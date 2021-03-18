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Кадыров пригласил Байдена в Грозный лечиться
Кадыров пригласил Байдена в Грозный лечиться
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает президента США Джо Байдена опасным для всего человечества. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T15:55
2021-03-18T16:30
джо байден
рамзан кадыров
сша
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает президента США Джо Байдена опасным для всего человечества.Ранее президент США Джо Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также сказал, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. В свою очередь российский лидер прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало."Честно говоря, я представлял себе Байдена более грамотным политиком. Думал, что у него свои трезвые взгляды на дальнейшее развитие отношений с остальным миром. Я ошибся", - написал Кадыров в Telegram.Он обратился к администрации Белого дома, призвав "внимательно следить за Байденом". "Иначе он может не просто подписаться под всякой ересью, но еще, не дай Бог, нажать на красную кнопку - и прощай, американская мечта... Однозначно, Байдену надо лечиться, а не управлять страной. Человек, не знающий, как зовут министра обороны США, названия силовых структур, реально опасен для общества. Я думал, он только санкциями несет угрозу против нас, но как мы убеждаемся, опасен Байден для всего человечества", - добавил глава Чечни.Кадыров подчеркнул, что несмотря на то, что американский президент включен в его санкционный список, он приглашает его в Грозный. "Учитывая, что американская медицина бессильна перед его недугом, приглашаю президента США к нам в Грозный - мы вылечим Джо Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память".
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джо байден, рамзан кадыров, сша, в мире

Кадыров пригласил Байдена в Грозный лечиться

15:55 18.03.2021 (обновлено: 16:30 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Саид ЦарнаевГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает президента США Джо Байдена опасным для всего человечества.
Ранее президент США Джо Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также сказал, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. В свою очередь российский лидер прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало.
"Честно говоря, я представлял себе Байдена более грамотным политиком. Думал, что у него свои трезвые взгляды на дальнейшее развитие отношений с остальным миром. Я ошибся", - написал Кадыров в Telegram.
Он обратился к администрации Белого дома, призвав "внимательно следить за Байденом". "Иначе он может не просто подписаться под всякой ересью, но еще, не дай Бог, нажать на красную кнопку - и прощай, американская мечта... Однозначно, Байдену надо лечиться, а не управлять страной. Человек, не знающий, как зовут министра обороны США, названия силовых структур, реально опасен для общества. Я думал, он только санкциями несет угрозу против нас, но как мы убеждаемся, опасен Байден для всего человечества", - добавил глава Чечни.
Кадыров подчеркнул, что несмотря на то, что американский президент включен в его санкционный список, он приглашает его в Грозный. "Учитывая, что американская медицина бессильна перед его недугом, приглашаю президента США к нам в Грозный - мы вылечим Джо Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память".
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