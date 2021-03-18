https://ria.ru/20210318/bayden-1601898798.html

Байден отказался отвечать на вопрос о разговоре с Путиным

Байден отказался отвечать на вопрос о разговоре с Путиным

Президент США Джо Байден отказался ответить на вопрос, согласен ли он поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T22:41

2021-03-18T22:41

2021-03-18T22:44

сша

в мире

джо байден

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался ответить на вопрос, согласен ли он поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.По окончании выступления Байдена в Белом доме на тему коронавируса один из журналистов выкрикнул вопрос о предложении Путина и спросил, согласен ли Байден на разговор. Байден не ответил и ушел с трибуны, не оборачиваясь, в сопровождении вице-президента Камалы Харрис.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало, и предложил побеседовать в пятницу или понедельник.

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/bayden-1601866458.html

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сша, в мире, джо байден, владимир путин