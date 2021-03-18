Боррель не смог ответить, согласен ли он со словами Байдена о Путине
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
РИМ, 18 мар – РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что не может сказать, согласен ли он с термином "убийца", который в отношении президента РФ Владимира Путина применил его американский коллега Джо Байден.
"Есть длинный список убийств, совершенных в России в отношении ключевых фигур, включая журналистов и политиков, а в случае с (Алексеем) Навальным ЕС наложил санкции. Российские власти совершили противоправные действия на Украине и играют явную роль в конфликтах в соседних с нами регионах. Президент РФ несет ответственность за эти действия России", - заявил Боррель на встрече в Риме с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Как передает его слова агентство Ansa, Боррель подчеркнул, что не ответит "да или нет" на вопрос, согласен ли он с использованием термина "убийца" в адрес Путина.
Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.