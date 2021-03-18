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Белый дом ответил на предложение Путина пообщаться с Байденом
Белый дом ответил на предложение Путина пообщаться с Байденом
Белый дом пока не располагает информацией о возможной беседе Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T20:43
2021-03-18T22:52
дженнифер псаки
москва
вашингтон (город)
в мире
администрация президента сша
джо байден
владимир путин
сша
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Белый дом пока не располагает информацией о возможной беседе Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки.Ранее президент России предложил Байдену не "пикироваться заочно", а продолжить дискуссию в прямом эфире. Путин уточнил, что готов поговорить с американским лидером в пятницу или понедельник, он передаст соответствующее поручение в МИД.Как отметила Псаки, завтра Байден будет "довольно занят" в Джорджии. В Белом доме сообщат, если "будут раздумывать" над предложением Путина, добавила она.Пресс-секретарь напомнила, что президент уже беседовал с российским коллегой, "но есть мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал"."Мы поддерживаем контакты с российскими лидерами, членами российского правительства на всех уровнях, но мне нечего сообщить вам что-либо касательно будущих встреч (лидеров. — Прим. ред.)", — сказала Псаки.Сам Байден не стал отвечать на вопрос о разговоре с Путиным, который задал ему один из журналистов после выступления в Белом доме — он ушел с трибуны, не оборачиваясь,Президент США ранее заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". Как утверждают СМИ, Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала ABC, считает ли он российского коллегу "убийцей". Псаки отказалась пояснить, были ли эти слова метафорой.Российский МИД расценил высказывания Байдена как проявление целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик.Сам Владимир Путин, комментируя эти заявления, пожелал американскому президенту здоровья. Позднее он предложил Байдену продолжить разговор "без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии". По его словам, это "было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран". В числе тем, которые они могли бы обсудить, Путин назвал двусторонние отношения, борьбу с пандемией, урегулирование региональных конфликтов и вопросы стратегической стабильности.
https://ria.ru/20210318/bayden-1601839088.html
https://ria.ru/20210318/bayden-1601883251.html
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дженнифер псаки, москва, вашингтон (город), в мире, администрация президента сша, джо байден, владимир путин, сша

Белый дом ответил на предложение Путина пообщаться с Байденом

20:43 18.03.2021 (обновлено: 22:52 18.03.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Белый дом пока не располагает информацией о возможной беседе Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки.
Ранее президент России предложил Байдену не "пикироваться заочно", а продолжить дискуссию в прямом эфире. Путин уточнил, что готов поговорить с американским лидером в пятницу или понедельник, он передаст соответствующее поручение в МИД.
Как отметила Псаки, завтра Байден будет "довольно занят" в Джорджии. В Белом доме сообщат, если "будут раздумывать" над предложением Путина, добавила она.
Пресс-секретарь напомнила, что президент уже беседовал с российским коллегой, "но есть мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал".
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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Медведев прокомментировал слова Байдена о Путине цитатой Фрейда
"Мы поддерживаем контакты с российскими лидерами, членами российского правительства на всех уровнях, но мне нечего сообщить вам что-либо касательно будущих встреч (лидеров. — Прим. ред.)", — сказала Псаки.
Сам Байден не стал отвечать на вопрос о разговоре с Путиным, который задал ему один из журналистов после выступления в Белом доме — он ушел с трибуны, не оборачиваясь,
Президент США ранее заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". Как утверждают СМИ, Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала ABC, считает ли он российского коллегу "убийцей". Псаки отказалась пояснить, были ли эти слова метафорой.
Российский МИД расценил высказывания Байдена как проявление целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик.
Сам Владимир Путин, комментируя эти заявления, пожелал американскому президенту здоровья. Позднее он предложил Байдену продолжить разговор "без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии". По его словам, это "было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран". В числе тем, которые они могли бы обсудить, Путин назвал двусторонние отношения, борьбу с пандемией, урегулирование региональных конфликтов и вопросы стратегической стабильности.
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Дженнифер ПсакиМоскваВашингтон (город)В миреАдминистрация президента СШАДжо БайденВладимир ПутинСША
 
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