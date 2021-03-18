https://ria.ru/20210318/astrazeneca-1601875361.html

Европейский регулятор подтвердил безопасность AstraZeneca

Европейский регулятор подтвердил безопасность AstraZeneca

В Европейском лекарственном регуляторе (ЕМА) подтвердили безопасность и эффективность вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщила на пресс-конференции в... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T19:08

2021-03-18T19:08

2021-03-18T20:51

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БРЮССЕЛЬ, 18 мар — РИА Новости. В Европейском лекарственном регуляторе (ЕМА) подтвердили безопасность и эффективность вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщила на пресс-конференции в Амстердаме исполнительный директор ЕМА Эмер Кук.Комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) на внеочередном заседании проанализировал данные о возможных тромбоэмболических осложнениях после применения препарата и не смог выявить связь между осложнениями и его качеством."Вакцина не связана с увеличением риска образования тромбов, также нет доказательств наличия проблем с конкретными партиями вакцины или производственными предприятиями", — пояснила Кук.По ее словам, преимущества AstraZeneca перевешивают риски.При этом она добавила, что категорически исключить связь между образованием тромбов и вакцинацией нельзя — тщательное изучение действия AstraZeneca и ее возможных побочных эффектов продолжат. Регулятор также намерен внести информацию о тромбозах в описание вакцины."В очень редких случаях могут регистрироваться проблемы со свертываемостью крови <…>. Причинно-следственная связь не доказана, но заслуживает дальнейшего анализа <…>. Тем не менее пациенты должны знать о такой даже редкой вероятности, поэтому уже предпринимаются шаги по обновлению информации о препарате для включения этой дополнительной информации", — указано в заявлении.Ранее из мер предосторожности некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за случаев тромбоэмболических осложнений. Европейское агентство лекарственных средств начало расследование этих инцидентов, но пока считает возможным продолжить вакцинацию. Как отмечали в ЕМА, имеющаяся информация указывает на то, что количество инцидентов с тромбозами у вакцинированных людей не выше, чем у населения в целом.ВОЗ рекомендовала продолжить применение препарата.

https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601497437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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