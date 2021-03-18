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Во Франции закрыли дело по обвинению Люка Бессона в изнасиловании
Во Франции закрыли дело по обвинению Люка Бессона в изнасиловании
Судебный следователь во Франции закрыл дело по обвинению в изнасиловании против режиссера Люка Бессона, сообщает портал Mediapart. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T10:08
2021-03-18T10:08
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Судебный следователь во Франции закрыл дело по обвинению в изнасиловании против режиссера Люка Бессона, сообщает портал Mediapart.Актриса Санд Ван Рой подала иск против режиссера в мае 2018 года. По версии 27-летней женщины, инцидент произошел в парижском отеле Bristol. Спустя год прокуратура Парижа после девяти месяцев расследования отклонила иск актрисы в связи с тем, что следствие не смогло подтвердить выдвинутые против кинематографиста обвинения. В октябре 2019 года следствие было возобновлено.Как пишет Mediapart, судебный следователь уведомил о закрытии дела подавшую иск актрису.Адвокат девушки выразил "изумление" этим решением. По его словам, следователь не стал беседовать с актрисой, не провел очную ставку и не выслушал ключевых свидетелей.
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кино и сериалы, новости культуры, люк бессон, франция, париж

Во Франции закрыли дело по обвинению Люка Бессона в изнасиловании

10:08 18.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФранцузский режиссер Люк Бессон на красной дорожке фильма "Ева" (Eva) в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2018".
Французский режиссер Люк Бессон на красной дорожке фильма Ева (Eva) в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018. - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Судебный следователь во Франции закрыл дело по обвинению в изнасиловании против режиссера Люка Бессона, сообщает портал Mediapart.
Актриса Санд Ван Рой подала иск против режиссера в мае 2018 года. По версии 27-летней женщины, инцидент произошел в парижском отеле Bristol. Спустя год прокуратура Парижа после девяти месяцев расследования отклонила иск актрисы в связи с тем, что следствие не смогло подтвердить выдвинутые против кинематографиста обвинения. В октябре 2019 года следствие было возобновлено.
Как пишет Mediapart, судебный следователь уведомил о закрытии дела подавшую иск актрису.
Адвокат девушки выразил "изумление" этим решением. По его словам, следователь не стал беседовать с актрисой, не провел очную ставку и не выслушал ключевых свидетелей.
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