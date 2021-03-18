https://ria.ru/20210318/galktiki-1601684982.html

Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине

Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине

С помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) астрономы впервые детально рассмотрели несколько нитей космической паутины —... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T03:00

2021-03-18T03:00

2021-03-18T03:00

наука

астрофизика

галактики

европейская южная обсерватория

космос - риа наука

хаббл

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. С помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) астрономы впервые детально рассмотрели несколько нитей космической паутины — структур газообразного водорода, в которых идет образование галактик. Оказалось, что эти нити наполнены миллиардами карликовых галактик, о которых раньше никто не подозревал. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.Хотя газовые нити, или волокна, в которых рождаются галактики, давно предсказаны космологическими моделями, наблюдать их напрямую до сих пор не удавалось. Все, что было известно о структуре космической паутины, ограничивалось несколькими конкретными регионами вдоль линий распространения лучей квазаров, которые как автомобильные фары "высвечивают" газовые облака вдоль луча зрения.Теперь французские астрофизики из Лионского центра астрофизических исследований и Университета Лазурного берега непосредственно обнаружили и изучили несколько нитей космической паутины с помощью многофункционального спектроскопического прибора MUSE, установленного на Очень большом телескопе ESO в Чили.MUSE — это главный элемент системы адаптивной оптики, которая компенсирует эффект размытия атмосферы Земли и позволяет за счет увеличения контрастности получать гораздо более четкие изображения даже очень слабо проявленных объектов Вселенной.Для своего исследования авторы выбрали фрагмент так называемого сверхглубокого поля "Хаббла" (HUDF) — изображения небольшого региона космоса, составленного из данных, полученных космическим телескопом "Хаббл" в период с 24 сентября 2003 года по 16 января 2004 года. Ученые наблюдали за этим участком в течение более чем 140 часов. Подготовка к наблюдению заняла восемь месяцев. После этого потребовалось более года на обработку и анализ данных, а также получение изображений водородных нитей, которые образовались всего через один-два миллиарда лет после Большого взрыва.Несмотря на то, что HUDF — одна из самых глубоко изученных частей космоса, около 40 процентов галактик, выявленных с помощью MUSE, не имеют аналогов на изображениях "Хаббла".Самым большим сюрпризом для исследователей стало открытие того, что свет газовых нитей исходит от невидимой до сих пор популяции из миллиардов карликовых галактик с множеством звезд. Ранее считали, что это свечение порождается диффузным космическим ультрафиолетовым фоновым излучением, которое, нагревая газ в волокнах, заставляет их светиться.Хотя эти галактики слишком тусклые, чтобы их можно было обнаружить по отдельности с помощью современных инструментов, их существование будет иметь серьезные последствия для моделей крупномасштабной структуры Вселенной и понимания того, как образовались все прочие галактики из газа космической паутины, отмечают авторы.

https://ria.ru/20210311/galaktika-1600787922.html

https://ria.ru/20210309/vselennaya-1600472715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрофизика, галактики, европейская южная обсерватория, космос - риа наука, хаббл