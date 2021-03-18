https://ria.ru/20210318/besson-1601760951.html
Во Франции закрыли дело по обвинению Люка Бессона в изнасиловании
Во Франции закрыли дело по обвинению Люка Бессона в изнасиловании
Судебный следователь во Франции закрыл дело по обвинению в изнасиловании против режиссера Люка Бессона, сообщает портал Mediapart. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T10:08
2021-03-18T10:08
2021-03-18T10:08
культура
кино и сериалы
новости культуры
люк бессон
франция
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601760476_0:220:3248:2048_1920x0_80_0_0_1ecacb71b7de5ba9c15a6eeb08d7d803.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Судебный следователь во Франции закрыл дело по обвинению в изнасиловании против режиссера Люка Бессона, сообщает портал Mediapart.Актриса Санд Ван Рой подала иск против режиссера в мае 2018 года. По версии 27-летней женщины, инцидент произошел в парижском отеле Bristol. Спустя год прокуратура Парижа после девяти месяцев расследования отклонила иск актрисы в связи с тем, что следствие не смогло подтвердить выдвинутые против кинематографиста обвинения. В октябре 2019 года следствие было возобновлено.Как пишет Mediapart, судебный следователь уведомил о закрытии дела подавшую иск актрису.Адвокат девушки выразил "изумление" этим решением. По его словам, следователь не стал беседовать с актрисой, не провел очную ставку и не выслушал ключевых свидетелей.
https://ria.ru/20200108/1563193164.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601760476_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_39cab6aa13e727a3543ae97e0a481368.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, люк бессон, франция, париж
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Судебный следователь во Франции закрыл дело по обвинению в изнасиловании против режиссера Люка Бессона, сообщает
портал Mediapart.
Актриса Санд Ван Рой подала иск против режиссера в мае 2018 года. По версии 27-летней женщины, инцидент произошел в парижском отеле Bristol. Спустя год прокуратура Парижа после девяти месяцев расследования отклонила иск актрисы в связи с тем, что следствие не смогло подтвердить выдвинутые против кинематографиста обвинения. В октябре 2019 года следствие было возобновлено.
Как пишет Mediapart, судебный следователь уведомил о закрытии дела подавшую иск актрису.
Адвокат девушки выразил "изумление" этим решением. По его словам, следователь не стал беседовать с актрисой, не провел очную ставку и не выслушал ключевых свидетелей.