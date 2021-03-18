https://ria.ru/20210318/bezrabotnye-1601806819.html
В России снизилось число безработных
В России снизилось число безработных
Ситуация на рынке труда в РФ стабилизируется, зарегистрированы безработными 1,9 миллиона человек, заявила замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:45
2021-03-18T13:45
2021-03-18T13:45
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в РФ стабилизируется, зарегистрированы безработными 1,9 миллиона человек, заявила замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова.Десятого марта глава Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных в России снижается. Их было зарегистрировано 2,1 миллиона."Пару слов о ситуации на рынке труда. Она, по нашей оценке, сейчас стабилизируется... Если мы говорим о безработице зарегистрированной, то на текущий момент на учете в центрах занятости стоит 1,9 миллиона человек", - сказала Мухтиярова во время обсуждения на площадке "Единой России" законопроекта партии о занятости.
https://ria.ru/20210318/zarplata-1601740686.html
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество, экономика