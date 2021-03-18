https://ria.ru/20210318/bayden-1601798055.html

В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине

В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине

В Кремле назвали "очень плохими высказываниями" слова президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, дальше Россия будет исходить из того,... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:01

2021-03-18T13:01

2021-03-18T13:03

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В Кремле назвали "очень плохими высказываниями" слова президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, дальше Россия будет исходить из того, что американский лидер однозначно не хочет налаживать отношения с Москвой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках."Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого", - заявил Песков в четверг, комментируя слова Байдена.Представитель Кремля воздержался от подробностей, а на уточняющий вопрос ответил: "К сказанному мне нечего добавить".При этом он затруднился сказать, планирует ли сам Путин отреагировать на слова американского визави. "Не могу вам точно сказать", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/pushkov-1601791028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, дмитрий песков, владимир путин, в мире