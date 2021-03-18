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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210318/dalenergomash-1601766807.html
Хабаровский "Дальэнергомаш" готов выйти на рынок с новым видом продукции
Хабаровский "Дальэнергомаш" готов выйти на рынок с новым видом продукции
Предприятие "Дальэнергомаш" в Хабаровске готово выйти на отечественный и зарубежный энергетические рынки с новым видом продукции - центробежным нагнетателем... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T10:46
2021-03-18T10:46
хабаровский край
дальний восток
михаил дегтярев
хабаровск
хабаровский край
экономика
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ХАБАРОВСК, 18 мар — РИА Новости. Предприятие "Дальэнергомаш" в Хабаровске готово выйти на отечественный и зарубежный энергетические рынки с новым видом продукции - центробежным нагнетателем воздуха "AERO IM", сообщает в четверг правительство региона.С производственными мощностями единственного предприятия энергетического машиностроения на Дальнем Востоке АО "Дальэнергомаш " и его новым видом продукции ознакомился врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев."При поддержке правительства края АО "Дальэнергомаш" реализует приоритетный инвестиционный проект по модернизации производственного комплекса предприятия. Завод готов выйти на отечественный и зарубежный энергетические рынки с новым видом продукции - центробежным нагнетателем воздуха "AERO IM"", - сообщает правительство региона.Отмечается, что опытный образец нового воздушного нагнетателя разработан в рамках политики по импортозамещению, которая успешно реализуется в крае. Стендовые испытания нового изделия проводились с 2019-го по 2020 годы, уточнило руководство "Дальэнергомаша". "Некоторые его характеристики превосходят даже зарубежные аналоги", - заверили на предприятии.Глава региона поблагодарил руководство и сотрудников завода за достигнутые результаты. "Продукция, которая выпускается "Дальэнергомашем", известна на весь мир. Это бренд Хабаровского края. Нам есть кем и чем гордиться – вами и продукцией предприятия. Мы и дальше будем поддерживать завод, чтобы вы могли трудиться, развиваться и осуществлять вклад в экономику края", - подчеркнул Дегтярев во время встречи с коллективом и руководством завода.По поручению врио губернатора края минпромышленности региона оказывает помощь заводу в поиске новых заказчиков продукции. Ведомством проведена работа по оценке возможности использования нагнетателей при строительстве и реконструкции очистных сооружений в субъектах РФ – участниках федерального проекта "Оздоровление Волги". Направлены обращения в адрес 15 регионов, пять из которых уже выразили заинтересованность.По данным профильного министерства, продукцию завода планируется поставлять и для эксплуатации на очистных сооружениях предприятий "Водоканала" в регионах РФ. В настоящее время предприятием ведутся переговоры с МУП "Межрайонный Щелковский водоканал", достигнуты договоренности с ООО "Томскводоканал" на поставку нагнетателей."Наши нагнетатели имеют целый ряд преимуществ. Главное – это низкое энергопотребление, а также компактность, высокое значение КПД, минимальные затраты на монтаж и пусконаладочные работы", – пояснил председатель совета директоров "Дальэнергомаш" Петр Бойчук.В свою очередь гендиректор предприятия Олег Конюшев отметил, что "если бы не произошло модернизации оборудования завода, новый нагнетатель воздуха мы бы не сделали". Для этого необходимы были новые станки, чтобы специально разработать и изготовить осерадиальное колесо нагнетателя.АО "Дальэнергомаш" выпускает технологические турбины, компрессоры, нагнетатели и дымососы. За свою историю заводом изготовлено 270 технологических газовых турбин и более 700 газоперекачивающих агрегатов. Экспортные поставки завода отмечены на государственном уровне. В 2020 году предприятие признано победителем Всероссийского конкурса "Экспортер года" в сфере высоких технологий в категории "крупный бизнес" по Дальневосточному федеральному округу.
https://ria.ru/20210312/proekt-1600898386.html
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дальний восток, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, экономика

Хабаровский "Дальэнергомаш" готов выйти на рынок с новым видом продукции

10:46 18.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкРабочий в цехе завода энергетического машиностроения
Рабочий в цехе завода энергетического машиностроения - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ХАБАРОВСК, 18 мар — РИА Новости. Предприятие "Дальэнергомаш" в Хабаровске готово выйти на отечественный и зарубежный энергетические рынки с новым видом продукции - центробежным нагнетателем воздуха "AERO IM", сообщает в четверг правительство региона.
С производственными мощностями единственного предприятия энергетического машиностроения на Дальнем Востоке АО "Дальэнергомаш " и его новым видом продукции ознакомился врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
"При поддержке правительства края АО "Дальэнергомаш" реализует приоритетный инвестиционный проект по модернизации производственного комплекса предприятия. Завод готов выйти на отечественный и зарубежный энергетические рынки с новым видом продукции - центробежным нагнетателем воздуха "AERO IM"", - сообщает правительство региона.
Отмечается, что опытный образец нового воздушного нагнетателя разработан в рамках политики по импортозамещению, которая успешно реализуется в крае. Стендовые испытания нового изделия проводились с 2019-го по 2020 годы, уточнило руководство "Дальэнергомаша". "Некоторые его характеристики превосходят даже зарубежные аналоги", - заверили на предприятии.
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Глава региона поблагодарил руководство и сотрудников завода за достигнутые результаты. "Продукция, которая выпускается "Дальэнергомашем", известна на весь мир. Это бренд Хабаровского края. Нам есть кем и чем гордиться – вами и продукцией предприятия. Мы и дальше будем поддерживать завод, чтобы вы могли трудиться, развиваться и осуществлять вклад в экономику края", - подчеркнул Дегтярев во время встречи с коллективом и руководством завода.
По поручению врио губернатора края минпромышленности региона оказывает помощь заводу в поиске новых заказчиков продукции. Ведомством проведена работа по оценке возможности использования нагнетателей при строительстве и реконструкции очистных сооружений в субъектах РФ – участниках федерального проекта "Оздоровление Волги". Направлены обращения в адрес 15 регионов, пять из которых уже выразили заинтересованность.
По данным профильного министерства, продукцию завода планируется поставлять и для эксплуатации на очистных сооружениях предприятий "Водоканала" в регионах РФ. В настоящее время предприятием ведутся переговоры с МУП "Межрайонный Щелковский водоканал", достигнуты договоренности с ООО "Томскводоканал" на поставку нагнетателей.
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"Наши нагнетатели имеют целый ряд преимуществ. Главное – это низкое энергопотребление, а также компактность, высокое значение КПД, минимальные затраты на монтаж и пусконаладочные работы", – пояснил председатель совета директоров "Дальэнергомаш" Петр Бойчук.
В свою очередь гендиректор предприятия Олег Конюшев отметил, что "если бы не произошло модернизации оборудования завода, новый нагнетатель воздуха мы бы не сделали". Для этого необходимы были новые станки, чтобы специально разработать и изготовить осерадиальное колесо нагнетателя.
АО "Дальэнергомаш" выпускает технологические турбины, компрессоры, нагнетатели и дымососы. За свою историю заводом изготовлено 270 технологических газовых турбин и более 700 газоперекачивающих агрегатов. Экспортные поставки завода отмечены на государственном уровне. В 2020 году предприятие признано победителем Всероссийского конкурса "Экспортер года" в сфере высоких технологий в категории "крупный бизнес" по Дальневосточному федеральному округу.
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