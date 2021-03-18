https://ria.ru/20210318/bayden-1601903769.html
Псаки: Байден не жалеет о резких словах в адрес Путина
Псаки: Байден не жалеет о резких словах в адрес Путина
Президент США Джо Байден не сожалеет из-за своих слов о российском лидере Владимире Путине, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-18T23:53
2021-03-18T23:53
2021-03-19T01:48
джо байден
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден не сожалеет из-за своих слов о российском лидере Владимире Путине, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки."Нет", - сказала она в ответ на соответствующий вопрос.Псаки также добавила, что Байден не намерен сдерживаться ни в словах, ни в поступках.Ранее Байден допустил несколько громких обвинительных высказываний в адрес Путина. В частности, президент США заявил, что Путин должен ответить за якобы "вмешательство" в американские выборы. В Белом доме, не уточнили были ли слова Байдена "метафорой".Российский МИД счел высказывания Байдена проявлением целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик.В ответ российский президент пожелал зарубежному коллеге здоровья и предложил провести онлайн-дискуссию в пятницу или понедельник. В Вашингтоне ответили, что завтра Байден будет "довольно занят" в Джорджии. Сам президент США соответствующий вопрос журналиста промолчал.
https://ria.ru/20210318/bayden-1601825965.html
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джо байден, владимир путин, сша, в мире