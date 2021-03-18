https://ria.ru/20210318/bayden-1601898798.html
Байден отказался отвечать на вопрос о разговоре с Путиным
Байден отказался отвечать на вопрос о разговоре с Путиным
Президент США Джо Байден отказался ответить на вопрос, согласен ли он поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T22:41
2021-03-18T22:41
2021-03-18T22:44
сша
в мире
джо байден
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600900348_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_5f0fa4ffabbd27a1afdad49692bce7a3.jpg
ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался ответить на вопрос, согласен ли он поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.По окончании выступления Байдена в Белом доме на тему коронавируса один из журналистов выкрикнул вопрос о предложении Путина и спросил, согласен ли Байден на разговор. Байден не ответил и ушел с трибуны, не оборачиваясь, в сопровождении вице-президента Камалы Харрис.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало, и предложил побеседовать в пятницу или понедельник.
https://radiosputnik.ria.ru/20210318/bayden-1601866458.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600900348_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_ccba91ead465b442ea9937f03cfceae4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, джо байден, владимир путин