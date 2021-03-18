https://ria.ru/20210318/bespilotniki-1601813846.html
Источник не подтвердил слухи о поставке Киеву турецких беспилотников
Источник не подтвердил слухи о поставке Киеву турецких беспилотников
Источник в военно-промышленном комплексе Турции не подтвердил РИА Новости сообщения в СМИ о поставке на Украину не менее 30 ударных беспилотников Bayraktar TB2, РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T14:20
2021-03-18T14:20
2021-03-18T14:20
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АНТАКЬЯ, 18 мар – РИА Новости. Источник в военно-промышленном комплексе Турции не подтвердил РИА Новости сообщения в СМИ о поставке на Украину не менее 30 ударных беспилотников Bayraktar TB2, которые могут быть развёрнуты в районе демаркационной зоны в Донбассе.Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что на Украину из Турции 14 марта были переброшены не менее 30 ударных беспилотников Bayraktar TB2.В январе 2019 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко заявил о подписании соглашения с Турцией о закупке Bayraktar TB2 для украинской армии. Также Порошенко отметил, что турецкие ударные беспилотники будут поставлены на вооружение в подразделения сил спецопераций, десантников, моторизованные войска и другие воинские части.
https://ria.ru/20210318/zelenskiy-1601700555.html
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