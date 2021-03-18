https://ria.ru/20210318/batman-1601693039.html

Эксперты назвали лучшего Бэтмена

Эксперты назвали лучшего Бэтмена

Эксперты из издания NME составили рейтинг из десяти фильмов о Бэтмене и назвали, кто из актеров лучше и хуже всех справился с ролью этого супергероя. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T04:10

2021-03-18T04:10

2021-03-18T04:10

netflix

майкл китон

кристиан бейл

джордж клуни

бен аффлек

культура

кино и сериалы

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/99211/13/992111374_0:0:1185:668_1920x0_80_0_0_8ca386a8abf1c9681fcad6710ddf38e1.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Эксперты из издания NME составили рейтинг из десяти фильмов о Бэтмене и назвали, кто из актеров лучше и хуже всех справился с ролью этого супергероя.На первое место поставили Кристина Бейла, сыгравшего Брюса Уэйна в трилогии Кристофера Нолана о "Темном рыцаре". По мнению авторов, лауреат премии "Оскар" правдоподобно смотрелся в костюме летучей мыли, решал проблемы своего отца и спасал жизни миллионов людей. Второе место заслужил Адам Вест — исполнитель главной роли в телесериале "Бэтмен" (1966-1968) и полнометражном одноименном фильме 1966 года. Третья строчка у Бена Аффлека, который сыграл его в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (2016), "Отряд самоубийц" (2016), "Лига справедливости" (2017) и "Лига справедливости Зака Снайдера" (2021). В рейтинг также включили Вэла Килмера ("Бэтмен навсегда", 1985), Майкла Китона ("Бэтмен", 1989; "Бэтмен возвращается", 1992), Джорджа Клуни ("Бэтмен и Робин", 1997) и других.Худшим эксперты из NME назвали 20-летнего Давида Мазуза, сыгравшего юного Брюса Уэйна в криминальном сериале Netflix "Готэм" (2014-2019).

https://ria.ru/20210317/otzyvy-1601512160.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, майкл китон, кристиан бейл, джордж клуни, бен аффлек, кино и сериалы, новости культуры