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Челябинская область
https://ria.ru/20210318/blagoustroystvo-1601822332.html
Жители Челябинской области смогут выбрать, какие парки благоустроят
Жители Челябинской области смогут выбрать, какие парки благоустроят
Жители всех 43 муниципальных образований Челябинской области на новой платформе для голосования смогут выбрать, какие парки, дворы и спортивные площадки будут... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T15:01
2021-03-18T15:01
челябинская область
фонд развития моногородов
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
челябинск
сосновский район
чебаркуль
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Жители всех 43 муниципальных образований Челябинской области на новой платформе для голосования смогут выбрать, какие парки, дворы и спортивные площадки будут благоустроены в 2022 году, сообщила пресс-служба правительства региона."С 26 апреля по 31 мая 2021 года на новой платформе 74.gorodsreda.ru пройдет голосование, в котором южноуральцы смогут выбрать, какое общественное пространство реконструируют в 2022 году", - говорится в сообщении.По словам губернатора региона Алексея Текслера, в настоящее время власти уделяют особое внимание благоустройству общественных территорий, мест для отдыха с семьей, приятных прогулок, занятий спортом. Глава региона предлагает жителям "вместе решать, как должны преобразиться наши дворы и скверы, парки и набережные, детские и спортивные площадки". "Территории, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в первую очередь. Голосуйте, чтобы детский городок, спортплощадка или прогулочная зона появились именно там, где это нужно вам", - цитирует пресс-служба правительства слова Текслера.Как сообщила пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры региона, новая площадка для голосования разработана Минстроем России совместно с АНО "Диалог Регионы". На ней в режиме онлайн жители всех 43 муниципалитетов области старше 14 лет будут сами определять, какие общественные пространства должны быть приведены в порядок в первую очередь, уточняется в сообщении. Объекты, которые вошли в список для голосования, были предложены жителями территорий на общественных собраниях, добавляется в сообщении.Как отметил первый замминистра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин, какие объекты будут благоустроены в Челябинске в следующем году, уже определено, голосование проходило на региональной площадке "Активный житель74" и в очной форме. "В апреле челябинцам предстоит выбрать дизайн-проекты этих общественных мест на платформе 74.gorodsreda.ru. Челябинск - не единственная территория, где уже определены объекты на 2022 год. В 26 муниципалитетах жители также будут голосовать за дизайн-проекты, например в Верхнем Уфалее, Златоусте, Троицке, Карабаше, Чебаркуле, Агаповском, Еманжелинском, Чесменском, Сосновском районах и других", - цитирует пресс-служба минстроя слова Белавкина.Пресс-служба министерства добавила, что сейчас продолжается набор волонтеров проекта: их основной задачей будет информирование жителей о ходе голосования, способах, где и как это можно сделать, а также помощь в навигации на платформе. Волонтеров, одетых в брендированную одежду, можно будет увидеть в торговых комплексах, МФЦ и других общественных местах, добавляется в сообщении.По словам главы Магнитогорска Сергея Бердникова, в городе программа проходит уже пятый год. "С 2017 года горожане принимают активное участие в рейтинговом голосовании, предлагают свои территории, которые необходимо благоустроить. Именно благодаря вам, дорогие магнитогорцы, в нашем городе появились уникальные общественные пространства, которые пользуются большой популярностью у детей, взрослых, спортсменов", – цитирует пресс-служба горадминистрации слова Бердникова. Он добавил, что бульвар вдоль проспекта Карла Маркса вошел в сборник лучших практик благоустройства и создания мест притяжения для жителей, который сформировал Фонд развития моногородов.По данным пресс-службы минстроя региона, с 2017 года в Челябинской области по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды" благоустроили 429 общественных пространств и 1791 двор, объем финансирования составил 3,6 миллиарда рублей. В крупных и малых городах появились красивые концептуальные скверы, бульвары, ухоженные парки и набережные. Они стали центром притяжения южноуральцев, жители приходят просто погулять и провести время с семьей, устраивают пикники или занимаются спортом. Среди таких общественных пространств - парк имени Терешковой и бульвар по Шоссе металлургов в Челябинске, бульвар "Огни Магнитки" в Магнитогорске, Аллея ветеранов в Карабаше, набережная в Кыштыме и многие другие.
https://ria.ru/20210225/chelyabinsk-1598908880.html
https://ria.ru/20210225/status-1598902133.html
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сосновский район
чебаркуль
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фонд развития моногородов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), челябинск, сосновский район, чебаркуль, общество

