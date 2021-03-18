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Боррель не смог ответить, согласен ли он со словами Байдена о Путине
Боррель не смог ответить, согласен ли он со словами Байдена о Путине
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что не может сказать, согласен ли он с термином "убийца", который в отношении президента РФ Владимира Путина применил РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T23:02
2021-03-18T23:02
луиджи ди майо
мид италии
джо байден
владимир путин
рим
украина
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РИМ, 18 мар – РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что не может сказать, согласен ли он с термином "убийца", который в отношении президента РФ Владимира Путина применил его американский коллега Джо Байден."Есть длинный список убийств, совершенных в России в отношении ключевых фигур, включая журналистов и политиков, а в случае с (Алексеем) Навальным ЕС наложил санкции. Российские власти совершили противоправные действия на Украине и играют явную роль в конфликтах в соседних с нами регионах. Президент РФ несет ответственность за эти действия России", - заявил Боррель на встрече в Риме с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.Как передает его слова агентство Ansa, Боррель подчеркнул, что не ответит "да или нет" на вопрос, согласен ли он с использованием термина "убийца" в адрес Путина.Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.
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луиджи ди майо, мид италии, джо байден, владимир путин, рим, украина, в мире

Боррель не смог ответить, согласен ли он со словами Байдена о Путине

23:02 18.03.2021
 
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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РИМ, 18 мар – РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что не может сказать, согласен ли он с термином "убийца", который в отношении президента РФ Владимира Путина применил его американский коллега Джо Байден.
"Есть длинный список убийств, совершенных в России в отношении ключевых фигур, включая журналистов и политиков, а в случае с (Алексеем) Навальным ЕС наложил санкции. Российские власти совершили противоправные действия на Украине и играют явную роль в конфликтах в соседних с нами регионах. Президент РФ несет ответственность за эти действия России", - заявил Боррель на встрече в Риме с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Как передает его слова агентство Ansa, Боррель подчеркнул, что не ответит "да или нет" на вопрос, согласен ли он с использованием термина "убийца" в адрес Путина.
Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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