская повестка 2021", организованной Всемирным экономическим форумом.Положительно оцениваем состояние инвестиционного сотрудничества между нашими странами. По данным Банка России, накопленные прямые инвестиции из Швейцарии в Россию составили 10,702 миллиарда долларов, из России в Швейцарию – 16,047 миллиарда долларов.Позитивный настрой демонстрируют и работающие на российском рынке швейцарские компании, а их на настоящий момент насчитывается свыше 300. Более того, руководители ряда крупных швейцарских концернов входят в состав Консультативного совета по иностранным инвестициям при правительстве Российской Федерации, все они выражают заинтересованность в дальнейшем углублении наших торгово-экономических связей.Что касается приоритетов двустороннего сотрудничества на ближайшую перспективу, полагаем важным продолжить взаимодействие со Швейцарией как страной, обладающей нейтральным статусом и своим лицом во внешней политике. Мы высоко ценим усилия наших швейцарских друзей в деле, как говорят здесь, оказания "добрых услуг". В том числе, благодарны швейцарским властям за представление российских интересов в Грузии. Считаем, что Конфедерации удается справляться со своими посредническими задачами. Ожидаем и в дальнейшем от Швейцарии объективного, не ангажированного подхода к наиболее злободневным проблемам, а также рассчитываем на учет Берном всего контекста происходящего при оценке событий.– Ранее вы говорили о том, что Россия открыта для диалога по вопросу закупки вакцины "Спутник V". Скажите, пожалуйста, поступили ли соответствующие обращения от швейцарской стороны, проявила ли она заинтересованность в закупке вакцины? Обсуждают ли Россия и Швейцария совместное производство вакцины?– Федеральное ведомство здравоохранения Швейцарии отреагировало на наши предложения по вакцине "Спутник V" и с ноября прошлого года находится в непосредственном контакте с Российским фондом прямых инвестиций по этому сюжету.Если же говорить о заинтересованности Конфедерации в расширении собственных возможностей для проведения эффективной и надежной прививочной кампании в стране, чему, безусловно, допуск нашего "Спутника V" только способствовал бы, то она ввиду объективного недостатка западных препаратов, казалось бы, не должна вызывать никаких сомнений. Тем более, что российская вакцина допущена к использованию в 50 странах. Однако здесь мы сталкиваемся как с бюрократическими, так и политически обусловленными аспектами, которые не всегда способствуют нахождению быстрого решения, несмотря на, казалось бы, всю очевидность вопроса. Все мы помним, как поначалу вокруг "Спутника V" западные СМИ пытались сформировать негативный информационный фон, который в итоге был полностью дезавуирован авторитетными представителями мирового экспертного сообщества. Постепенно ситуация выправляется, особенно после известной публикации непредвзятых данных о нашем препарате в авторитетном медицинском журнале The Lancet.Так, первая швейцарская компания –Adienne Pharma & Biotech – уже заключила соглашение о производстве вакцины "Спутник V" на территории Италии.Хочется надеяться, что в данном случае, когда речь идет о спасении без преувеличения миллионов жизней, здравый смысл и конструктивный подход у наших партнеров все же возобладают.– Заинтересованы ли швейцарские кантоны в сотрудничестве с Россией? Какие кантоны проявляют наибольший интерес к взаимодействию с РФ? Какие сферы вы расцениваете как наиболее перспективные для сотрудничества?– Межрегиональное сотрудничество было и остается важнейшим элементом российско-швейцарского диалога. Заинтересованность в его развитии выражают обе стороны. Конечно, за последний год из-за санитарных ограничений вынужденно сократилось количество взаимных визитов до минимума за последние несколько десятилетий, однако, уверяю вас, обоюдный настрой на быстрое восстановление прежнего ритма контактов по-прежнему присутствует. Этому способствуют и наличие созданного за последние годы диалогового механизма, и наработанные прямые связи между территориальными субъектами и экономическими операторами России и Швейцарии.В сложившихся условиях, когда непосредственное общение представителей субъектов двух государств было существенно затруднено, вопросы межрегионального сотрудничества вели дипломатические представительства – российское в Швейцарии и швейцарское в России. В таком диалоге за последний год на уровне регионов с российской стороны приняли участие Санкт-Петербург, Татарстан, Тува, Ханты-Мансийский автономный округ, Волгоградская, Калужская, Свердловская, Тюменская и Ульяновская области, а со швейцарской – кантоны Базель, Берн, Во, Граубюнден, Женева и Тургау. Не стоит забывать и про прямое общение, которое, несмотря на сложности объективного характера, тем не менее продолжалось. В нем участвовали кантоны Аргау, Вале, Золотурн, Невшатель, Тичино, Фрибур, Цуг, Цюрих и другие.