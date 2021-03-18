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Женщина покашляла на таксиста и нарвалась на уголовное дело
Женщина покашляла на таксиста и нарвалась на уголовное дело
В Сан-Франциско на женщину завели уголовное дело за нападение на таксиста, пишет New York Post. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T23:38
2021-03-18T23:38
2021-03-18T23:38
сан-франциско
в мире
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Сан-Франциско на женщину завели уголовное дело за нападение на таксиста, пишет New York Post.Пассажирке, которая отказалась надеть маску в автомобиле, предъявили обвинение в покушении на ограбление и в нападении на водителя. Женщину также обвинили в нарушении ограничений, введенных из-за пандемии. На видео, опубликованном в Сети, она кашляет на водителя, смеется и оскорбляет его по расовому признаку. Затем она стягивает маску с лица мужчины и пытается вытащить его телефон с приборной панели автомобиля. В полиции также сообщили, что она распылила перцовый баллончик перед тем, как выйти из машины.Женщине грозит до 16 лет тюрьмы и штраф в три тысячи долларов.
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сан-франциско, в мире
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
В Сан-Франциско
на женщину завели уголовное дело за нападение на таксиста, пишет New York Post
.
Пассажирке, которая отказалась надеть маску в автомобиле, предъявили обвинение в покушении на ограбление и в нападении на водителя. Женщину также обвинили в нарушении ограничений, введенных из-за пандемии.
На видео, опубликованном в Сети, она кашляет на водителя, смеется и оскорбляет его по расовому признаку. Затем она стягивает маску с лица мужчины и пытается вытащить его телефон с приборной панели автомобиля. В полиции также сообщили, что она распылила перцовый баллончик перед тем, как выйти из машины.
Женщине грозит до 16 лет тюрьмы и штраф в три тысячи долларов.