Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210318/bolgariya-1601810863.html
Россияне стали чаще искать авиабилеты в Болгарию
Россияне стали чаще искать авиабилеты в Болгарию
Спрос на авиабилеты в Болгарию резко возрос после объявления даты открытия туристического сезона в этой стране, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:03
2021-03-18T16:03
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
бургас
москва
болгария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151873/03/1518730316_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_2efb80f2fbb31102d111de087909d9e4.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Спрос на авиабилеты в Болгарию резко возрос после объявления даты открытия туристического сезона в этой стране, сообщает Туту.ру.Болгария с 1 мая откроет границы для иностранных путешественников, сообщила 15 марта министр туризма Марияна Николова. Прибывающие гости должны иметь один из документов: справку о вакцинации, о наличии антител или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Специалисты сервиса подсчитали, что 15 и 16 марта число поисков авиабилетов из России в Болгарию выросло вдвое по сравнению со средним значением за предыдущие 30 дней. Улететь из Москвы в Бургас в мае авиаперевозчики предлагают за 9,6 тысячи рублей в одну сторону. Между тем, пока неизвестно, будет ли доступен в этом году отдых в Болгарии для россиян. В АТОР объяснили, что эта страна — член ЕС, и ее политика, в том числе по вакцинации и открытию границ, согласовывается с общими требованиями Евросоюза. Поэтому все условия по въезду, о которых сообщают болгарские чиновники, сейчас относятся к гражданам ЕС.
https://ria.ru/20210317/bolgariya-1601600033.html
бургас
москва
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151873/03/1518730316_105:0:1882:1333_1920x0_80_0_0_083138d2dbbd15ff95f05b267d8e281f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, бургас, москва, болгария

Россияне стали чаще искать авиабилеты в Болгарию

16:03 18.03.2021
 
© Depositphotos / master2Золотые Пески, Болгария
Золотые Пески, Болгария - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Depositphotos / master2
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Спрос на авиабилеты в Болгарию резко возрос после объявления даты открытия туристического сезона в этой стране, сообщает Туту.ру.
Болгария с 1 мая откроет границы для иностранных путешественников, сообщила 15 марта министр туризма Марияна Николова. Прибывающие гости должны иметь один из документов: справку о вакцинации, о наличии антител или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
Специалисты сервиса подсчитали, что 15 и 16 марта число поисков авиабилетов из России в Болгарию выросло вдвое по сравнению со средним значением за предыдущие 30 дней. Улететь из Москвы в Бургас в мае авиаперевозчики предлагают за 9,6 тысячи рублей в одну сторону.
Между тем, пока неизвестно, будет ли доступен в этом году отдых в Болгарии для россиян. В АТОР объяснили, что эта страна — член ЕС, и ее политика, в том числе по вакцинации и открытию границ, согласовывается с общими требованиями Евросоюза. Поэтому все условия по въезду, о которых сообщают болгарские чиновники, сейчас относятся к гражданам ЕС.
Серфер на пляже в Болгарии - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 11:06Туризм
В Болгарии определились, как будут принимать иностранных туристов
 
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмБургасМоскваБолгария
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
04:27СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:25Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
04:11Грязный снег назвали опасным для россиян
04:09Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
03:56Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
03:51Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
03:38МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
03:25Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
03:12Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
03:11В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
03:07В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
03:04НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
03:01США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
02:57В США россиянин на суде признал себя виновным в подготовке кибератаки
02:49Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
02:19Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
02:17Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
02:08Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
02:04"В Белом доме засел псих": британцы оценили высказывание Байдена о Путине
Лента новостейМолния