Приоритетным направлением в российско-швейцарских контактах на межрегиональном уровне остается расширение торгово-экономического взаимодействия с упором на развитие наукоемких технологий и углубление инновационного потенциала.Говоря о диалоге субъектов России и Швейцарии, нельзя не упомянуть о межпарламентском сотрудничестве наших стран. Часто именно парламентарии становятся теми проводниками, которые открывают для представляемых ими регионов новые возможности для установления связей с зарубежными партнерами. Уверен, что во многом такой работе будет способствовать сформированная в Конфедерации в феврале этого года обновленная парламентская группа дружбы "Швейцария-Россия". В ее состав вошли 31 депутат и сенатор, в том числе действующие председатели обеих палат швейцарского парламента. Сейчас обсуждаются планы возобновления "живых" контактов: если позволит эпидемиологическая обстановка, швейцарская делегация до конца года побывает с рабочим визитом в нашей стране. При этом, помимо официальных встреч в Москве, изучается возможность посещения одного из российских регионов.Как мы, так и наши швейцарские коллеги едины во мнении, что отношения субъектов России и Швейцарии имеют задел для дальнейшего развития. Основой для этого является обоюдная заинтересованность в эффективной реализации экономического потенциала наших стран с опорой на инновационную составляющую.– Какие визиты российских официальных лиц в Швейцарию и швейцарских в Россию ожидаются в этом году?– Важно отметить, что несмотря на пандемию между Россией и Швейцарией поддерживается довольно интенсивный ритм контактов. Были освоены новые форматы коммуникаций – переговоры в режиме онлайн. Конечно, такие дистанционные встречи не могут в полной мере заменить живое общение, но позволяют оперативно сверять часы по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Успешно реализуется план консультаций между внешнеполитическими ведомствами наших стран по широкому спектру вопросов: от прав человека до разоружения и международной информационной безопасности. Надеемся, что эпидемиологическая обстановка позволит нам в скором времени вернуться к традиционному формату наших встреч, включая контакты на высшем и высоком уровнях.– Менее чем через два месяца состоится празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Какие мероприятия запланированы по случаю этой даты?– День Победы в Великой Отечественной войне является для всех нас важнейшей памятной датой. Победа над гитлеровской Германией в мае 1945 года связана для нас с беспримерным по своим масштабам и степени героизма подвигом наших отцов и дедов, ценой собственной жизни защитивших не только свою страну, но и весь мир от человеконенавистнической идеологии нацизма. Как и в предыдущие годы, посольством запланирован целый комплекс мероприятий, которые мы намерены реализовать при самой широкой поддержке проживающей в Швейцарии русскоязычной диаспоры. Прошлый год научил нас находить новые формы реализации наших планов: большинство мемориальных мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы, в том числе и ставшая уже обязательным атрибутом этого памятного дня акция "Бессмертный полк", прошло в режиме онлайн. Работа в сети интернет показала свою эффективность, и мы планируем продолжить развивать полученный нами опыт. Безусловно, это будет делаться в дополнение, а не в ущерб нашему привычному "живому" формату проведения памятных акций.Так, 9 мая прошлого года, несмотря на пандемию, посольством была организована очная памятная церемония у монумента советским солдатам в Базеле. С учетом действовавших тогда ограничительных мер мы согласовали график возложения цветов группами по пять человек, взяв на себя роль модератора мероприятия. В итоге мемориальная процессия, в которой приняли участие представители дипломатических миссий стран СНГ, российских и швейцарских организаций, а также наши соотечественники, продолжалась в течение всего дня.Не менее достойно собираемся отметить и предстоящее 76-летие Победы в Великой Отечественной войне. Центральным мероприятием, конечно же, станет намеченная на 9 мая мемориальная церемония у памятника советским воинам в Базеле. Как и в прошлые годы, пройдут акции "Бессмертный полк" и "Георгиевская ленточка", будут организованы уроки памяти в русских школах, тематические выставки и многое другое. Особое внимание на сей раз будет уделено 80-летию нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Этой скорбной дате будет посвящена серия основанных на архивных документах публикаций на сайте посольства и в соцсетях, проливающих свет на события тех лет, которые в наше время нередко пытаются исказить, подвергнуть ревизии, используя при этом грубую подтасовку фактов и банальную ложь.

https://ria.ru/20210129/garmonin-1595083110.html

https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601325126.html

https://ria.ru/20201225/volozhinskaya-1590786983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцины, день победы, россия, сергей гармонин, швейцария, интервью