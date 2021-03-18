Жители Челябинской области смогут выбрать, какие парки благоустроят
ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Жители всех 43 муниципальных образований Челябинской области на новой платформе для голосования смогут выбрать, какие парки, дворы и спортивные площадки будут благоустроены в 2022 году, сообщила пресс-служба правительства региона.
"С 26 апреля по 31 мая 2021 года на новой платформе 74.gorodsreda.ru пройдет голосование, в котором южноуральцы смогут выбрать, какое общественное пространство реконструируют в 2022 году", - говорится в сообщении.
По словам губернатора региона Алексея Текслера, в настоящее время власти уделяют особое внимание благоустройству общественных территорий, мест для отдыха с семьей, приятных прогулок, занятий спортом. Глава региона предлагает жителям "вместе решать, как должны преобразиться наши дворы и скверы, парки и набережные, детские и спортивные площадки". "Территории, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в первую очередь. Голосуйте, чтобы детский городок, спортплощадка или прогулочная зона появились именно там, где это нужно вам", - цитирует пресс-служба правительства слова Текслера.
Как сообщила пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры региона, новая площадка для голосования разработана Минстроем России совместно с АНО "Диалог Регионы". На ней в режиме онлайн жители всех 43 муниципалитетов области старше 14 лет будут сами определять, какие общественные пространства должны быть приведены в порядок в первую очередь, уточняется в сообщении. Объекты, которые вошли в список для голосования, были предложены жителями территорий на общественных собраниях, добавляется в сообщении.
Как отметил первый замминистра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин, какие объекты будут благоустроены в Челябинске в следующем году, уже определено, голосование проходило на региональной площадке "Активный житель74" и в очной форме. "В апреле челябинцам предстоит выбрать дизайн-проекты этих общественных мест на платформе 74.gorodsreda.ru. Челябинск - не единственная территория, где уже определены объекты на 2022 год. В 26 муниципалитетах жители также будут голосовать за дизайн-проекты, например в Верхнем Уфалее, Златоусте, Троицке, Карабаше, Чебаркуле, Агаповском, Еманжелинском, Чесменском, Сосновском районах и других", - цитирует пресс-служба минстроя слова Белавкина.
Пресс-служба министерства добавила, что сейчас продолжается набор волонтеров проекта: их основной задачей будет информирование жителей о ходе голосования, способах, где и как это можно сделать, а также помощь в навигации на платформе. Волонтеров, одетых в брендированную одежду, можно будет увидеть в торговых комплексах, МФЦ и других общественных местах, добавляется в сообщении.
По словам главы Магнитогорска Сергея Бердникова, в городе программа проходит уже пятый год. "С 2017 года горожане принимают активное участие в рейтинговом голосовании, предлагают свои территории, которые необходимо благоустроить. Именно благодаря вам, дорогие магнитогорцы, в нашем городе появились уникальные общественные пространства, которые пользуются большой популярностью у детей, взрослых, спортсменов", – цитирует пресс-служба горадминистрации слова Бердникова. Он добавил, что бульвар вдоль проспекта Карла Маркса вошел в сборник лучших практик благоустройства и создания мест притяжения для жителей, который сформировал Фонд развития моногородов.
По данным пресс-службы минстроя региона, с 2017 года в Челябинской области по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды" благоустроили 429 общественных пространств и 1791 двор, объем финансирования составил 3,6 миллиарда рублей. В крупных и малых городах появились красивые концептуальные скверы, бульвары, ухоженные парки и набережные. Они стали центром притяжения южноуральцев, жители приходят просто погулять и провести время с семьей, устраивают пикники или занимаются спортом. Среди таких общественных пространств - парк имени Терешковой и бульвар по Шоссе металлургов в Челябинске, бульвар "Огни Магнитки" в Магнитогорске, Аллея ветеранов в Карабаше, набережная в Кыштыме и многие другие.