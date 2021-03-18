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Байден не жалеет о своем ответе на вопрос о Путине, заявила Псаки
Байден не жалеет о своем ответе на вопрос о Путине, заявила Псаки
Президент США Джо Байден не сожалеет из-за резкого заявления в отношении российского коллеги Владимира Путина, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T20:06
2021-03-18T22:44
в мире
джо байден
владимир путин
сша
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден не сожалеет из-за резкого заявления в отношении российского коллеги Владимира Путина, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки."Нет", - сказала она в ответ на соответствующий вопрос.Также представитель Белого дома подчеркнула, что американский лидер не собирается "сдерживаться ни в словах, ни в действиях".Ранее Байден выступил с грубыми заявлениями в адрес Путина, добавив, что он"ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. При этом Псаки не стала объяснять, были ли слова Байдена "метафорой". В ответ российский президент пожелал зарубежному коллеге здоровья и предложил подискутировать в пятницу или понедельник. В Вашингтоне ответили, что завтра Байден будет "довольно занят" в Джорджии.
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в мире, джо байден, владимир путин, сша

Байден не жалеет о своем ответе на вопрос о Путине, заявила Псаки

20:06 18.03.2021 (обновлено: 22:44 18.03.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден не сожалеет из-за резкого заявления в отношении российского коллеги Владимира Путина, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки.
"Нет", - сказала она в ответ на соответствующий вопрос.
Также представитель Белого дома подчеркнула, что американский лидер не собирается "сдерживаться ни в словах, ни в действиях".
Ранее Байден выступил с грубыми заявлениями в адрес Путина, добавив, что он"ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. При этом Псаки не стала объяснять, были ли слова Байдена "метафорой".
В ответ российский президент пожелал зарубежному коллеге здоровья и предложил подискутировать в пятницу или понедельник. В Вашингтоне ответили, что завтра Байден будет "довольно занят" в Джорджии.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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