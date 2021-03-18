https://ria.ru/20210318/bayden-1601900570.html

Боррель не смог ответить, согласен ли он со словами Байдена о Путине

Боррель не смог ответить, согласен ли он со словами Байдена о Путине

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что не может сказать, согласен ли он с термином "убийца", который в отношении президента РФ Владимира Путина применил РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T23:02

2021-03-18T23:02

2021-03-18T23:02

луиджи ди майо

мид италии

джо байден

владимир путин

рим

украина

в мире

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РИМ, 18 мар – РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что не может сказать, согласен ли он с термином "убийца", который в отношении президента РФ Владимира Путина применил его американский коллега Джо Байден."Есть длинный список убийств, совершенных в России в отношении ключевых фигур, включая журналистов и политиков, а в случае с (Алексеем) Навальным ЕС наложил санкции. Российские власти совершили противоправные действия на Украине и играют явную роль в конфликтах в соседних с нами регионах. Президент РФ несет ответственность за эти действия России", - заявил Боррель на встрече в Риме с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.Как передает его слова агентство Ansa, Боррель подчеркнул, что не ответит "да или нет" на вопрос, согласен ли он с использованием термина "убийца" в адрес Путина.Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.

https://ria.ru/20210318/voyna-1601841706.html

рим

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луиджи ди майо, мид италии, джо байден, владимир путин, рим, украина, в мире