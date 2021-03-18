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В Самарской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Самарской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Три человека, в том числе ребенок, погибли в столкновении грузовика и легковой машины на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T06:20
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самарская область
происшествия
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САМАРА, 18 мар — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в столкновении грузовика и легковой машины на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.Авария произошла в четверг в 04:10 (03:10 мск) в Красноярском районе на 1062-м километре трассы М-5 "Урал", столкнулись грузовик и легковой автомобиль."По предварительной информации, погибли трое, в том числе один несовершеннолетний", — говорится в сообщении.
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самарская область, происшествия

В Самарской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

06:20 18.03.2021 (обновлено: 10:51 18.03.2021)
 
© Фото : ГУМВД по Самарской областиДТП с участием грузовика и легковой машины на трассе в Самарской области
ДТП с участием грузовика и легковой машины на трассе в Самарской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Фото : ГУМВД по Самарской области
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САМАРА, 18 мар — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в столкновении грузовика и легковой машины на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария произошла в четверг в 04:10 (03:10 мск) в Красноярском районе на 1062-м километре трассы М-5 "Урал", столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
03:57
Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
"По предварительной информации, погибли трое, в том числе один несовершеннолетний", — говорится в сообщении.
 
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