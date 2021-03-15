https://ria.ru/20210315/bolgariya-1601241662.html
Туристический сезон в Болгарии начнется 1 мая
Туристический сезон в Болгарии начнется 1 мая
РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T17:38
2021-03-15T17:38
2021-03-15T17:38
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
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болгария
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Туристический сезон в Болгарии начнется 1 мая, уже есть брони от гостей из Румынии и местных жителей, об этом у себя на странице в Facebook и в эфире местного телевидения сообщила министр туризма страны Марияна Николова.По ее словам, сейчас разрабатываются требования к отелям, ресторанам, пляжам. Министр уточнила, что контроль будет безупречным, а меры — очень серьезные. "Нам важно, чтобы сезон был успешным", — добавила она, сообщив, что на этой неделе планируется на европейском уровне обсудить цифровые "зеленые" сертификаты для туризма.Также Марияна Николова уточнила, что для въезда в Болгарию, иностранцам понадобится или вакцинация, или справка о наличие антител, или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.Будет ли доступен отдых в Болгарии для российских туристов, пока не известно.
https://ria.ru/20210225/bolgariya-1598888559.html
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РИА Новости
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, новости - туризм, болгария
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Туристический сезон в Болгарии начнется 1 мая, уже есть брони от гостей из Румынии и местных жителей, об этом у себя на странице в Facebook и в эфире местного телевидения сообщила
министр туризма страны Марияна Николова.
По ее словам, сейчас разрабатываются требования к отелям, ресторанам, пляжам. Министр уточнила, что контроль будет безупречным, а меры — очень серьезные. "Нам важно, чтобы сезон был успешным", — добавила она, сообщив, что на этой неделе планируется на европейском уровне обсудить цифровые "зеленые" сертификаты для туризма.
Также Марияна Николова уточнила, что для въезда в Болгарию, иностранцам понадобится или вакцинация, или справка о наличие антител, или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
Будет ли доступен отдых в Болгарии для российских туристов, пока не известно.