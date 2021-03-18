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Наука
https://ria.ru/20210318/galktiki-1601684982.html
Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
С помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) астрономы впервые детально рассмотрели несколько нитей космической паутины —... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T03:00
2021-03-18T03:00
наука
астрофизика
галактики
европейская южная обсерватория
космос - риа наука
хаббл
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. С помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) астрономы впервые детально рассмотрели несколько нитей космической паутины — структур газообразного водорода, в которых идет образование галактик. Оказалось, что эти нити наполнены миллиардами карликовых галактик, о которых раньше никто не подозревал. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy &amp; Astrophysics.Хотя газовые нити, или волокна, в которых рождаются галактики, давно предсказаны космологическими моделями, наблюдать их напрямую до сих пор не удавалось. Все, что было известно о структуре космической паутины, ограничивалось несколькими конкретными регионами вдоль линий распространения лучей квазаров, которые как автомобильные фары "высвечивают" газовые облака вдоль луча зрения.Теперь французские астрофизики из Лионского центра астрофизических исследований и Университета Лазурного берега непосредственно обнаружили и изучили несколько нитей космической паутины с помощью многофункционального спектроскопического прибора MUSE, установленного на Очень большом телескопе ESO в Чили.MUSE — это главный элемент системы адаптивной оптики, которая компенсирует эффект размытия атмосферы Земли и позволяет за счет увеличения контрастности получать гораздо более четкие изображения даже очень слабо проявленных объектов Вселенной.Для своего исследования авторы выбрали фрагмент так называемого сверхглубокого поля "Хаббла" (HUDF) — изображения небольшого региона космоса, составленного из данных, полученных космическим телескопом "Хаббл" в период с 24 сентября 2003 года по 16 января 2004 года. Ученые наблюдали за этим участком в течение более чем 140 часов. Подготовка к наблюдению заняла восемь месяцев. После этого потребовалось более года на обработку и анализ данных, а также получение изображений водородных нитей, которые образовались всего через один-два миллиарда лет после Большого взрыва.Несмотря на то, что HUDF — одна из самых глубоко изученных частей космоса, около 40 процентов галактик, выявленных с помощью MUSE, не имеют аналогов на изображениях "Хаббла".Самым большим сюрпризом для исследователей стало открытие того, что свет газовых нитей исходит от невидимой до сих пор популяции из миллиардов карликовых галактик с множеством звезд. Ранее считали, что это свечение порождается диффузным космическим ультрафиолетовым фоновым излучением, которое, нагревая газ в волокнах, заставляет их светиться.Хотя эти галактики слишком тусклые, чтобы их можно было обнаружить по отдельности с помощью современных инструментов, их существование будет иметь серьезные последствия для моделей крупномасштабной структуры Вселенной и понимания того, как образовались все прочие галактики из газа космической паутины, отмечают авторы.
https://ria.ru/20210311/galaktika-1600787922.html
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астрофизика, галактики, европейская южная обсерватория, космос - риа наука, хаббл

Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине

03:00 18.03.2021
 
© Фото : Volker Springel, Virgo ConsortiumКосмическая паутина
Космическая паутина - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Фото : Volker Springel, Virgo Consortium
Космическая паутина
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. С помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) астрономы впервые детально рассмотрели несколько нитей космической паутины — структур газообразного водорода, в которых идет образование галактик. Оказалось, что эти нити наполнены миллиардами карликовых галактик, о которых раньше никто не подозревал. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.
Хотя газовые нити, или волокна, в которых рождаются галактики, давно предсказаны космологическими моделями, наблюдать их напрямую до сих пор не удавалось. Все, что было известно о структуре космической паутины, ограничивалось несколькими конкретными регионами вдоль линий распространения лучей квазаров, которые как автомобильные фары "высвечивают" газовые облака вдоль луча зрения.
Теперь французские астрофизики из Лионского центра астрофизических исследований и Университета Лазурного берега непосредственно обнаружили и изучили несколько нитей космической паутины с помощью многофункционального спектроскопического прибора MUSE, установленного на Очень большом телескопе ESO в Чили.
MUSE — это главный элемент системы адаптивной оптики, которая компенсирует эффект размытия атмосферы Земли и позволяет за счет увеличения контрастности получать гораздо более четкие изображения даже очень слабо проявленных объектов Вселенной.
Для своего исследования авторы выбрали фрагмент так называемого сверхглубокого поля "Хаббла" (HUDF) — изображения небольшого региона космоса, составленного из данных, полученных космическим телескопом "Хаббл" в период с 24 сентября 2003 года по 16 января 2004 года.
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Ученые наблюдали за этим участком в течение более чем 140 часов. Подготовка к наблюдению заняла восемь месяцев. После этого потребовалось более года на обработку и анализ данных, а также получение изображений водородных нитей, которые образовались всего через один-два миллиарда лет после Большого взрыва.
Несмотря на то, что HUDF — одна из самых глубоко изученных частей космоса, около 40 процентов галактик, выявленных с помощью MUSE, не имеют аналогов на изображениях "Хаббла".
Самым большим сюрпризом для исследователей стало открытие того, что свет газовых нитей исходит от невидимой до сих пор популяции из миллиардов карликовых галактик с множеством звезд. Ранее считали, что это свечение порождается диффузным космическим ультрафиолетовым фоновым излучением, которое, нагревая газ в волокнах, заставляет их светиться.
Хотя эти галактики слишком тусклые, чтобы их можно было обнаружить по отдельности с помощью современных инструментов, их существование будет иметь серьезные последствия для моделей крупномасштабной структуры Вселенной и понимания того, как образовались все прочие галактики из газа космической паутины, отмечают авторы.
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