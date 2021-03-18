https://ria.ru/20210318/dtp-1601744710.html
В Самарской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Самарской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Три человека, в том числе ребенок, погибли в столкновении грузовика и легковой машины на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T06:20
2021-03-18T06:20
2021-03-18T10:51
самарская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601758127_0:0:1076:605_1920x0_80_0_0_9226da1fac9b1550c061be3ec420cae4.jpg
САМАРА, 18 мар — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в столкновении грузовика и легковой машины на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.Авария произошла в четверг в 04:10 (03:10 мск) в Красноярском районе на 1062-м километре трассы М-5 "Урал", столкнулись грузовик и легковой автомобиль."По предварительной информации, погибли трое, в том числе один несовершеннолетний", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210318/dtp-1601743120.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601758127_0:0:808:605_1920x0_80_0_0_2a085c464ff8d5bdfda8e593ec0746c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, происшествия