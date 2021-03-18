https://ria.ru/20210318/dtp-1601743120.html
Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
Водитель грузовика, врезавшегося в автобус в Находке Приморского края, в результате чего пострадали семь человек, был трезв, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T03:57
2021-03-18T03:57
2021-03-18T03:57
находка
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происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Водитель грузовика, врезавшегося в автобус в Находке Приморского края, в результате чего пострадали семь человек, был трезв, сообщает региональное УМВД.В среду, по данным УМВД, водитель автомобиля Mitsubishi Fuso не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса Hyundai County и врезался в него. В результате автобус с пассажирами, переехав бордюр, врезался в дерево. В полиции сообщали, что травмы различной степени тяжести - в основном, ушибы и ссадины - получили шесть пассажиров автобуса, одна из пострадавших госпитализирована.Полиция отмечает, что на момент ДТП в салоне находились 20 человек. В результате удара пострадали шесть пассажиров автобуса: три женщины 34, 61 и 66 лет, а также три девочки 11, 13 и 17 лет. Травмирован и 52-летний водитель автобуса. Три человека госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение.
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находка, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости.
Водитель грузовика, врезавшегося в автобус в Находке Приморского края
, в результате чего пострадали семь человек, был трезв, сообщает региональное УМВД.
В среду, по данным УМВД, водитель автомобиля Mitsubishi Fuso не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса Hyundai County и врезался в него. В результате автобус с пассажирами, переехав бордюр, врезался в дерево. В полиции сообщали, что травмы различной степени тяжести - в основном, ушибы и ссадины - получили шесть пассажиров автобуса, одна из пострадавших госпитализирована.
"За рулем грузового транспортного средства находился 44-летний мужчина... Стаж вождения водителя грузового транспорта – 23 года, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в текущем году мужчину не привлекали. Алкогольного опьянения не установлено. По факту ДТП проводится проверка, назначен ряд экспертиз", - говорится в сообщении.
Полиция отмечает, что на момент ДТП в салоне находились 20 человек. В результате удара пострадали шесть пассажиров автобуса: три женщины 34, 61 и 66 лет, а также три девочки 11, 13 и 17 лет. Травмирован и 52-летний водитель автобуса. Три человека госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение.