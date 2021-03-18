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В Москве возбудили первое дело о создании ячейки АУЕ*
В Москве возбудили первое дело о создании ячейки АУЕ*
Уголовное дело возбудили в Москве по факту организации криминальными авторитетами в СИЗО №4 ячейки запрещенного международного движения "Арестантское уголовное... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T17:02
2021-03-18T17:02
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Москве по факту организации криминальными авторитетами в СИЗО №4 ячейки запрещенного международного движения "Арестантское уголовное единство"*, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это первое уголовное дело по этой теме, возбужденное в Москве. В российских регионах такие уже заводили, но в столице – впервые."Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете", - сказала Иванова.По данным следствия, не позднее апреля 2020 года "лица, обладающие криминальным авторитетом", организовали в СИЗО №4&nbsp; ячейку АУЕ* "для пропаганды его деятельности в изоляторе".Как рассказал РИА Новости источник, в ячейку входят минимум пять человек, а руководит ею некий Валерий Маганов по кличке Валера Блатной. По оперативным данным, он переводил собранные с арестантов деньги другому "авторитету" Серго Чихладзе, известному как Серго Самтредский.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20200830/propaganda-1576500959.html
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве возбудили первое дело о создании ячейки АУЕ*

17:02 18.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Москве по факту организации криминальными авторитетами в СИЗО №4 ячейки запрещенного международного движения "Арестантское уголовное единство"*, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это первое уголовное дело по этой теме, возбужденное в Москве. В российских регионах такие уже заводили, но в столице – впервые.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа 2020, 21:39
Нагиева и Безрукова обвинили в пропаганде АУЕ*
"Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете", - сказала Иванова.
По данным следствия, не позднее апреля 2020 года "лица, обладающие криминальным авторитетом", организовали в СИЗО №4  ячейку АУЕ* "для пропаганды его деятельности в изоляторе".
Как рассказал РИА Новости источник, в ячейку входят минимум пять человек, а руководит ею некий Валерий Маганов по кличке Валера Блатной. По оперативным данным, он переводил собранные с арестантов деньги другому "авторитету" Серго Чихладзе, известному как Серго Самтредский.
*Запрещенная в России экстремистская организация
Полиция - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября 2020, 10:22
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