https://ria.ru/20210318/bezrabotnye-1601806819.html

В России снизилось число безработных

В России снизилось число безработных

Ситуация на рынке труда в РФ стабилизируется, зарегистрированы безработными 1,9 миллиона человек, заявила замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:45

2021-03-18T13:45

2021-03-18T13:45

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

экономика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в РФ стабилизируется, зарегистрированы безработными 1,9 миллиона человек, заявила замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова.Десятого марта глава Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных в России снижается. Их было зарегистрировано 2,1 миллиона."Пару слов о ситуации на рынке труда. Она, по нашей оценке, сейчас стабилизируется... Если мы говорим о безработице зарегистрированной, то на текущий момент на учете в центрах занятости стоит 1,9 миллиона человек", - сказала Мухтиярова во время обсуждения на площадке "Единой России" законопроекта партии о занятости.

https://ria.ru/20210318/zarplata-1601740686.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество, экономика