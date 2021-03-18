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Наука
https://ria.ru/20210318/asteroid-1601745321.html
Ученые предложили разгадку тайны появления "межзвездного астероида"
Ученые предложили разгадку тайны появления "межзвездного астероида"
Загадочный астероид Оумуамуа является обломком планеты, схожей с Плутоном, из другой солнечной системы, такую версию выдвинули американские ученые,... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T06:49
2021-03-18T11:22
наука
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Загадочный астероид Оумуамуа является обломком планеты, схожей с Плутоном, из другой солнечной системы, такую версию выдвинули американские ученые, соответствующий релиз опубликован в Journal of Geophysical Research: Planets.Как отметили авторы работы, астрофизики из Университета Аризоны Стивен Дэш и Алан Джексон, несмотря на схожесть с кометой, Оумуамуа, помимо своей необычной формы, отличается от них скоростью, а также отсутствием характерного для комет газового "хвоста".Рассчитав скорость, массу и форму объекта, ученые обнаружили, что под характеристики материала, из которого состоит Оумуамуа, точно подходит твердый азот. В связи с тем, что твердый азотный лед является важным компонентом поверхности Плутона, исследователи сделали предположение, что астероид может состоять из такого же материала.По словам Джексона, Оумуамуа мог отколоться от похожей на Плутон планеты около полумиллиарда лет назад. "То, что он состоит из замороженного азота, также объясняет необычную форму Оумуамуа. По мере того, как внешние слои азотного льда испарялись, форма тела становилась все более плоской", - указал астрофизик.Астероид Оумуамуа — первый межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе 19 октября 2017 года с помощью телескопа панорамной съемки и системы быстрого реагирования Pan-STARRS1 на Гавайях. На гавайском языке это название значит "посланец издалека, прибывший первым". Сначала он считался кометой, но затем, в связи с отсутствием кометной активности, был переклассифицирован в астероид. Космический объект не похож ни на что в нашей Солнечной системе. Его сухая поверхность, необычно вытянутая форма и загадочный характер движения даже заставили некоторых ученых предположить, что это инопланетный зонд.
https://ria.ru/20201024/asteroid-1581238185.html
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космос - риа наука, гавайи

Ученые предложили разгадку тайны появления "межзвездного астероида"

06:49 18.03.2021 (обновлено: 11:22 18.03.2021)
 
© NASA / ESA/Hubble, ESO, M. KornmesserТак художник изобразил межзвездный астероид "Оумуамуа"
Так художник изобразил межзвездный астероид Оумуамуа - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© NASA / ESA/Hubble, ESO, M. Kornmesser
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Загадочный астероид Оумуамуа является обломком планеты, схожей с Плутоном, из другой солнечной системы, такую версию выдвинули американские ученые, соответствующий релиз опубликован в Journal of Geophysical Research: Planets.
Как отметили авторы работы, астрофизики из Университета Аризоны Стивен Дэш и Алан Джексон, несмотря на схожесть с кометой, Оумуамуа, помимо своей необычной формы, отличается от них скоростью, а также отсутствием характерного для комет газового "хвоста".
Астероид Оумуамуа в представлении художника - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября 2020, 08:00Наука
Похож на искусственный объект. Что известно об астероиде Оумуамуа
Рассчитав скорость, массу и форму объекта, ученые обнаружили, что под характеристики материала, из которого состоит Оумуамуа, точно подходит твердый азот. В связи с тем, что твердый азотный лед является важным компонентом поверхности Плутона, исследователи сделали предположение, что астероид может состоять из такого же материала.
По словам Джексона, Оумуамуа мог отколоться от похожей на Плутон планеты около полумиллиарда лет назад. "То, что он состоит из замороженного азота, также объясняет необычную форму Оумуамуа. По мере того, как внешние слои азотного льда испарялись, форма тела становилась все более плоской", - указал астрофизик.
Астероид Оумуамуа — первый межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе 19 октября 2017 года с помощью телескопа панорамной съемки и системы быстрого реагирования Pan-STARRS1 на Гавайях. На гавайском языке это название значит "посланец издалека, прибывший первым". Сначала он считался кометой, но затем, в связи с отсутствием кометной активности, был переклассифицирован в астероид.
Космический объект не похож ни на что в нашей Солнечной системе. Его сухая поверхность, необычно вытянутая форма и загадочный характер движения даже заставили некоторых ученых предположить, что это инопланетный зонд.
Созвездие Северная корона - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 10:59Наука
Футуролог предсказал, когда состоится полет к планете у другой звезды
 
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