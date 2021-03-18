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В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине
В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине
В Кремле назвали "очень плохими высказываниями" слова президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, дальше Россия будет исходить из того,... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:01
2021-03-18T13:03
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В Кремле назвали "очень плохими высказываниями" слова президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, дальше Россия будет исходить из того, что американский лидер однозначно не хочет налаживать отношения с Москвой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках."Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого", - заявил Песков в четверг, комментируя слова Байдена.Представитель Кремля воздержался от подробностей, а на уточняющий вопрос ответил: "К сказанному мне нечего добавить".При этом он затруднился сказать, планирует ли сам Путин отреагировать на слова американского визави. "Не могу вам точно сказать", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
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джо байден, дмитрий песков, владимир путин, в мире

В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине

13:01 18.03.2021 (обновлено: 13:03 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины
Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В Кремле назвали "очень плохими высказываниями" слова президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, дальше Россия будет исходить из того, что американский лидер однозначно не хочет налаживать отношения с Москвой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.
"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого", - заявил Песков в четверг, комментируя слова Байдена.
Представитель Кремля воздержался от подробностей, а на уточняющий вопрос ответил: "К сказанному мне нечего добавить".
При этом он затруднился сказать, планирует ли сам Путин отреагировать на слова американского визави. "Не могу вам точно сказать", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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Пушков увидел "занавес" после реплики Байдена о Путине
 
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