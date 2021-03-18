В ЛНР призвали срочно принять новые меры по перемирию в Донбассе
ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Пакет мер по усилению режима прекращения огня в Донбассе в новой редакции необходимо принять как можно скорее, заявила в четверг журналистам пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.
Ранее прошли переговоры контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп. В МИД ЛНР рассчитывали в ходе видеоконференций получить от Киева разъяснения о нарушениях перемирия в Донбассе, однако после заседаний заявили, что Киев отказывается от принятия и обсуждения мер по перемирию в новой редакции. По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики за минувшие сутки пять раз открывали огонь по территории республики, в том числе используя запрещенные минскими соглашениями минометы.
"Представители республик подчеркнули крайнюю важность скорейшего принятия в такой обстановке мер по усилению режима прекращения огня в новой редакции с конкретизированным координационным механизмом, от чего систематически отказывается Украина", - заявила Ковшарь.
По ее словам, координатор подгруппы по безопасности от ОБСЕ Яшар Халит Чевик в ходе видеоконференции отметил "дальнейшую деградацию режима прекращения огня". "В вопросах безопасности, как и прежде, проблема эскалации на линии соприкосновения остается одной из главных тем обсуждения", - добавила Ковшарь.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на неподконтрольную украинским властям территорию стягивают войска, там проводят тренировки и учения, в связи с чем предупредил, что украинские силовики будут зеркально отвечать на действия ополченцев. Он отметил, что киевская делегация в контактной группе предложит свой мирный план урегулирования ситуации в Донбассе, но если Донецк и Луганск его не примут, Киев будет "активнее защищаться".
Представитель ЛНР на минских переговорах, глава МИД республики Владислав Дейнего заявил, что Киев не намерен выполнять минские договоренности и готовится к эскалации конфликта в Донбассе. Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева считает, что Киев пытается обострить ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы спровоцировать ЛНР на ответные действия и в последующем обвинить в обострении конфликта.