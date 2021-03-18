https://ria.ru/20210318/armeniya-1601837485.html

МИД назвал решение Пашиняна о выборах внутренним делом Армении

МИД назвал решение Пашиняна о выборах внутренним делом Армении

Москва расценивает решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести внеочередные парламентские выборы как внутреннее дело суверенных государств,... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T16:21

2021-03-18T16:21

2021-03-18T16:35

никол пашинян

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

армения

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Москва расценивает решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести внеочередные парламентские выборы как внутреннее дело суверенных государств, заявили РИА Новости в МИД РФ.В четверг Пашинян объявил, что внеочередные выборы в парламент состоятся 20 июня. Эта дата устроила многие оппозиционные партии, которые уже изъявили желание принять участие в выборах. Однако, согласно конституции, для проведения выборов парламент должен отменить военное положение и распуститься, в отставку должен подать и премьер Пашинян. Дату выборов объявляет ЦИК Армении."В МИД такие решения не комментируют, поскольку расценивают их как внутреннее дело суверенных государств", - сказали РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве на просьбу прокомментировать решение Пашиняна.

https://ria.ru/20210318/vybory-1601819875.html

армения

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никол пашинян, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), армения, в мире