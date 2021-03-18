https://ria.ru/20210318/butina-1601783122.html

Бутина представила фонд "Своих не бросаем"

Бутина представила фонд "Своих не бросаем"

Член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, член Экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте РФ... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T11:55

2021-03-18T11:55

2021-03-18T11:55

фонд "своих не бросаем"

россия

sputnik латвия

онк

мария бутина

евросоюз

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латвия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, член Экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте РФ Мария Бутина представила свой фонд "Своих не бросаем", целью которого является возвращение на родину россиян, попавших в заключение за рубежом, а также борьба за права соотечественников, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации в других странах."Основной задачей фонд ставит борьбу за права наших сограждан на площадках международного права, таких как ЕСПЧ, ООН, ПАСЕ, ОБСЕ...10 марта 2021 года мы получили уведомление об официальной регистрации фонда Марии Бутиной "Своих не бросаем" от министерства юстиций РФ", - рассказала Бутина на презентации Фонда, которая состоялась в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Фонд, как отметила общественница, был создан ее семьей во время ее заключения в тюрьме в США."Фонд появился для того, чтобы помочь моей семье поддержать меня в тяжелой ситуации... Когда я вернулась, буквально сразу, спустя несколько дней, ко мне стали обращаться родственники россиян, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, как и я когда-то, в заключении за пределами нашей родины. В течение более чем года я работала с разными случаями, их более 50 сейчас на повестке дня... Я приняла решение о том, что фонд должен продолжить свое существование", - отметила Бутина.Кроме того, фонд, по словам его основательницы, будет бороться "за полное оправдание" журналистов из Латвии, которые сотрудничали с российскими средствами массовой информацией."Когда мне поступило предложение принять участие в попечительском совете этого фонда, я, конечно, сразу согласился, потому что это тоже еще одна и очень серьезная возможность помогать нашим коллегам-журналистам, которые оказались в сложной ситуации за рубежом... Мы сможем коллегам помогать собирать средства на адвокатов, помогать юридически, помогать морально", - заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210313/butina-1601074947.html

https://ria.ru/20210226/blagodarnost-1599096258.html

https://ria.ru/20201126/butina-1586406354.html

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фонд "своих не бросаем", россия, sputnik латвия, онк, мария бутина, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, сша