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Источник не подтвердил слухи о поставке Киеву турецких беспилотников
Источник не подтвердил слухи о поставке Киеву турецких беспилотников
Источник в военно-промышленном комплексе Турции не подтвердил РИА Новости сообщения в СМИ о поставке на Украину не менее 30 ударных беспилотников Bayraktar TB2, РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T14:20
2021-03-18T14:20
донбасс
турция
украина
безопасность
в мире
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АНТАКЬЯ, 18 мар – РИА Новости. Источник в военно-промышленном комплексе Турции не подтвердил РИА Новости сообщения в СМИ о поставке на Украину не менее 30 ударных беспилотников Bayraktar TB2, которые могут быть развёрнуты в районе демаркационной зоны в Донбассе.Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что на Украину из Турции 14 марта были переброшены не менее 30 ударных беспилотников Bayraktar TB2.В январе 2019 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко заявил о подписании соглашения с Турцией о закупке Bayraktar TB2 для украинской армии. Также Порошенко отметил, что турецкие ударные беспилотники будут поставлены на вооружение в подразделения сил спецопераций, десантников, моторизованные войска и другие воинские части.
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донбасс, турция, украина, безопасность, в мире

Источник не подтвердил слухи о поставке Киеву турецких беспилотников

14:20 18.03.2021
 
© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкий военный на фоне флага. Архивное фото
Турецкий военный на фоне флага. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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АНТАКЬЯ, 18 мар – РИА Новости. Источник в военно-промышленном комплексе Турции не подтвердил РИА Новости сообщения в СМИ о поставке на Украину не менее 30 ударных беспилотников Bayraktar TB2, которые могут быть развёрнуты в районе демаркационной зоны в Донбассе.
Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что на Украину из Турции 14 марта были переброшены не менее 30 ударных беспилотников Bayraktar TB2.
"У нас нет такой информации", - сказал собеседник агентства на просьбу подтвердить поставку на Украину партии ударных беспилотников.
В январе 2019 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко заявил о подписании соглашения с Турцией о закупке Bayraktar TB2 для украинской армии. Также Порошенко отметил, что турецкие ударные беспилотники будут поставлены на вооружение в подразделения сил спецопераций, десантников, моторизованные войска и другие воинские части.
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