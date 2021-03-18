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Глава дипломатии ЕС напомнил о "пяти принципах" в отношениях с Россией
Глава дипломатии ЕС напомнил о "пяти принципах" в отношениях с Россией
Глава евродипломатии Жозеп Боррель на встрече в Риме с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо в четверг напомнил, что странам ЕС в отношениях с Россией необходимо... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T21:06
2021-03-18T21:06
россия
жозеп боррель
луиджи ди майо
ив роше
евросоюз
мид италии
москва
европа
италия
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель на встрече в Риме с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо в четверг напомнил, что странам ЕС в отношениях с Россией необходимо проявлять единство и четко придерживаться реализации пяти общеевропейских принципов.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и, наконец, поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС."Мы обсудили Россию, я выразил благодарность министру за деятельность Италии и ее вклад в проведение общеевропейской политики в отношении России… Я ожидаю, что Евросовет (на встрече 25-26 марта) обсудит положение дел в отношениях с Россией и дальнейшие пути. Одно очевидно: только европейское единство и полное выполнение пяти принципов являются ключевыми для определения наших будущих отношений с Россией", - подчеркнул Боррель.По его словам, Россия "скатывается в авторитарный режим, еще больше отдаляется от Европы, не соглашается разговаривать на темы прав человека и политических свобод".В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за "отравление" блогера, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).В понедельник 22 марта на Совете глав МИД Евросоюза будет утверждено расширение санкционного списка за серьезные нарушения прав человека, куда, как ожидается, опять попадут россияне. Кроме того, тема отношений с Россией станет одной из главных на предстоящем европейском саммите 25-26 марта.
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/borrel-1599655846.html
https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600009009.html
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россия, жозеп боррель, луиджи ди майо, ив роше, евросоюз, мид италии, москва, европа, италия

Глава дипломатии ЕС напомнил о "пяти принципах" в отношениях с Россией

21:06 18.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель на встрече в Риме с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо в четверг напомнил, что странам ЕС в отношениях с Россией необходимо проявлять единство и четко придерживаться реализации пяти общеевропейских принципов.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и, наконец, поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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"Мы обсудили Россию, я выразил благодарность министру за деятельность Италии и ее вклад в проведение общеевропейской политики в отношении России… Я ожидаю, что Евросовет (на встрече 25-26 марта) обсудит положение дел в отношениях с Россией и дальнейшие пути. Одно очевидно: только европейское единство и полное выполнение пяти принципов являются ключевыми для определения наших будущих отношений с Россией", - подчеркнул Боррель.
По его словам, Россия "скатывается в авторитарный режим, еще больше отдаляется от Европы, не соглашается разговаривать на темы прав человека и политических свобод".
В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за "отравление" блогера, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).
В понедельник 22 марта на Совете глав МИД Евросоюза будет утверждено расширение санкционного списка за серьезные нарушения прав человека, куда, как ожидается, опять попадут россияне. Кроме того, тема отношений с Россией станет одной из главных на предстоящем европейском саммите 25-26 марта.
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 01:17
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РоссияЖозеп БоррельЛуиджи Ди МайоИв РошеЕвросоюзМИД ИталииМоскваЕвропаИталия
 
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