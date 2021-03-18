https://ria.ru/20210318/bolgariya-1601810863.html

Россияне стали чаще искать авиабилеты в Болгарию

Россияне стали чаще искать авиабилеты в Болгарию

Спрос на авиабилеты в Болгарию резко возрос после объявления даты открытия туристического сезона в этой стране, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T16:03

2021-03-18T16:03

2021-03-18T16:03

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Спрос на авиабилеты в Болгарию резко возрос после объявления даты открытия туристического сезона в этой стране, сообщает Туту.ру.Болгария с 1 мая откроет границы для иностранных путешественников, сообщила 15 марта министр туризма Марияна Николова. Прибывающие гости должны иметь один из документов: справку о вакцинации, о наличии антител или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Специалисты сервиса подсчитали, что 15 и 16 марта число поисков авиабилетов из России в Болгарию выросло вдвое по сравнению со средним значением за предыдущие 30 дней. Улететь из Москвы в Бургас в мае авиаперевозчики предлагают за 9,6 тысячи рублей в одну сторону. Между тем, пока неизвестно, будет ли доступен в этом году отдых в Болгарии для россиян. В АТОР объяснили, что эта страна — член ЕС, и ее политика, в том числе по вакцинации и открытию границ, согласовывается с общими требованиями Евросоюза. Поэтому все условия по въезду, о которых сообщают болгарские чиновники, сейчас относятся к гражданам ЕС.

https://ria.ru/20210317/bolgariya-1601600033.html

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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, бургас, москва, болгария