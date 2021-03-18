https://ria.ru/20210318/dtp-1601743120.html

Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв

Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв

Водитель грузовика, врезавшегося в автобус в Находке Приморского края, в результате чего пострадали семь человек, был трезв, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T03:57

2021-03-18T03:57

2021-03-18T03:57

находка

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Водитель грузовика, врезавшегося в автобус в Находке Приморского края, в результате чего пострадали семь человек, был трезв, сообщает региональное УМВД.В среду, по данным УМВД, водитель автомобиля Mitsubishi Fuso не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса Hyundai County и врезался в него. В результате автобус с пассажирами, переехав бордюр, врезался в дерево. В полиции сообщали, что травмы различной степени тяжести - в основном, ушибы и ссадины - получили шесть пассажиров автобуса, одна из пострадавших госпитализирована.Полиция отмечает, что на момент ДТП в салоне находились 20 человек. В результате удара пострадали шесть пассажиров автобуса: три женщины 34, 61 и 66 лет, а также три девочки 11, 13 и 17 лет. Травмирован и 52-летний водитель автобуса. Три человека госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20210317/dtp-1601724422.html

находка

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

находка, приморский край, происшествия