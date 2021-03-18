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Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20210318/etiket-1601623971.html
Современный этикет. Где грань между вежливостью и дискриминацией
Современный этикет. Где грань между вежливостью и дискриминацией
Как проявить вежливость и не нарушить границы? Может ли девушка пригласить молодого человека на свидание или на бизнес-ланч (и кто тогда платит)? Почему рукопожатие с мужчинами воспринимается нормально, а с женщинами — не всегда? Есть ли определенные правила поведения в "опен спейсе"? Насколько консервативны нормы этикета и меняются ли они?
2021-03-18T12:00
2021-03-18T12:00
яснопонятно
подкаст
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Современный этикет. Грань между вежливостью и дискриминацией
Как проявить вежливость и не нарушить границы? Может ли девушка пригласить молодого человека на свидание или на бизнес-ланч (и кто тогда платит)? Почему рукопожатие между мужчинами воспринимается нормально, а между женщинами — не всегда? Есть ли определенные правила поведения в "опен спейсе"? Насколько консервативны нормы этикета и меняются ли они?
audio/mpeg
Современный этикет. Грань между вежливостью и дискриминацией
Как проявить вежливость и не нарушить границы? Может ли девушка пригласить молодого человека на свидание или на бизнес-ланч (и кто тогда платит)? Почему рукопожатие между мужчинами воспринимается нормально, а между женщинами — не всегда? Есть ли определенные правила поведения в "опен спейсе"? Насколько консервативны нормы этикета и меняются ли они?
audio/mpeg
"Хорошее воспитание не в том, что ты не прольёшь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой" писал Чехов. Как развить в себе чувство такта и уместности, если всех правил этикета не запомнить рассказывает эксперт по современному этикету Татьяна Баранова. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

Современный этикет. Где грань между вежливостью и дискриминацией

12:00 18.03.2021
 
ЯсноПонятно
Современный этикет. Грань между вежливостью и дискриминацией
12:00
Читать ria.ru в
Как проявить вежливость и не нарушить границы? Может ли девушка пригласить молодого человека на свидание или на бизнес-ланч (и кто тогда платит)? Почему рукопожатие с мужчинами воспринимается нормально, а с женщинами — не всегда? Есть ли определенные правила поведения в "опен спейсе"? Насколько консервативны нормы этикета и меняются ли они?
"Хорошее воспитание не в том, что ты не прольёшь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой" писал Чехов. Как развить в себе чувство такта и уместности, если всех правил этикета не запомнить рассказывает эксперт по современному этикету Татьяна Баранова.
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