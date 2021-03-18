https://ria.ru/20210318/chechnya-1601750993.html
Полк имени Кадырова обратился к Путину после статей о "казнях" в Чечне
Полк имени Кадырова обратился к Путину после статей о "казнях" в Чечне
Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к Владимиру Путину после публикаций о "казнях" в республике. Они просят президента обратить внимание... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T08:47
2021-03-18T08:47
2021-03-18T12:49
ахмед дудаев
чеченская республика (чечня)
ахмат кадыров (политик)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601786686_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e3987a2c95c4948242bc7a3a6c8b7e10.jpg
ГРОЗНЫЙ, 18 мар — РИА Новости. Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к Владимиру Путину после публикаций о "казнях" в республике. Они просят президента обратить внимание на нападки СМИ в их адрес.В понедельник "Новая газета" выпустила второй с начала года материал о внесудебных расправах в регионе.В нем также отмечено, что после спецоперации по уничтожению банды во главе с "эмиром" группировки "Имарат Кавказ"* Асланом Бютукаевым — последней ячейки международных террористов на территории Чечни — против полка развернули "настоящую информационную войну, основным рупором которой является "Новая газета".Представители полка напомнили, что в Чечне несут службу 16 тысяч сотрудников правоохранительных органов, бойцы полка с 2004 года уничтожили 477 боевиков, 42 главаря бандформирований, а 150 спецназовцев погибли.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на регион, а в Кремле журналистам посоветовали обратиться в МВД.Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что "Новая газета" распространяет ложные сведения, порочащие честь и достоинство полицейских.Общественная палата Чечни назвала статью "Новой газеты" клеветнической и тоже обратилась к Путину c просьбой защитить бойцов.В "Новой газете" РИА Новости сказали, что не согласны с обвинениями общественников.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210120/chechnya-1593857591.html
https://ria.ru/20210317/chechnya-1601701494.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601786686_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_b8b3c659164f431975f5280ca8035f32.jpg
Кадры обращения командиров и бойцов полка Кадырова к Путину
Полк им. А.Кадырова записал ответ «Новой газете».
Командир и бойцы полка в полном обмундировании обратились к Владимиру Путину с просьбой наказать «провокаторов»-журналистов.
Не так давно СМИ опубликовали интервью с местным сотрудником силовых органов. Он рассказал о внесудебных казнях, якобы происходящих в республике.
2021-03-18T08:47
true
PT4M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ахмед дудаев, чеченская республика (чечня), ахмат кадыров (политик), владимир путин, общество
ГРОЗНЫЙ, 18 мар — РИА Новости.
Бойцы полка имени Ахмата Кадырова
при МВД Чечни
обратились к Владимиру Путину
после публикаций о "казнях" в республике. Они просят президента обратить внимание на нападки СМИ в их адрес.
В понедельник "Новая газета" выпустила второй с начала года материал о внесудебных расправах в регионе.
"Уважаемый Владимир Владимирович! Нам не привыкать сражаться с врагами России в открытом бою. Мы с большой гордостью, не жалея жизни, служим нашему Отечеству", — сказано в послании, опубликованном в инстаграме
.
В нем также отмечено, что после спецоперации по уничтожению банды во главе с "эмиром" группировки "Имарат Кавказ"* Асланом Бютукаевым — последней ячейки международных террористов на территории Чечни — против полка развернули "настоящую информационную войну, основным рупором которой является "Новая газета".
Представители полка напомнили, что в Чечне несут службу 16 тысяч сотрудников правоохранительных органов, бойцы полка с 2004 года уничтожили 477 боевиков, 42 главаря бандформирований, а 150 спецназовцев погибли.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на регион, а в Кремле журналистам посоветовали обратиться в МВД.
Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев
заявил, что "Новая газета" распространяет ложные сведения, порочащие честь и достоинство полицейских.
Общественная палата Чечни назвала статью "Новой газеты" клеветнической и тоже обратилась к Путину c просьбой защитить бойцов.
В "Новой газете" РИА Новости сказали, что не согласны с обвинениями общественников.
*Террористическая организация, запрещенная в России.