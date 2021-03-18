https://ria.ru/20210318/delo-1601902920.html

Женщина покашляла на таксиста и нарвалась на уголовное дело

Женщина покашляла на таксиста и нарвалась на уголовное дело

В Сан-Франциско на женщину завели уголовное дело за нападение на таксиста, пишет New York Post. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T23:38

2021-03-18T23:38

2021-03-18T23:38

сан-франциско

в мире

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Сан-Франциско на женщину завели уголовное дело за нападение на таксиста, пишет New York Post.Пассажирке, которая отказалась надеть маску в автомобиле, предъявили обвинение в покушении на ограбление и в нападении на водителя. Женщину также обвинили в нарушении ограничений, введенных из-за пандемии. На видео, опубликованном в Сети, она кашляет на водителя, смеется и оскорбляет его по расовому признаку. Затем она стягивает маску с лица мужчины и пытается вытащить его телефон с приборной панели автомобиля. В полиции также сообщили, что она распылила перцовый баллончик перед тем, как выйти из машины.Женщине грозит до 16 лет тюрьмы и штраф в три тысячи долларов.

https://ria.ru/20210219/taksist-1598241971.html

сан-франциско

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сан-франциско, в мире