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https://ria.ru/20210318/astrazeneca-1601875361.html
Европейский регулятор подтвердил безопасность AstraZeneca
Европейский регулятор подтвердил безопасность AstraZeneca
В Европейском лекарственном регуляторе (ЕМА) подтвердили безопасность и эффективность вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщила на пресс-конференции в... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T19:08
2021-03-18T20:51
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
astrazeneca
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар — РИА Новости. В Европейском лекарственном регуляторе (ЕМА) подтвердили безопасность и эффективность вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщила на пресс-конференции в Амстердаме исполнительный директор ЕМА Эмер Кук.Комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) на внеочередном заседании проанализировал данные о возможных тромбоэмболических осложнениях после применения препарата и не смог выявить связь между осложнениями и его качеством."Вакцина не связана с увеличением риска образования тромбов, также нет доказательств наличия проблем с конкретными партиями вакцины или производственными предприятиями", — пояснила Кук.По ее словам, преимущества AstraZeneca перевешивают риски.При этом она добавила, что категорически исключить связь между образованием тромбов и вакцинацией нельзя — тщательное изучение действия AstraZeneca и ее возможных побочных эффектов продолжат. Регулятор также намерен внести информацию о тромбозах в описание вакцины."В очень редких случаях могут регистрироваться проблемы со свертываемостью крови &lt;…&gt;. Причинно-следственная связь не доказана, но заслуживает дальнейшего анализа &lt;…&gt;. Тем не менее пациенты должны знать о такой даже редкой вероятности, поэтому уже предпринимаются шаги по обновлению информации о препарате для включения этой дополнительной информации", — указано в заявлении.Ранее из мер предосторожности некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за случаев тромбоэмболических осложнений. Европейское агентство лекарственных средств начало расследование этих инцидентов, но пока считает возможным продолжить вакцинацию. Как отмечали в ЕМА, имеющаяся информация указывает на то, что количество инцидентов с тромбозами у вакцинированных людей не выше, чем у населения в целом.ВОЗ рекомендовала продолжить применение препарата.
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вакцина astrazeneca, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , евросоюз, в мире

Европейский регулятор подтвердил безопасность AstraZeneca

19:08 18.03.2021 (обновлено: 20:51 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар — РИА Новости. В Европейском лекарственном регуляторе (ЕМА) подтвердили безопасность и эффективность вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщила на пресс-конференции в Амстердаме исполнительный директор ЕМА Эмер Кук.
Комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) на внеочередном заседании проанализировал данные о возможных тромбоэмболических осложнениях после применения препарата и не смог выявить связь между осложнениями и его качеством.
Пункт вакцинации в Ронкьере, Бельгия - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 08:00
Европа мстит AstraZeneca
"Вакцина не связана с увеличением риска образования тромбов, также нет доказательств наличия проблем с конкретными партиями вакцины или производственными предприятиями", — пояснила Кук.
По ее словам, преимущества AstraZeneca перевешивают риски.

"Комитет пришел к четкому научному выводу, что это безопасная и эффективная вакцина, защищает людей от COVID-19", — сказала глава EMA.

При этом она добавила, что категорически исключить связь между образованием тромбов и вакцинацией нельзя — тщательное изучение действия AstraZeneca и ее возможных побочных эффектов продолжат. Регулятор также намерен внести информацию о тромбозах в описание вакцины.
"В очень редких случаях могут регистрироваться проблемы со свертываемостью крови <…>. Причинно-следственная связь не доказана, но заслуживает дальнейшего анализа <…>. Тем не менее пациенты должны знать о такой даже редкой вероятности, поэтому уже предпринимаются шаги по обновлению информации о препарате для включения этой дополнительной информации", — указано в заявлении.
Ранее из мер предосторожности некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за случаев тромбоэмболических осложнений. Европейское агентство лекарственных средств начало расследование этих инцидентов, но пока считает возможным продолжить вакцинацию. Как отмечали в ЕМА, имеющаяся информация указывает на то, что количество инцидентов с тромбозами у вакцинированных людей не выше, чем у населения в целом.
ВОЗ рекомендовала продолжить применение препарата.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыAstraZenecaЕвросоюзВ мире
 
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