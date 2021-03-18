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Полк имени Кадырова обратился к Путину после статей о "казнях" в Чечне
Полк имени Кадырова обратился к Путину после статей о "казнях" в Чечне
Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к Владимиру Путину после публикаций о "казнях" в республике. Они просят президента обратить внимание... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T08:47
2021-03-18T12:49
ахмед дудаев
чеченская республика (чечня)
ахмат кадыров (политик)
владимир путин
общество
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ГРОЗНЫЙ, 18 мар — РИА Новости. Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к Владимиру Путину после публикаций о "казнях" в республике. Они просят президента обратить внимание на нападки СМИ в их адрес.В понедельник "Новая газета" выпустила второй с начала года материал о внесудебных расправах в регионе.В нем также отмечено, что после спецоперации по уничтожению банды во главе с "эмиром" группировки "Имарат Кавказ"* Асланом Бютукаевым — последней ячейки международных террористов на территории Чечни — против полка развернули "настоящую информационную войну, основным рупором которой является "Новая газета".Представители полка напомнили, что в Чечне несут службу 16 тысяч сотрудников правоохранительных органов, бойцы полка с 2004 года уничтожили 477 боевиков, 42 главаря бандформирований, а 150 спецназовцев погибли.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на регион, а в Кремле журналистам посоветовали обратиться в МВД.Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что "Новая газета" распространяет ложные сведения, порочащие честь и достоинство полицейских.Общественная палата Чечни назвала статью "Новой газеты" клеветнической и тоже обратилась к Путину c просьбой защитить бойцов.В "Новой газете" РИА Новости сказали, что не согласны с обвинениями общественников.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210120/chechnya-1593857591.html
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Кадры обращения командиров и бойцов полка Кадырова к Путину
Полк им. А.Кадырова записал ответ «Новой газете». Командир и бойцы полка в полном обмундировании обратились к Владимиру Путину с просьбой наказать «провокаторов»-журналистов. Не так давно СМИ опубликовали интервью с местным сотрудником силовых органов. Он рассказал о внесудебных казнях, якобы происходящих в республике.
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ахмед дудаев, чеченская республика (чечня), ахмат кадыров (политик), владимир путин, общество

Полк имени Кадырова обратился к Путину после статей о "казнях" в Чечне

08:47 18.03.2021 (обновлено: 12:49 18.03.2021)
 
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ГРОЗНЫЙ, 18 мар — РИА Новости. Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к Владимиру Путину после публикаций о "казнях" в республике. Они просят президента обратить внимание на нападки СМИ в их адрес.
В понедельник "Новая газета" выпустила второй с начала года материал о внесудебных расправах в регионе.
"Уважаемый Владимир Владимирович! Нам не привыкать сражаться с врагами России в открытом бою. Мы с большой гордостью, не жалея жизни, служим нашему Отечеству", — сказано в послании, опубликованном в инстаграме.
В нем также отмечено, что после спецоперации по уничтожению банды во главе с "эмиром" группировки "Имарат Кавказ"* Асланом Бютукаевым — последней ячейки международных террористов на территории Чечни — против полка развернули "настоящую информационную войну, основным рупором которой является "Новая газета".
Представители полка напомнили, что в Чечне несут службу 16 тысяч сотрудников правоохранительных органов, бойцы полка с 2004 года уничтожили 477 боевиков, 42 главаря бандформирований, а 150 спецназовцев погибли.
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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на регион, а в Кремле журналистам посоветовали обратиться в МВД.
Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что "Новая газета" распространяет ложные сведения, порочащие честь и достоинство полицейских.
Общественная палата Чечни назвала статью "Новой газеты" клеветнической и тоже обратилась к Путину c просьбой защитить бойцов.
В "Новой газете" РИА Новости сказали, что не согласны с обвинениями общественников.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Помощник главы Чеченской Республики, директор телерадиокомпании Грозный Ахмед Дудаев - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 18:43
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Ахмед ДудаевЧеченская республика (Чечня)Ахмат Кадыров (политик)Владимир ПутинОбщество
 
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