https://ria.ru/20210318/bykov-1601748285.html

Дело красноярского бизнесмена Быкова рассмотрит суд присяжных

Дело красноярского бизнесмена Быкова рассмотрит суд присяжных

Дело красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова об организации двойного убийства в 1994 году будет рассмотрено с участием присяжных заседателей,... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T08:03

2021-03-18T08:03

2021-03-18T08:31

анатолий быков

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Дело красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова об организации двойного убийства в 1994 году будет рассмотрено с участием присяжных заседателей, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Прохоров.Предварительное слушание дела в суде началось 4 марта, защитой Быкова было заявлено ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Сегодня суд огласил решение."Суд постановил назначить открытое судебное заседание по уголовному делу в отношении Быкова Анатолия Петровича… на 11 часов 30 минут 12 апреля 2021 года в помещении Свердловского районного суда… в составе судьи и коллегии из шести присяжных заседателей с участием подсудимого, его адвоката, прокурора, потерпевших", - говорится в постановлении суда, предоставленном Прохоровым.По версии следствия, в первой половине 1994 года между Быковым и членом возглавляемой им преступной группы Александром Наумовым произошел конфликт в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов. Считая, что его пытались убить, Быков решил устранить Наумова и его близкого друга, обоих застрелили в Красноярске 24 июля 1994 года. Другие причастные к убийству, как отмечала Генпрокуратура, уже получили сроки.Быкова задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы 7 мая 2020 года. Позднее ему вменили подстрекательство к убийству предпринимателя, совершенному в 2005 году в Красноярске, уклонение от налогов и руководство преступным сообществом.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.

https://ria.ru/20201029/bykov-1582063177.html

https://ria.ru/20210121/rassledovanie-1593981208.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий быков, происшествия