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В Грузии зафиксировали первый случай осложнения от вакцины AstraZeneca
В Грузии зафиксировали первый случай осложнения от вакцины AstraZeneca
Первый случай серьезного осложнения после прививки вакциной компании AstraZeneca зафиксирован в Грузии: 27-летняя медсестра попала в реанимацию,... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T17:38
2021-03-18T17:38
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
италия
испания
грузия
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ТБИЛИСИ, 18 мар - РИА Новости. Первый случай серьезного осложнения после прививки вакциной компании AstraZeneca зафиксирован в Грузии: 27-летняя медсестра попала в реанимацию, предположительно с анафилактической реакцией, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья минздрава Амиран Гамкрелидзе на брифинге.Ранее грузинская телекомпания "Рустави 2" сообщила, что медсестра впала в кому после прививки препаратом AstraZeneca. После этого ее близкие и родственники попытались ворваться в клинику, разбили стекла здания и вступили в конфликт с врачами."Серьезных анафилактических реакций в виде шока не было. Сегодня в Ахалцихе в клинике Имеди, где вакцинированы 16 человек, в 12.15 (11.15 мск) была привита наша 27-летняя коллега, которая всегда прививалась от гриппа и не имела в анамнезе аллергических реакций. После этой прививки она призвала в прямом эфире телекомпании своих коллег к вакцинации. К сожалению, через 30 минут развилась реакция, мы не знаем, была ли она аллергическая. Однако по предварительным разговорам с врачами сообщается, что это было похоже на анафилактическую реакцию... она была переведена в реанимацию, появилась необходимость в интубации, ее перевозят в Тбилиси", - заявил Гамкрелидзе.С 15 марта в стране проходит вакцинация медперсонала препаратом AstraZeneca, однако минздрав жалуется на низкие темпы иммунизации и призывает медиков активно подключаться к процессу.Ранее некоторые страны ЕС, включая Австрию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Испанию и другие, временно приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca из-за поступления информации о возможных тромбоэмболических осложнениях у привившихся. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в своем заявлении сообщило, что проводит расследование инцидентов, а также высказало позицию, что на время проведения расследования прививать вакциной AstraZeneca возможно. Регулятор проинформировал, что на четверг назначено заседание комитета по безопасности ЕМА для определения дальнейших действий.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , италия, испания, грузия, в мире

В Грузии зафиксировали первый случай осложнения от вакцины AstraZeneca

17:38 18.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 18 мар - РИА Новости. Первый случай серьезного осложнения после прививки вакциной компании AstraZeneca зафиксирован в Грузии: 27-летняя медсестра попала в реанимацию, предположительно с анафилактической реакцией, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья минздрава Амиран Гамкрелидзе на брифинге.
Ранее грузинская телекомпания "Рустави 2" сообщила, что медсестра впала в кому после прививки препаратом AstraZeneca. После этого ее близкие и родственники попытались ворваться в клинику, разбили стекла здания и вступили в конфликт с врачами.
"Серьезных анафилактических реакций в виде шока не было. Сегодня в Ахалцихе в клинике Имеди, где вакцинированы 16 человек, в 12.15 (11.15 мск) была привита наша 27-летняя коллега, которая всегда прививалась от гриппа и не имела в анамнезе аллергических реакций. После этой прививки она призвала в прямом эфире телекомпании своих коллег к вакцинации. К сожалению, через 30 минут развилась реакция, мы не знаем, была ли она аллергическая. Однако по предварительным разговорам с врачами сообщается, что это было похоже на анафилактическую реакцию... она была переведена в реанимацию, появилась необходимость в интубации, ее перевозят в Тбилиси", - заявил Гамкрелидзе.
С 15 марта в стране проходит вакцинация медперсонала препаратом AstraZeneca, однако минздрав жалуется на низкие темпы иммунизации и призывает медиков активно подключаться к процессу.
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 17:28Распространение коронавируса
В Литве объяснили приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca
Ранее некоторые страны ЕС, включая Австрию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Испанию и другие, временно приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca из-за поступления информации о возможных тромбоэмболических осложнениях у привившихся. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в своем заявлении сообщило, что проводит расследование инцидентов, а также высказало позицию, что на время проведения расследования прививать вакциной AstraZeneca возможно. Регулятор проинформировал, что на четверг назначено заседание комитета по безопасности ЕМА для определения дальнейших действий.
 
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