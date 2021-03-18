https://ria.ru/20210318/delo-1601847495.html

В Москве возбудили первое дело о создании ячейки АУЕ*

В Москве возбудили первое дело о создании ячейки АУЕ*

Уголовное дело возбудили в Москве по факту организации криминальными авторитетами в СИЗО №4 ячейки запрещенного международного движения "Арестантское уголовное... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T17:02

2021-03-18T17:02

2021-03-18T17:02

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Москве по факту организации криминальными авторитетами в СИЗО №4 ячейки запрещенного международного движения "Арестантское уголовное единство"*, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это первое уголовное дело по этой теме, возбужденное в Москве. В российских регионах такие уже заводили, но в столице – впервые."Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете", - сказала Иванова.По данным следствия, не позднее апреля 2020 года "лица, обладающие криминальным авторитетом", организовали в СИЗО №4 ячейку АУЕ* "для пропаганды его деятельности в изоляторе".Как рассказал РИА Новости источник, в ячейку входят минимум пять человек, а руководит ею некий Валерий Маганов по кличке Валера Блатной. По оперативным данным, он переводил собранные с арестантов деньги другому "авторитету" Серго Чихладзе, известному как Серго Самтредский.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20200830/propaganda-1576500959.html

https://ria.ru/20201109/kriminal-1583692693.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия