https://ria.ru/20210318/doklad-1601829453.html
СК изучит доклад о латышских карателях, завербованных ЦРУ после войны
СК изучит доклад о латышских карателях, завербованных ЦРУ после войны
Следственный комитет России проверит по своим базам представленный историками список латышских карателей, после войны завербованных ЦРУ, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T15:42
2021-03-18T15:42
2021-03-18T17:31
светлана петренко
вторая мировая война (1939-1945)
центральное разведывательное управление
следственный комитет россии (ск рф)
латвия
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Следственный комитет России проверит по своим базам представленный историками список латышских карателей, после войны завербованных ЦРУ, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.ЦРУ после Второй мировой войны вербовало выходцев из Латвии, воевавших против Советского Союза на стороне гитлеровской Германии, в том числе в рядах Латышского легиона СС, и использовало их в подрывных акциях против СССР. Имена 23 таких людей обнародованы в докладе фонда "Историческая память", представленном в четверг на площадке МИА "Россия сегодня".В ведомстве отметили, что в документе достаточно информации, чтобы провести поиски по имеющимся в распоряжении следствия учетам.По словам Петренко, СК и ранее изучал данные о карателях СС, проживавших и проживающихза рубежом, на причастность к геноциду мирного населения и реабилитации нацизма.
https://ria.ru/20210318/ss-1601780829.html
https://ria.ru/20201224/karatel-1590672639.html
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светлана петренко, вторая мировая война (1939-1945), центральное разведывательное управление, следственный комитет россии (ск рф), латвия