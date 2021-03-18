https://ria.ru/20210318/chechnya-1601750993.html

Полк имени Кадырова обратился к Путину после статей о "казнях" в Чечне

Полк имени Кадырова обратился к Путину после статей о "казнях" в Чечне

Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к Владимиру Путину после публикаций о "казнях" в республике. Они просят президента обратить внимание... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T08:47

2021-03-18T08:47

2021-03-18T12:49

ахмед дудаев

чеченская республика (чечня)

ахмат кадыров (политик)

владимир путин

общество

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ГРОЗНЫЙ, 18 мар — РИА Новости. Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к Владимиру Путину после публикаций о "казнях" в республике. Они просят президента обратить внимание на нападки СМИ в их адрес.В понедельник "Новая газета" выпустила второй с начала года материал о внесудебных расправах в регионе.В нем также отмечено, что после спецоперации по уничтожению банды во главе с "эмиром" группировки "Имарат Кавказ"* Асланом Бютукаевым — последней ячейки международных террористов на территории Чечни — против полка развернули "настоящую информационную войну, основным рупором которой является "Новая газета".Представители полка напомнили, что в Чечне несут службу 16 тысяч сотрудников правоохранительных органов, бойцы полка с 2004 года уничтожили 477 боевиков, 42 главаря бандформирований, а 150 спецназовцев погибли.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на регион, а в Кремле журналистам посоветовали обратиться в МВД.Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что "Новая газета" распространяет ложные сведения, порочащие честь и достоинство полицейских.Общественная палата Чечни назвала статью "Новой газеты" клеветнической и тоже обратилась к Путину c просьбой защитить бойцов.В "Новой газете" РИА Новости сказали, что не согласны с обвинениями общественников.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210120/chechnya-1593857591.html

https://ria.ru/20210317/chechnya-1601701494.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры обращения командиров и бойцов полка Кадырова к Путину Полк им. А.Кадырова записал ответ «Новой газете». Командир и бойцы полка в полном обмундировании обратились к Владимиру Путину с просьбой наказать «провокаторов»-журналистов. Не так давно СМИ опубликовали интервью с местным сотрудником силовых органов. Он рассказал о внесудебных казнях, якобы происходящих в республике. 2021-03-18T08:47 true PT4M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ахмед дудаев, чеченская республика (чечня), ахмат кадыров (политик), владимир путин, общество