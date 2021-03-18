https://ria.ru/20210318/etiket-1601623971.html

Современный этикет. Где грань между вежливостью и дискриминацией

Современный этикет. Где грань между вежливостью и дискриминацией

Как проявить вежливость и не нарушить границы? Может ли девушка пригласить молодого человека на свидание или на бизнес-ланч (и кто тогда платит)? Почему рукопожатие с мужчинами воспринимается нормально, а с женщинами — не всегда? Есть ли определенные правила поведения в "опен спейсе"? Насколько консервативны нормы этикета и меняются ли они?

2021-03-18T12:00

2021-03-18T12:00

2021-03-18T12:00

яснопонятно

подкаст

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Современный этикет. Грань между вежливостью и дискриминацией Как проявить вежливость и не нарушить границы? Может ли девушка пригласить молодого человека на свидание или на бизнес-ланч (и кто тогда платит)? Почему рукопожатие между мужчинами воспринимается нормально, а между женщинами — не всегда? Есть ли определенные правила поведения в "опен спейсе"? Насколько консервативны нормы этикета и меняются ли они? audio/mpeg

Современный этикет. Грань между вежливостью и дискриминацией Как проявить вежливость и не нарушить границы? Может ли девушка пригласить молодого человека на свидание или на бизнес-ланч (и кто тогда платит)? Почему рукопожатие между мужчинами воспринимается нормально, а между женщинами — не всегда? Есть ли определенные правила поведения в "опен спейсе"? Насколько консервативны нормы этикета и меняются ли они? audio/mpeg

"Хорошее воспитание не в том, что ты не прольёшь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой" писал Чехов. Как развить в себе чувство такта и уместности, если всех правил этикета не запомнить рассказывает эксперт по современному этикету Татьяна Баранова. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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