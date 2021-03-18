https://ria.ru/20210318/bayden-1601883251.html

Байден не жалеет о своем ответе на вопрос о Путине, заявила Псаки

Байден не жалеет о своем ответе на вопрос о Путине, заявила Псаки

Президент США Джо Байден не сожалеет из-за резкого заявления в отношении российского коллеги Владимира Путина, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T20:06

2021-03-18T20:06

2021-03-18T22:44

в мире

джо байден

владимир путин

сша

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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден не сожалеет из-за резкого заявления в отношении российского коллеги Владимира Путина, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки."Нет", - сказала она в ответ на соответствующий вопрос.Также представитель Белого дома подчеркнула, что американский лидер не собирается "сдерживаться ни в словах, ни в действиях".Ранее Байден выступил с грубыми заявлениями в адрес Путина, добавив, что он"ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. При этом Псаки не стала объяснять, были ли слова Байдена "метафорой". В ответ российский президент пожелал зарубежному коллеге здоровья и предложил подискутировать в пятницу или понедельник. В Вашингтоне ответили, что завтра Байден будет "довольно занят" в Джорджии.

https://ria.ru/20210318/otstavka-1601878690.html

сша

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в мире, джо байден, владимир путин, сша