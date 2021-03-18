https://ria.ru/20210318/deti-1601817524.html
Адвокат рассказал, почему суд отобрал детей у жительницы Махачкалы
Адвокат рассказал, почему суд отобрал детей у жительницы Махачкалы
Суд принял решение передать отцу троих детей жительницы Махачкалы Нины Церетиловой, потому что условия в ее доме не соответствовали требованиям нормы и морали,... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T14:40
2021-03-18T14:40
2021-03-18T14:40
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республика дагестан
махачкала
общество
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МОСКВА/МАХАЧКАЛА, 18 мар - РИА Новости. Суд принял решение передать отцу троих детей жительницы Махачкалы Нины Церетиловой, потому что условия в ее доме не соответствовали требованиям нормы и морали, рассказал РИА Новости адвокат отца Гасан Шамхалов.В СМИ большой резонанс вызвала история 33-летней Церетиловой, которая рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание бывшему супругу из-за ее "аморального" образа жизни. По словам женщины, судья якобы предвзято к ней отнесся, обратив внимание на ее "необычный цвет волос", пирсинг "в носу и еще неизвестно где" и татуировки. Уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова сообщила РИА Новости, что Церетиловой оказали необходимую помощь в аппарате омбудсмена, и заявила, что суд принял такое решение вовсе не из-за пирсинга и тату."Имеется постановление о привлечении Нины к административной ответственности - мать наносила побои своим детям. Условия, которые создала мать для детей в квартире, не соответствовали требованиям нормы и морали. Это подтверждают материалы дела и видеозаписи, которые она выкладывала в сети. Она переодевала мальчика в розовые платья и называет Ингрид, говорила танцевать на пилоне, установленном на ее кухне, снимала и выкладывала на своей странице в Instagram. Все бы ничего, если бы дети смирились. Но они не смирились и начали звонить отцу с просьбами забрать их", – рассказал Шамхалов, представлявший в суде Магомеда Церетилова.В решении суда, имеющемся в распоряжении РИА Новости, говорится, что "дети не должны воспитываться в таких условиях, которые создала им мать Церетилова Н., с учетом сложившихся традиций в Российской Федерации и республике Дагестан".Из представленных суду доказательств следует, что "условия для воспитания и развития детей по месту жительства обоих родителей примерно одинаковы". "У суда нет оснований не доверять доказательствам, представленных сторонами и представителем третьего лица. Данных о давлении на детей при выражении их мнения о месте проживания у суда не имеется... С учетом установленных по делу обстоятельств, суд приходит к убеждению, что определение места жительства детей с матерью не будет отвечать их интересам. Определение места жительства несовершеннолетних с отцом – ответчиком по делу, по убеждению суда, будет отвечать интересам детей и позволит обеспечить возможность создания для них всех условий для воспитания и развития", – говорится в решении Кировского районного суда Махачкалы.Как сообщили РИА Новости в Верховном суде Дагестана, Церетилова подала апелляционную жалобу на решение Кировского райсуда об определении места жительства ее детей и установлении порядка общения с ними, заседание назначено на 22 марта. "Иск был принят к производству. Сразу поясним, что, возможно, 22 марта вопрос не будет решен, для этого в последующем может быть назначено еще несколько заседаний", – сказали в суде.
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россия, республика дагестан, махачкала, общество
МОСКВА/МАХАЧКАЛА, 18 мар - РИА Новости.
Суд принял решение передать отцу троих детей жительницы Махачкалы
Нины Церетиловой, потому что условия в ее доме не соответствовали требованиям нормы и морали, рассказал РИА Новости адвокат отца Гасан Шамхалов.
В СМИ большой резонанс вызвала история 33-летней Церетиловой, которая рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание бывшему супругу из-за ее "аморального" образа жизни. По словам женщины, судья якобы предвзято к ней отнесся, обратив внимание на ее "необычный цвет волос", пирсинг "в носу и еще неизвестно где" и татуировки. Уполномоченный при главе Дагестана
по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова сообщила РИА Новости, что Церетиловой оказали необходимую помощь в аппарате омбудсмена, и заявила, что суд принял такое решение вовсе не из-за пирсинга и тату.
"Имеется постановление о привлечении Нины к административной ответственности - мать наносила побои своим детям. Условия, которые создала мать для детей в квартире, не соответствовали требованиям нормы и морали. Это подтверждают материалы дела и видеозаписи, которые она выкладывала в сети. Она переодевала мальчика в розовые платья и называет Ингрид, говорила танцевать на пилоне, установленном на ее кухне, снимала и выкладывала на своей странице в Instagram. Все бы ничего, если бы дети смирились. Но они не смирились и начали звонить отцу с просьбами забрать их", – рассказал Шамхалов, представлявший в суде Магомеда Церетилова.
В решении суда, имеющемся в распоряжении РИА Новости, говорится, что "дети не должны воспитываться в таких условиях, которые создала им мать Церетилова Н., с учетом сложившихся традиций в Российской Федерации
и республике Дагестан".
Из представленных суду доказательств следует, что "условия для воспитания и развития детей по месту жительства обоих родителей примерно одинаковы". "У суда нет оснований не доверять доказательствам, представленных сторонами и представителем третьего лица. Данных о давлении на детей при выражении их мнения о месте проживания у суда не имеется... С учетом установленных по делу обстоятельств, суд приходит к убеждению, что определение места жительства детей с матерью не будет отвечать их интересам. Определение места жительства несовершеннолетних с отцом – ответчиком по делу, по убеждению суда, будет отвечать интересам детей и позволит обеспечить возможность создания для них всех условий для воспитания и развития", – говорится в решении Кировского районного суда Махачкалы.
Как сообщили РИА Новости в Верховном суде Дагестана, Церетилова подала апелляционную жалобу на решение Кировского райсуда об определении места жительства ее детей и установлении порядка общения с ними, заседание назначено на 22 марта. "Иск был принят к производству. Сразу поясним, что, возможно, 22 марта вопрос не будет решен, для этого в последующем может быть назначено еще несколько заседаний", – сказали в суде.