Жители Челябинской области смогут выбрать, какие парки благоустроят

15:01 18.03.2021
 
© Fotolia / Наталья ИвановаЧелябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Fotolia / Наталья Иванова
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Жители всех 43 муниципальных образований Челябинской области на новой платформе для голосования смогут выбрать, какие парки, дворы и спортивные площадки будут благоустроены в 2022 году, сообщила пресс-служба правительства региона.
"С 26 апреля по 31 мая 2021 года на новой платформе 74.gorodsreda.ru пройдет голосование, в котором южноуральцы смогут выбрать, какое общественное пространство реконструируют в 2022 году", - говорится в сообщении.
По словам губернатора региона Алексея Текслера, в настоящее время власти уделяют особое внимание благоустройству общественных территорий, мест для отдыха с семьей, приятных прогулок, занятий спортом. Глава региона предлагает жителям "вместе решать, как должны преобразиться наши дворы и скверы, парки и набережные, детские и спортивные площадки". "Территории, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в первую очередь. Голосуйте, чтобы детский городок, спортплощадка или прогулочная зона появились именно там, где это нужно вам", - цитирует пресс-служба правительства слова Текслера.
Как сообщила пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры региона, новая площадка для голосования разработана Минстроем России совместно с АНО "Диалог Регионы". На ней в режиме онлайн жители всех 43 муниципалитетов области старше 14 лет будут сами определять, какие общественные пространства должны быть приведены в порядок в первую очередь, уточняется в сообщении. Объекты, которые вошли в список для голосования, были предложены жителями территорий на общественных собраниях, добавляется в сообщении.
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Как отметил первый замминистра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин, какие объекты будут благоустроены в Челябинске в следующем году, уже определено, голосование проходило на региональной площадке "Активный житель74" и в очной форме. "В апреле челябинцам предстоит выбрать дизайн-проекты этих общественных мест на платформе 74.gorodsreda.ru. Челябинск - не единственная территория, где уже определены объекты на 2022 год. В 26 муниципалитетах жители также будут голосовать за дизайн-проекты, например в Верхнем Уфалее, Златоусте, Троицке, Карабаше, Чебаркуле, Агаповском, Еманжелинском, Чесменском, Сосновском районах и других", - цитирует пресс-служба минстроя слова Белавкина.
Пресс-служба министерства добавила, что сейчас продолжается набор волонтеров проекта: их основной задачей будет информирование жителей о ходе голосования, способах, где и как это можно сделать, а также помощь в навигации на платформе. Волонтеров, одетых в брендированную одежду, можно будет увидеть в торговых комплексах, МФЦ и других общественных местах, добавляется в сообщении.
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По словам главы Магнитогорска Сергея Бердникова, в городе программа проходит уже пятый год. "С 2017 года горожане принимают активное участие в рейтинговом голосовании, предлагают свои территории, которые необходимо благоустроить. Именно благодаря вам, дорогие магнитогорцы, в нашем городе появились уникальные общественные пространства, которые пользуются большой популярностью у детей, взрослых, спортсменов", – цитирует пресс-служба горадминистрации слова Бердникова. Он добавил, что бульвар вдоль проспекта Карла Маркса вошел в сборник лучших практик благоустройства и создания мест притяжения для жителей, который сформировал Фонд развития моногородов.
По данным пресс-службы минстроя региона, с 2017 года в Челябинской области по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды" благоустроили 429 общественных пространств и 1791 двор, объем финансирования составил 3,6 миллиарда рублей. В крупных и малых городах появились красивые концептуальные скверы, бульвары, ухоженные парки и набережные. Они стали центром притяжения южноуральцев, жители приходят просто погулять и провести время с семьей, устраивают пикники или занимаются спортом. Среди таких общественных пространств - парк имени Терешковой и бульвар по Шоссе металлургов в Челябинске, бульвар "Огни Магнитки" в Магнитогорске, Аллея ветеранов в Карабаше, набережная в Кыштыме и многие другие.
 
Челябинская областьФонд развития моногородовМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ЧелябинскСосновский районЧебаркульОбщество
 
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