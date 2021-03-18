https://ria.ru/20210318/dtp-1601744710.html

В Самарской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Самарской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

Три человека, в том числе ребенок, погибли в столкновении грузовика и легковой машины на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T06:20

2021-03-18T06:20

2021-03-18T10:51

самарская область

происшествия

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САМАРА, 18 мар — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в столкновении грузовика и легковой машины на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.Авария произошла в четверг в 04:10 (03:10 мск) в Красноярском районе на 1062-м километре трассы М-5 "Урал", столкнулись грузовик и легковой автомобиль."По предварительной информации, погибли трое, в том числе один несовершеннолетний", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210318/dtp-1601743120.html

самарская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, происшествия