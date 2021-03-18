https://ria.ru/20210318/drozdenko-1601808522.html

Дрозденко: экомилицию в Ленобласти сформируют в течение этого года

Дрозденко: экомилицию в Ленобласти сформируют в течение этого года

Экологическая милиция будет создана и укомплектована в Ленинградской области в течение 2021 года, сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:52

2021-03-18T13:52

2021-03-18T13:52

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Экологическая милиция будет создана и укомплектована в Ленинградской области в течение 2021 года, сообщил глава региона Александр Дрозденко."Это будет государственное учреждение, в форме эконадзора и экоконтроля, которое займется, прежде всего, контролем за соблюдением областного закона об обороте отходов, контролем за нелегальным оборотом отходов и, конечно же, контролем за созданием несанкционированных свалок и контролем за ликвидации несанкционированных свалок и оперативный контроль за перевозчиками",— сказал губернатор в четверг на заседании Экологического совета при губернаторе области.При этом он отметил, что регион станет одним из пилотных по созданию такого рода структуры Дрозденко добавил, что региональные власти готовы пойти на серьезные издержки по комплектации личного состава, закупки техники и оборудования.Он также отметил, что для области очень важно, чтобы в новый орган пришли работать неравнодушные люди, которые готовы и день и ночь заниматься "не самой простой работой в не самых простых условиях"."Мы будем приглашать экоактивистов в экодружину. Мы готовы рассмотреть какую-то форму поддержки этих людей",— подытожил он.

https://ria.ru/20210318/otkhody-1601764179.html

https://ria.ru/20210311/stroitelstvo-1600723076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр дрозденко