https://ria.ru/20210318/donbass-1601763270.html

В ЛНР призвали срочно принять новые меры по перемирию в Донбассе

В ЛНР призвали срочно принять новые меры по перемирию в Донбассе

Пакет мер по усилению режима прекращения огня в Донбассе в новой редакции необходимо принять как можно скорее, заявила в четверг журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T10:21

2021-03-18T10:21

2021-03-18T10:21

ольга кобцева

обсе

владислав дейнего

луганская народная республика

леонид кравчук

донецк (донецкая область)

луганск

в мире

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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Пакет мер по усилению режима прекращения огня в Донбассе в новой редакции необходимо принять как можно скорее, заявила в четверг журналистам пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.Ранее прошли переговоры контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп. В МИД ЛНР рассчитывали в ходе видеоконференций получить от Киева разъяснения о нарушениях перемирия в Донбассе, однако после заседаний заявили, что Киев отказывается от принятия и обсуждения мер по перемирию в новой редакции. По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики за минувшие сутки пять раз открывали огонь по территории республики, в том числе используя запрещенные минскими соглашениями минометы."Представители республик подчеркнули крайнюю важность скорейшего принятия в такой обстановке мер по усилению режима прекращения огня в новой редакции с конкретизированным координационным механизмом, от чего систематически отказывается Украина", - заявила Ковшарь.По ее словам, координатор подгруппы по безопасности от ОБСЕ Яшар Халит Чевик в ходе видеоконференции отметил "дальнейшую деградацию режима прекращения огня". "В вопросах безопасности, как и прежде, проблема эскалации на линии соприкосновения остается одной из главных тем обсуждения", - добавила Ковшарь.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на неподконтрольную украинским властям территорию стягивают войска, там проводят тренировки и учения, в связи с чем предупредил, что украинские силовики будут зеркально отвечать на действия ополченцев. Он отметил, что киевская делегация в контактной группе предложит свой мирный план урегулирования ситуации в Донбассе, но если Донецк и Луганск его не примут, Киев будет "активнее защищаться".Представитель ЛНР на минских переговорах, глава МИД республики Владислав Дейнего заявил, что Киев не намерен выполнять минские договоренности и готовится к эскалации конфликта в Донбассе. Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева считает, что Киев пытается обострить ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы спровоцировать ЛНР на ответные действия и в последующем обвинить в обострении конфликта.

https://radiosputnik.ria.ru/20210314/donbass-1601167749.html

https://ria.ru/20210314/kiev-1601153584.html

луганская народная республика

донецк (донецкая область)

луганск

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ольга кобцева, обсе, владислав дейнего, луганская народная республика, леонид кравчук, донецк (донецкая область), луганск, в мире