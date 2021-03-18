В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине
13:01 18.03.2021 (обновлено: 13:03 18.03.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В Кремле назвали "очень плохими высказываниями" слова президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, дальше Россия будет исходить из того, что американский лидер однозначно не хочет налаживать отношения с Москвой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.
"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого", - заявил Песков в четверг, комментируя слова Байдена.
Представитель Кремля воздержался от подробностей, а на уточняющий вопрос ответил: "К сказанному мне нечего добавить".
При этом он затруднился сказать, планирует ли сам Путин отреагировать на слова американского визави. "Не могу вам точно сказать", - ответил Песков на соответствующий вопрос.