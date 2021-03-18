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https://ria.ru/20210318/batman-1601693039.html
Эксперты назвали лучшего Бэтмена
Эксперты назвали лучшего Бэтмена
Эксперты из издания NME составили рейтинг из десяти фильмов о Бэтмене и назвали, кто из актеров лучше и хуже всех справился с ролью этого супергероя. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T04:10
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netflix
майкл китон
кристиан бейл
джордж клуни
бен аффлек
культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Эксперты из издания NME составили рейтинг из десяти фильмов о Бэтмене и назвали, кто из актеров лучше и хуже всех справился с ролью этого супергероя.На первое место поставили Кристина Бейла, сыгравшего Брюса Уэйна в трилогии Кристофера Нолана о "Темном рыцаре". По мнению авторов, лауреат премии "Оскар" правдоподобно смотрелся в костюме летучей мыли, решал проблемы своего отца и спасал жизни миллионов людей. Второе место заслужил Адам Вест — исполнитель главной роли в телесериале "Бэтмен" (1966-1968) и полнометражном одноименном фильме 1966 года. Третья строчка у Бена Аффлека, который сыграл его в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (2016), "Отряд самоубийц" (2016), "Лига справедливости" (2017) и "Лига справедливости Зака Снайдера" (2021). В рейтинг также включили Вэла Килмера ("Бэтмен навсегда", 1985), Майкла Китона ("Бэтмен", 1989; "Бэтмен возвращается", 1992), Джорджа Клуни ("Бэтмен и Робин", 1997) и других.Худшим эксперты из NME назвали 20-летнего Давида Мазуза, сыгравшего юного Брюса Уэйна в криминальном сериале Netflix "Готэм" (2014-2019).
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netflix, майкл китон, кристиан бейл, джордж клуни, бен аффлек, кино и сериалы, новости культуры

Эксперты назвали лучшего Бэтмена

04:10 18.03.2021
 
© Warner Bros. Pictures (2012)Кадр из фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды"
Кадр из фильма Темный рыцарь: Возрождение легенды - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Warner Bros. Pictures (2012)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Эксперты из издания NME составили рейтинг из десяти фильмов о Бэтмене и назвали, кто из актеров лучше и хуже всех справился с ролью этого супергероя.
На первое место поставили Кристина Бейла, сыгравшего Брюса Уэйна в трилогии Кристофера Нолана о "Темном рыцаре". По мнению авторов, лауреат премии "Оскар" правдоподобно смотрелся в костюме летучей мыли, решал проблемы своего отца и спасал жизни миллионов людей.
Второе место заслужил Адам Вест — исполнитель главной роли в телесериале "Бэтмен" (1966-1968) и полнометражном одноименном фильме 1966 года.
Третья строчка у Бена Аффлека, который сыграл его в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (2016), "Отряд самоубийц" (2016), "Лига справедливости" (2017) и "Лига справедливости Зака Снайдера" (2021).
В рейтинг также включили Вэла Килмера ("Бэтмен навсегда", 1985), Майкла Китона ("Бэтмен", 1989; "Бэтмен возвращается", 1992), Джорджа Клуни ("Бэтмен и Робин", 1997) и других.
Худшим эксперты из NME назвали 20-летнего Давида Мазуза, сыгравшего юного Брюса Уэйна в криминальном сериале Netflix "Готэм" (2014-2019).
Лига справедливости - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 01:53Культура
В Сети появились первые отзывы о "Лиге справедливости Зака Снайдера"
 
КультураNetflixМайкл КитонКристиан БейлДжордж КлуниБен АффлекКино и сериалыНовости культуры
 
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